Trao tiền bạn đọc giúp 11 hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật

Báo Thanh Niên vừa chuyển khoản số tiền do bạn đọc đóng góp giúp 11 hoàn cảnh thương tâm ở nhiều địa phương trên cả nước, gồm: giúp gia đình ông Trần Ngọc Hải (nhân vật trong bài Con muốn sống: Người cha bán nhà vẫn không đủ tiền cứu con bị ung thư máu đăng trên Thanh Niên Online ngày 7.9.2025): 141.584.485 đồng; giúp ông Huỳnh Ngọc Khởi (nhân vật trong bài Xin giúp người đàn ông bị bệnh nặng, không đủ tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên ngày 26.8.2025): 62.949.185 đồng; giúp em Phan Thị Mến (nhân vật trong bài Gia cảnh khốn khó, nữ sinh đành gác lại giấc mơ đại học đăng trên Thanh Niên ngày 23.9.2025): 18.825.000 đồng; giúp anh Danh Hoài Yên (nhân vật trong bài Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính đăng trên Thanh Niên ngày 9.9.2025): 77.170.000 đồng; giúp gia đình ông Trần Văn Khiêm (nhân vật trong bài Người cha già nhặt ve chai nuôi con bị bệnh thiểu năng đăng trên Thanh Niên ngày 19.8.2025): 27.000.900 đồng; giúp bà Lê Thị Thiện (nhân vật trong bài Nỗi đau của người mẹ nghèo khó đăng trên Thanh Niên ngày 5.8.2025): 63.740.000 đồng; giúp gia đình bé Nguyễn Hải Đăng Khoa, con anh N.H.N (anh N.H.N là nhân vật trong bài Cha nghèo ra đi với 3.800 đồng, hiến tạng cứu 7 người đăng trên Thanh Niên ngày 8.9.2025): 12.450.000 đồng; giúp chị Hồ Thị Thu (nhân vật trong bài Gia cảnh xót xa của người phụ nữ có mẹ chồng và chồng bệnh liệt giường đăng trên Thanh Niên ngày 30.9.2025): 34.030.000 đồng; chuyển khoản đợt 3 số tiền 11.600.000 đồng cho gia đình em Đào Trung Hiếu (em Đào Trung Hiếu là nhân vật trong bài Con muốn sống: Người cha khuyết tật nợ 190 triệu đồng xin cứu con ung thư đăng trên Thanh Niên Online ngày 16.2.2025, đợt 1 chuyển 235.108.920 đồng, đợt 2 chuyển 21.365.000 đồng); chuyển khoản đợt 3 số tiền 9.500.000 đồng cho gia đình em Đặng Ngọc Hà Tiên (em Đặng Ngọc Hà Tiên là nhân vật trong bài Con gái 12 tuổi chăm sóc cha bị bệnh tâm thần đăng trên Thanh Niên ngày 11.3.2025, đợt 1 chuyển 62.157.910 đồng, đợt 2 chuyển 18.195.000 đồng); chuyển khoản đợt 3 số tiền 14.210.000 đồng cho anh Vi Văn Quyết - con của bà Vũ Thị Quy (bà Quy là nhân vật trong bài Cuộc sống khốn khó của 3 mẹ con mắc phải bệnh khó chữa đăng trên Thanh Niên ngày 1.4.2025, trước đó đã chuyển tiền đợt 1 là 68.718.000 đồng và đợt 2 là 11.910.000 đồng).

Anh Vi Văn Quyết - con bà Vũ Thị Quy, là nhân vật được bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ gần 95 triệu đồng ẢNH: KHÁNH HOAN

"Gia đình tôi nhận từ Báo Thanh Niên 3 đợt chuyển tiền với tổng số tiền gần 95 triệu đồng. Đây là khoản tiền lớn đối với gia đình tôi. 80 triệu đồng đã được chúng tôi trích gửi ngân hàng và rút lãi mỗi kỳ 6 tháng. Số tiền còn lại được dùng chữa bệnh và lo chi tiêu cho gia đình. Tiền lãi từ ngân hàng cùng với lợi nhuận vài chục ngàn đồng mỗi ngày từ tiệm tạp hóa nho nhỏ của gia đình được hàng xóm thương tình mua hàng ủng hộ đã giúp gia đình tôi đủ đắp đổi qua ngày, đang dần ổn định cuộc sống. Theo phác đồ điều trị từ bệnh viện, tầm khoảng 2 năm nữa, chân tôi có thể hồi phục. Lúc ấy, tôi sẽ đi làm kiếm thêm tiền lo cho mẹ và chị. Gia đình tôi mang ơn bạn đọc Báo Thanh Niên nhiều lắm. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm mà chúng tôi vượt qua được cơn ngặt nghèo", anh Vi Văn Quyết xúc động chia sẻ.