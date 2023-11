Chùm ảnh: Học sinh không nón bảo hiểm, lái xe máy sai luật giao thông

Học sinh lái xe máy trên 50 cm³ khi chưa đủ tuổi, không đội nón bảo hiểm vào trưa 3.11 trên đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM NHẬT THỊNH

Ngành giáo dục cùng lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới học sinh, phụ huynh các trường học thời gian qua. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tình trạng học sinh vi phạm về an toàn giao thông vẫn xảy ra nhiều, điển hình là điều khiển xe máy trên 50 cm3 khi chưa đủ tuổi.

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), cho biết hiện nay tồn tại một thực tế học sinh THPT chưa đủ tuổi nhưng vẫn sử dụng xe máy trên 50 phân khối (dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên). Đây là vấn đề khiến các trường "đau đầu" vì bãi xe nhà trường không nhận giữ thì học sinh gửi ở các bãi xe bên ngoài.

Phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận những hình ảnh học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ được ghi lại vào trưa 3.11.2023 trên đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM NHẬT THỊNH

Hiệu trưởng một trường THPT tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng "khổ sở" cho biết đầu năm học phụ huynh đã ký cam kết không cho con em sử dụng phương tiện sai quy định, không giao xe có dung tích xi lanh lớn hơn so với lứa tuổi, nhà trường cương quyết không nhận giữ xe mô tô trên 50 cm3 của học sinh, thế nhưng ngay lập tức xuất hiện các điểm giữ xe của nhà dân ngay gần trường.

Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, phó hiệu trưởng một trường THPT tại TP.HCM cho biết đã có nhiều giải pháp được thực hiện để học sinh chấp hành luật giao thông. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn không hợp tác, cha mẹ biết con chưa đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50 cm3 nhưng vẫn giao xe cho con…

Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết, theo quy định tại Điều 60 luật Giao thông đường bộ 2008, người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3; người đủ 18 tuổi trở lên mới được lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Theo Điều 58, người lái xe tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển. Như vậy, học sinh dù ở cấp học nào nhưng chưa đủ 18 tuổi thì không được phép lái xe máy có dung tích xi lanh trên 50 cm3. Đáng chú ý, theo luật sư Phát, nếu cha mẹ/chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe, thì hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Học sinh đi xe máy điện nhưng không đội nón bảo hiểm NHẬT THỊNH

