Học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên: Mang niềm hạnh phúc đến học sinh nghèo

N IỀM VUI ĐẦU NĂM HỌC

Những gương mặt học sinh ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động, bởi với các em, đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là động lực để nuôi dưỡng giấc mơ học tập giữa muôn vàn thiếu thốn.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng cho các em học sinh ẢNH: PHẠM ANH

Trong số 50 em được nhận học bổng sáng qua 5.9, câu chuyện của em Trần Thiên Ân, học sinh lớp 11B3, khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi. Mồ côi mẹ từ khi còn chưa dứt sữa, Ân lớn lên trong vòng tay gầy guộc của ông bà ngoại tuổi đã xế chiều. Căn nhà nhỏ hiếm khi vang tiếng cười, thay vào đó là sự tảo tần, lam lũ của ông bà để chắt chiu từng bữa cơm, từng bộ quần áo cho cháu.

Thế nhưng, thiếu thốn không ngăn được khát vọng đến trường. Ân vẫn ngày ngày vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, nhiều lần giành giải ở các kỳ thi học sinh giỏi. Hôm qua, nhận học bổng Nguyễn Thái Bình từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, ánh mắt Ân sáng rực. Em khẽ nói: "Cháu sẽ cố gắng học thật tốt". Với Ân, 2 triệu đồng là khoản hỗ trợ quý giá để mua sách vở, dụng cụ học tập và giúp ông bà vơi bớt gánh lo.

Không chỉ riêng Ân, nhiều em khác cũng có hoàn cảnh tương tự. Em Nguyễn Vũ Bá Nhân (lớp 10A1) mất mẹ vì ung thư, cha bị tai nạn không còn đủ sức lao động nặng. Gia đình có 2 chị đang học đại học và lớp 12, con đường đến lớp của Nhân rất nhiều chật vật. Vậy nhưng em vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập để không phụ lòng cha và các chị.

Thầy Hồ Phúc, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, chia sẻ: 50 em được nhận học bổng hôm qua, mỗi em một cảnh đời, nhưng điểm chung là khát khao được tiếp tục đến trường. Các em chính là niềm hy vọng, là minh chứng cho nghị lực vươn lên trong khó khăn.

K HÔNG TỪ BỎ GIẤC MƠ

Trong lễ khai giảng, gần 1.500 học sinh nhà trường đã có những phút lắng đọng khi nghe những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn. Trở lại mái trường xưa sau gần 40 năm, ông bồi hồi nhớ lại quãng thời gian vượt qua nhiều gian khó để theo đuổi giấc mơ học tập và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng chia sẻ về ý nghĩa của cái tên học bổng Nguyễn Thái Bình. Đó là người trí thức yêu nước, người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Và đó cũng là thông điệp gửi gắm đến thế hệ hôm nay: Sống có lý tưởng, dám ước mơ và kiên trì theo đuổi con đường tri thức để rèn luyện bản thân, góp phần dựng xây đất nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ bên cạnh công tác nội dung, Báo Thanh Niên luôn nỗ lực đồng hành, sẻ chia cùng những mảnh đời khó khăn. Đó là hỗ trợ hàng ngàn trẻ mồ côi vì dịch Covid-19, làm cầu nối giúp những mảnh đời bất hạnh, kịp thời cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, xây dựng cầu đường cho bà con vùng khó khăn…

"Hôm nay, được trở lại trường cũ, trao tận tay học sinh những suất học bổng, với tôi là niềm hạnh phúc lớn", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động bày tỏ.

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh Trường THPT Bình Sơn ẢNH: PHẠM ANH

Thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, cho biết học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các em học sinh nghèo. "Món quà này đã thắp lên niềm tin và nghị lực cho các em tiếp tục học tập, đồng thời cũng là sự sẻ chia vô giá đối với nhà trường", thầy Sinh nói.

Không chỉ dừng lại ở học bổng, tấm lòng của Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm còn được thể hiện qua những công trình thiết thực: 6 nhà vệ sinh mới do báo vận động tài trợ đã hoàn thành, chờ ngày đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện môi trường học tập cho học sinh. Đây là kết quả từ sự đồng hành của Quỹ Vì tầm vóc Việt thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên. Ngoài ra, Quỹ Vì tầm vóc Việt còn hỗ trợ 1,2 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 20 công trình nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn. Những công trình ấy đang dần hoàn thiện, kịp thời phục vụ học sinh trong năm học mới.

Học sinh Trường THPT Bình Sơn trong ngày khai giảng ẢNH: PHẠM ANH

Tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Trên tay các em học sinh nghèo Trường THPT Bình Sơn, những suất học bổng Nguyễn Thái Bình trở thành hành trang quý giá, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học vấn. Trong ánh mắt của các em, đã thấy được sức mạnh của tri thức, thấy những mầm xanh hy vọng đang vươn mình trên mảnh đất còn nhiều khó khăn. Đó chính là ý nghĩa đẹp đẽ mà học bổng Nguyễn Thái Bình mang lại, không chỉ là số tiền cụ thể, mà còn là niềm hạnh phúc, sự động viên tinh thần để các em không từ bỏ giấc mơ.