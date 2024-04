Học sinh vi phạm luật giao thông: Trách nhiệm thuộc về ai?

Ngày 21.12.2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh; xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông ở lứa tuổi học sinh.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp Bộ Công an xây dựng quy tắc văn hóa giao thông văn minh và yêu cầu 100% trường học, đơn vị thực hiện nghiêm, từ đó lan tỏa, tác động trở lại đối với người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh. Đối với những trường hợp học sinh vi phạm sẽ gửi thông báo về trường để có hình thức xử lý phù hợp.