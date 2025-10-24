Quảng Ngãi muốn thu hút đầu tư vào năng lượng, giáo dục, y tế

Tọa đàm do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM - chia sẻ, năm nay là sự kiện đặc biệt của CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, kỷ niệm 15 năm (2010 - 2025) thành lập. Thế nên, Ngày hội Doanh nhân Quảng Ngãi và Những người bạn 2025 được tổ chức ngày càng có nhiều nội dung ý nghĩa, thời sự hơn trong bối cảnh nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức.

Tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi, trở về để cùng vươn xa" ẢNH: NHẬT THỊNH

"Sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường, quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc và tái đầu tư đã đòi hỏi mỗi doanh nhân phải dành trọn tâm sức của mình để phát triển chuyên nghiệp. 15 năm là một chặng đường không ngắn nhưng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, tri ân và kết nối. Bởi bên cạnh công việc kinh doanh, tinh thần gắn kết và trách nhiệm cộng đồng luôn là điều mà các doanh nhân Quảng Ngãi chúng ta trân quý và gìn giữ", ông Bình chia sẻ. Tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" được phối hợp cùng Báo Thanh Niên, chính là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động của CLB. Đây là dịp để những người con xa quê cùng chia sẻ, truyền cảm hứng và hướng tới tương lai.

Tiềm năng phát triển kinh tế biển

Nói về tiềm năng của tỉnh Quảng Ngãi mới, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi sáp nhập với Kontum, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển mà trọng tâm là Khu công nghiệp Dung Quất chuẩn bị có trung tâm lọc hóa dầu quốc gia đầu tiên của Việt Nam; có khu Lý Sơn đã được xác định thành trung tâm biển đảo du lịch cấp quốc gia, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó, phía tây có thêm Khu du lịch quốc gia Măng Đen gắn với gần 1 triệu ha diện tích rừng, mang tới nhiều tiềm năng phát triển lâm nghiệp, dịch vụ và xu hướng chứng chỉ carbon. Đặc biệt, lịch sử trước đây, thế hệ ông cha đã lên Tây nguyên làm cách mạng, sau đó phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ lịch sử đó, trong giai đoạn mới hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi được đánh giá cao về vấn đề hòa quyện giữa tổ chức và văn hóa địa phương. Tỉnh có 96 xã phường đặc khu, cơ bản bộ máy đã hoạt động chính quyền 2 cấp với tinh thần sát dân, gần dân, phục vụ người dân tốt hơn, trong đó có đối tượng doanh nghiệp.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại tọa đàm chiều 24.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

“Sau sáp nhập, Quảng Ngãi được đánh giá là một trong những địa phương phát huy rất tốt, thể hiện bằng những con số ấn tượng, tăng trưởng đứng đầu khu vực, đứng thứ 5 cả nước. Đây là lợi thế, nhưng đồng thời cũng chính là áp lực mà tỉnh phải đối diện trong thời gian tới. Bởi giá trị tuyệt đối tăng trưởng lớn, đồng nghĩa thách thức để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chủ đạo của Chính phủ” - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận. Cũng theo ông Trần Phước Hiển, tỉnh Quảng Ngãi xác định để tận dụng hiệu quả các lợi thế, trọng tâm là thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào các ngành nghề liên quan đến năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là phát triển khoa học kỹ thuât, chuyển đổi số. Đây chính là những cái Quảng Ngãi đang thiếu, rất yếu, rất cần.

Trên nền tảng khao khát nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo tỉnh mong muốn qua tọa đàm được lắng nghe những chia sẻ chân tình, đề xuất của các doanh nhân luôn muốn hướng về quê hương. Tỉnh hiểu rõ nhiều nhà đầu tư trở về còn gặp khó khăn nên đang tập trung nhìn lại cách làm, quyết tâm xử lý, đối diện theo hướng không né tránh, cùng bàn bạc, cùng tháo gỡ. “Chúng tôi xác định những lợi thế hiện mới chỉ dừng ở tiềm năng. Quảng Ngãi còn rất nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình phát triển. Lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn thu hút được con em Quảng Ngãi chất lượng cao trở về quê hương phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Do đó, chúng tôi mong được lắng nghe những chia sẻ chân tình cũng như các ý tưởng đổi mới sáng tạo của thế hệ doanh nhân, thế hệ trẻ giúp lãnh đạo tỉnh, giúp tỉnh phát triển tốt hơn trong giai đoạn tới”, ông Trần Phước Hiền nhấn mạnh.

Phát biểu tại tọa đàm, GS-TS Huỳnh Ngọc Phiên - Chủ tịch HĐQT Công ty Amata Việt Nam - cho biết công ty đã ra Dung Quất từ những năm 1995 - 2005 nhưng sau đó chờ đợi quá lâu nên không đầu tư được. Hiện tại, Amata không chỉ phát triển khu công nghiệp ở Biên Hòa mà còn ở thực hiện ở Quảng Ninh và đang bàn với Phú Thọ để phát triển khu công nghiệp. Việc phát triển các khu công nghiệp vẫn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông kỳ vọng không lâu nữa Amata sẽ quay trở lại Quảng Ngãi để đầu tư và phát triển.