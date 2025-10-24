Đề xuất thí điểm xét công nhận GS, PGS và tự quyết số lượng phó hiệu trưởng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (thứ 2 từ phải sang) dự hội thảo sáng nay tại ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: ĐHQG TP.HCM

Đề xuất cho phép thí điểm trong việc xét công nhận chức danh GS, PGS được Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM nêu trong hội thảo khoa học quốc gia "Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo", do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp tổ chức tổ chức sáng nay (24.10).

Hội thảo nhằm quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là các nội dung liên quan đến giáo dục ĐH; nâng cao nhận thức, đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể hóa các đột phá để hiện đại, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục.

PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM, nêu đề xuất tại hội thảo ảnh: ĐHQG TP.HCM





Cho phép một số trường ĐH trọng điểm tự quyết số lượng phó hiệu trưởng?

Tại hội thảo, PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM, nêu một số đề xuất tăng cường phân cấp, phân quyền cho ĐH Quốc gia TP.HCM trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Thứ nhất, cơ chế phân cấp, phân quyền về cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn nhiều bất cập. Ví dụ, một trường ĐH có quy mô 40.000 sinh viên hay 4.000 sinh viên cũng chỉ có tối đa 3 phó hiệu trưởng, điều này là chưa phù hợp. Theo ông Tình, cần cho phép thí điểm cơ chế tự chủ tại một số trường ĐH trọng điểm trong việc quy định về cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự.

"Đề xuất cho phép một số trường ĐH trọng điểm tự quyết số lượng phó hiệu trưởng và cơ cấu phòng ban theo quy mô, đặc thù hoạt động và nhu cầu thực tiễn gắn với cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình", PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình ý kiến.

Đề xuất thí điểm tự xét, công nhận GS và PGS

Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM còn cho rằng chưa có cơ chế phân cấp, phân quyền trong việc xét, công nhận và quản lý học hàm. Chẳng hạn, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Việt Nam thông qua 4 hội đồng. "4 hội đồng là quá rườm rà, không phù hợp. Chỉ ở hội đồng cơ sở và hội đồng ngành, một ứng viên cần nộp tới 50 kg tài liệu", PGS Tình nói.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh GS, PGS là 5 năm. Kết thúc nhiệm kỳ, tổ chức rà soát, đánh giá để bổ nhiệm lại. Tuy nhiên, ngay cả khi không được bổ nhiệm lại, người đã đạt tiêu chuẩn vẫn giữ danh hiệu GS, PGS và có thể được bổ nhiệm ở cơ sở khác. Trong khi đó, nhiều tiêu chí "mang tính định lượng" nhưng "định tính"...

Từ thực tế trên, PGS Tình đề xuất cho phép thí điểm trong việc xét và công nhận chức danh GS, PGS tại một số trường ĐH trọng điểm. Cơ chế này có thể áp dụng tại các cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm, đa ngành, có uy tín và tiềm lực khoa học mạnh, hội tụ một số lượng lớn các nhà khoa học đầu ngành. Các cơ sở được tự xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

"Kết quả công nhận tại các cơ sở này có giá trị pháp lý trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt là cần linh hoạt hơn với các nhà khoa học có tài năng đặc biệt. Thời gian thí điểm đề xuất là 3 năm", Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM nêu.