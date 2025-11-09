Học sinh vi phạm giao thông: Trường hợp nào hiệu trưởng mời phụ huynh đến trường?

Hàng loạt học sinh đi xe máy đến trường bị CSGT lập biên bản ẢNH: DIỆU MI

Trách nhiệm của phụ huynh và nhà trường khi học sinh vi phạm luật giao thông

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo, trong thời gian gần đây, qua công tác phối hợp, Công an thành phố tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường học, kết quả vẫn còn một vài đơn vị vi phạm quy định về giữ xe máy điện, xe mô tô cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Chính vì vậy Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Sở này cũng yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo, tăng cường kiểm tra bãi giữ xe tại trường, kiên quyết không giữ xe máy điện, xe mô tô của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời trực tiếp chịu trách nhiệm nếu phát hiện đơn vị có trông giữ xe máy điện, xe mô tô cho học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa được cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, các trường phối hợp với công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh các nội dung liên quan đến luật Giao thông đường bộ.

Yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh trường học cam kết không nhận trông, giữ xe máy điện, xe mô tô của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Yêu cầu học sinh khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường và không vi phạm luật Giao thông.

Khi tiếp nhận thông tin từ Sở GD-ĐT hoặc văn bản từ công an có học sinh vi phạm pháp luật về giao thông, hiệu trưởng có trách nhiệm mời phụ huynh học sinh đến làm việc và thông báo rõ lỗi vi phạm. Yêu cầu phụ huynh học sinh phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, thực hiện cam kết của phụ huynh học sinh về việc không giao xe cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Học sinh thực hiện cam kết không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe và cam kết khi tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm. Nhà trường có biện pháp xử lý học sinh mang tính giáo dục, phù hợp với quy định.

CSGT Tuần tra dẫn đoàn kiểm tra bãi xe một trường THPT tại P.Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: DIỆU MI





CSGT TP.HCM vào trường học kiểm tra bãi xe

Như Thanh Niên đã thông tin, vào đầu tháng 11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết tình hình giao thông tại các khu vực, tuyến đường gần trường học đang được giữ ổn định, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh đã được kéo giảm.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp các em học sinh không đủ điều kiện điều khiển xe có dung tích trên 50 cm3 tham gia lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm pháp luật, phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông, các đội/trạm CSGT thuộc Phòng CSGT đồng loạt phối hợp công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học trên địa bàn.

Các lực lượng sẽ phối hợp kiểm tra khu vực bãi giữ xe của các trường học, người dân xung quanh cổng trường, mời ban giám hiệu tham gia tổ chức kiểm tra các xe máy lứa tuổi học sinh không được điều khiển, kiểm tra cốp xe xem có cất giữ các hung khí hay không...

Các lực lượng cũng đồng loạt kiểm tra, rà soát các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe", cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" để phòng ngừa so kè, đua xe trái phép.