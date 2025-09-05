Mang niềm hạnh phúc đến học sinh nghèo

Niềm vui đầu năm học

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng cho các em học sinh ẢNH: PHẠM ANH

Những gương mặt học sinh ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động, bởi với các em, đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là động lực để nuôi dưỡng giấc mơ học tập giữa muôn vàn thiếu thốn.

Trong số 50 em được nhận học bổng sáng 5.9, câu chuyện của em Trần Thiên Ân, học sinh lớp 11B3, khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi. Mồ côi mẹ từ khi còn chưa bỏ sữa mẹ, em Ân lớn lên trong vòng tay gầy guộc của ông bà ngoại tuổi đã xế chiều. Căn nhà nhỏ thường xuyên vắng tiếng cười, thay vào đó là sự tảo tần, lam lũ để chắt chiu từng bữa cơm, từng bộ quần áo cho cháu.

Thế nhưng, thiếu thốn không ngăn được khát vọng đến trường. Ân vẫn ngày ngày vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, từng nhiều lần đạt thành tích học sinh giỏi và giành giải ở các kỳ thi học sinh giỏi. Hôm nay, nhận học bổng Nguyễn Thái Bình từ chính tay nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn- Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, ánh mắt Ân sáng rực. Em khẽ nói: "Cháu sẽ cố gắng học thật tốt". Với Ân, 2 triệu đồng là khoản hỗ trợ quý giá để mua sách vở, dụng cụ học tập và giúp ông bà vơi bớt gánh lo.

Không chỉ riêng Ân, nhiều em khác cũng có hoàn cảnh tương tự. Em Nguyễn Vũ Bá Nhân (lớp 10A1) mất mẹ vì ung thư, cha bị tai nạn không còn đủ sức lao động nặng. Gia đình còn 2 chị đang đi học đại học và lớp 12, khiến con đường đến lớp của Nhân thêm chật vật. Vậy nhưng em học trò nhỏ vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập, để không phụ lòng cha và các chị.

Thầy Hồ Phúc, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn chia sẻ, 50 em được nhận học bổng hôm nay, mỗi em một cảnh đời, nhưng điểm chung là khát khao được tiếp tục đến trường. Các em chính là niềm hy vọng, là minh chứng cho nghị lực vươn lên trong khó khăn ấy.

Không từ bỏ giấc mơ

Trong buổi lễ khai giảng, gần 1.500 học sinh nhà trường đã có những phút lắng đọng khi nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tâm sự. Trở lại mái trường xưa sau gần 40 năm, ông bồi hồi nhớ lại quãng thời gian phải đi bộ từ vùng quê biển nghèo để đến lớp. Gian khó không ít, nhưng điều duy nhất không bao giờ buông bỏ chính là giấc mơ học tập và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng chia sẻ về ý nghĩa của cái tên học bổng Nguyễn Thái Bình. Đó là trí thức yêu nước, là liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc. Và đó cũng là thông điệp gửi gắm đến thế hệ hôm nay: Sống có lý tưởng, dám ước mơ và kiên trì theo đuổi con đường tri thức để rèn luyện bản thân và góp phần dựng xây đất nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ, Báo Thanh Niên không chỉ mang đến cho bạn đọc những trang báo, mà còn nỗ lực đồng hành, sẻ chia cùng những mảnh đời khó khăn. Đó là hỗ trợ cho hàng ngàn trẻ mồ côi vì dịch Covid-19, giúp những mảnh đời bất hạnh, giúp đỡ người dân vùng thiên tai, xây dựng cầu đường cho người dân vùng khó khăn… "Hôm nay, được trở lại trường cũ, trao tận tay học sinh những suất học bổng, với tôi là niềm hạnh phúc lớn", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động nói.

Học sinh Trường THPT Bình Sơn trong ngày khai giảng ẢNH: PHẠM ANH

Thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, cho biết học bổng Nguyễn Thái Bình-Báo Thanh Niên là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các em học sinh nghèo. "Món quà này đã thắp lên niềm tin và nghị lực cho các em tiếp tục học tập, đồng thời cũng là sự sẻ chia vô giá đối với nhà trường", thầy Sinh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở học bổng, những nghĩa cử từ Báo Thanh Niên còn được thể hiện bằng những công trình thiết thực: 6 nhà vệ sinh mới do báo vận động tài trợ đã hoàn thành và chờ ngày đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện môi trường học tập cho học sinh. Đây là kết quả từ sự đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thông qua kết nối của Báo Thanh Niên. Ngoài tài trợ 6 nhà vệ sinh tại Trường THPT Bình Sơn, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt còn tài trợ nâng cấp 6 nhà vệ sinh cho Trường THPT Trần Kỳ Phong và xây mới 6 nhà vệ sinh tại các trường, điểm trường trên địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền tài trợ là 1,2 tỉ đồng.

Công trình nhà vệ sinh tại Trường THPT Trần Kỳ Phong (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ, nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới ẢNH: D.K

Tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Trên tay các em học sinh nghèo Trường THPT Bình Sơn, những suất học bổng Nguyễn Thái Bình trở thành hành trang quý giá, tiếp thêm niềm tin để các em bước tiếp con đường học vấn.

Trong ánh mắt của hàng ngàn học sinh hôm nay, đã thấy được sức mạnh của tri thức, thấy những mầm xanh hy vọng đang vươn mình trên mảnh đất còn nhiều khó khăn. Đó chính là ý nghĩa đẹp đẽ mà học bổng Nguyễn Thái Bình mang lại, không chỉ là số tiền cụ thể, mà còn là niềm hạnh phúc, sự động viên tinh thần để các em không từ bỏ giấc mơ của mình.