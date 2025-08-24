Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Trao học bổng cho học sinh và khám sức khỏe cho thầy cô giáo

Thanh Đông
Thanh Đông
24/08/2025 13:16 GMT+7

Ngày 22.8, Công ty Cổ phần đầu tư - Dịch vụ y tế Đại Đồng - Phòng khám đa khoa Y Đạo tại TP.HCM (thuộc Tập đoàn T&C) đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường THPT Trương Định và Trường THPT Bình Đông, tỉnh Đồng Tháp (TP.Gò Công, tỉnh Tiền Giang cũ).

Tại Trường THPT Trương Định, đoàn đã trao các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 200 triệu đồng. 100 triệu đồng là tổng số tiền trao học bổng cho học sinh Trường THPT Bình Đông.

Trao học bổng cho học sinh và khám sức khỏe cho thầy cô giáo- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần đầu tư - Dịch vụ y tế Đại Đồng - Phòng khám đa khoa Y Đạo trao biểu trưng cho đại diện 2 trường THPT.

D.K

Ngoài trao học bổng cho học sinh, đoàn đã tổ chức khám sức khỏe cho thầy cô giáo và nhân viên của các trường.

Đây là nghĩa cử cao đẹp của Công ty Cổ phần đầu tư - Dịch vụ y tế Đại Đồng - Phòng khám đa khoa Y Đạo tại TP.HCM nhằm tri ân thầy cô giáo và hỗ trợ học sinh khó khăn có thêm động lực học tập nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trao học bổng cho học sinh và khám sức khỏe cho thầy cô giáo- Ảnh 2.

Bác sĩ của Phòng khám đa khoa Y Đạo - Công ty Cổ phần đầu tư - Dịch vụ y tế Đại Đồng tại TP.HCM (thuộc Tập đoàn T&C) khám bệnh cho thầy cô giáo

D.K

Được biết, Tập đoàn T&C luôn coi trọng việc kinh doanh phải đi đôi với sự nghiệp trồng người, thân sinh của Chủ tịch Tập đoàn T&C đã thành lập Quỹ học bổng K-T để hằng năm trao cho các tài năng trẻ tại Đại học Quốc gia Hà Nội và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt.

Xem thêm bình luận