Vốn quý của Quảng Ngãi là con người có ý chí, kiên cường và bền bỉ

Đó là chia sẻ của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà báo tại tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi, trở về để cùng vươn xa" diễn ra tại TP.HCM chiều 24.10.

Từ câu chuyện bà mẹ Quảng Ngãi vào TP.HCM bán vé số nuôi con ăn học

Là người tâm huyết với quê hương, ông Lê Quốc Ân, cố vấn cao cấp Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tâm huyết: Khi nghe Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi trở về để vươn xa" tôi rất xúc động nên rất hào hứng tham dự. Bản thân tôi vào TP.HCM năm 1968 nhưng Quảng Ngãi vẫn luôn ở trong tim tôi. Mỗi năm tôi về quê 4 - 5 lần, nhất là đảo Lý Sơn vì tôi quá yêu vùng đất và con người quê hương.

Ông Lê Quốc Ân, cố vấn cao cấp Hiệp hội Dệt may Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi lần về quê, ông thấy vui mừng vì Quảng Ngãi ngày càng phát triển "có số có má". Dù vậy vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Bởi cách đây 2 năm, ông về quê thì thấy người dân đa số tha hương vào TP.HCM làm ăn, người khác đi nước ngoài. Những người có điều kiện thường có "cơ sở 2" ở Đà nẵng, TP.HCM, chỉ khoảng 50% còn lại bám quê.

Quảng Ngãi có tiềm năng rất lớn về công nghiệp nặng và nguồn nhân lực giỏi về khoa học tự nhiên, chăm chỉ. Ông Ân kể, gần nhà ông có người bán vé số, mỗi sáng ông đều mua. Khi hỏi ra mới biết cô này quê ở Bình Sơn vào TP.HCM bán vé số để nuôi con ăn học. "Người Quảng Ngãi có ý chí vươn lên, coi việc học để đổi đời và đa số họ đã thành công. Bởi thế, nguồn nhân lực này đáp ứng được ngành khoa học công nghệ 4.0, nhất là AI hiện nay".

Đồng quan điểm, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc mạng lưới AUVS Việt Nam, Trưởng ban khởi nghiệp nghiệp, tác giả cuốn sách "Về quê là lập nghiệp" chia sẻ: "Quảng Ngãi có 2 vùng tài nguyên lớn đó là con người ở vùng đất này kiên trì, bền bỉ. Thứ 2, trong thời cuộc xem khoa học công nghệ là trọng điểm quốc gia thì người Quảng Ngãi giỏi về khoa học công nghệ. Nếu như hợp lực được các doanh nhân xa quê cùng sự đồng lòng của tỉnh Quảng Ngãi với tài nguyên hiện có thì tôi tin rằng sẽ góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc mạng lưới AUVS Việt Nam, Trưởng ban khởi nghiệp nghiệp, tác giả cuốn sách "Về quê là lập nghiệp" ẢNH: NHẬT THỊNH

Bản thân ông Trần Anh Tuấn sau khi học xong Đại học Bách khoa TP.HCM, năm 1996 trở về quê hương góp phần vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Đến năm 2020, ông Tuấn quay vào TP.HCM dấn thân vào khoa học công nghệ, một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển drone (thiết bị bay không người lái) công nghệ cao bán cho nhiều nước trên thế giới. Đồng thời thuyết phục cơ quan ban ngành thành lập mạng lưới máy bay không người lái.

Kỳ vọng lãnh đạo tỉnh mạnh dạn hành động

Nhà báo Quốc Vĩnh (Trần Đình Vĩnh), Chủ tịch Hội Đồng hương tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ: Hơn 15 năm trước, anh em doanh nhân Quảng Ngãi thường cà phê sáng với nhau gần như hàng ngày để chia sẻ các câu chuyện làm ăn kinh doanh và tin tức quê nhà. Trong bối cảnh đó, anh em có đặt vấn đề với Hội đồng hương là nên thành lập Câu lạc bộ Doanh dân Quảng Ngãi để hoạt động một cách chính danh. Đó là lý do mà Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi ra đời. Đây là mô hình đầu tiên mang tính thí điểm mà chưa có quy định nào về mặt pháp lý. Sau đó mở đường cho nhiều câu lạc bộ khác ra đời.

Nhà báo Quốc Vĩnh (Trần Đình Vĩnh), Chủ tịch Hội Đồng hương tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Quốc Vĩnh nhấn mạnh: "Tôi kể lại điều này nhằm nói lên kỳ vọng của người dân mà cụ thể là cộng đồng doanh nhân về đội ngũ lãnh đạo mới của phải quyết đoán trong hành động và quyết tâm trong thực hiện. Trong thời gian qua, một số doanh nhân trong câu lạc bộ muốn đầu tư về địa phương nhưng gặp nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chánh. Cụ thể, chúng ta xác định du lịch là mũi nhọn của kinh tế địa phương nhưng nhiều năm qua có doanh nghiệp muốn xây dựng khách sạn xứng tầm nhưng thủ tục vẫn vướng.

Tôi nghĩ là không chỉ có người Quảng Ngãi quay về đầu tư phát triển kinh tế địa phương mà họ còn góp phần mời gọi anh em bạn bè doanh nhân cùng tham gia đầu tư; không chỉ là Quảng Ngãi cũ mà cả Quảng Ngãi mới sau sáp nhập - bao gồm cả Kon Tum. Do vậy, nghe lãnh đạo tỉnh chào đón trở về quê hương hợp lực thúc đẩy phát triển kinh tế, chúng tôi rất mừng và mong muốn lãnh đạo tỉnh mạnh dạn thay đổi và tạo điều kiện tốt nhất để đưa quê hương Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".