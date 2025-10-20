Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại Quảng Trị

Anh Võ Văn Hải, bố của Trâm Anh, xúc động nói: "Số tiền của bạn đọc quý báo ủng hộ phần nào giúp gia đình có thêm kinh phí để điều trị, thuốc men cho Trâm Anh. Hiện tại, cháu vẫn đang điều trị, chống chọi với căn bệnh tại bệnh viện và chưa biết khi nào mới được trở về, cùng bạn bè đến trường".

Đại diện Báo Thanh Niên (trái) trao số tiền của bạn đọc cho anh Võ Văn Hải ẢNH: B.H

Dịp này, Báo Thanh Niên cũng đã đến thăm và trao số tiền 36.322.000 đồng cho bà Hoàng Thị Đương (57 tuổi, trú P.Đông Hà, Quảng Trị), nhân vật trong bài Mẹ đau ốm vẫn phải đi làm lo từng đồng nuôi con trai động kinh đăng trên Thanh Niên ngày 15.4.2025. Nhận được số tiền, bà Hoàng Thị Đương gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã quan tâm, giúp đỡ để bà có được số tiền trang trải trong cuộc sống, nuôi người con đang ốm đau, bệnh tật.



