Vụ nghi ngăn học sinh cấp cứu: Phó hiệu trưởng trở lại trường, phụ huynh đón con về

Ngày 17.11, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết, sau khi bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Kim Thủy, quay trở lại trường, nhiều phụ huynh đã đến trường đón con về nhà.

Sáng cùng ngày, UBND xã Kim Ngân tổ chức cuộc họp với lãnh đạo nhà trường và bà Huế để bàn phương án ổn định hoạt động dạy học. Tại cuộc họp, một số ý kiến đề xuất bà Huế nên tiếp tục nghỉ phép trong thời gian chờ giải quyết, hoặc xem xét phương án nghỉ hưu theo chế độ nhằm giảm bớt áp lực, tránh xáo trộn môi trường học tập của học sinh.

Biết tin bà Huế trở lại trường, các phụ huynh lại đến đón con về ẢNH: THANH LỘC

Sau buổi làm việc, bà Huế đến trường. Thời điểm này, nhiều phụ huynh đã tập trung tại trường và đưa con về nhà. Được biết, đây là lần thứ 2 bà Huế trở lại trường và bị phụ huynh phản ứng, đưa con trở về nhà.

Hiện UBND xã Kim Ngân đang tiếp tục trao đổi với các đơn vị liên quan nhằm thống nhất phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi của học sinh được đặt lên hàng đầu, đồng thời giữ ổn định hoạt động dạy học tại địa phương.

Như Thanh Niên đã thông tin sáng 26.9, hàng loạt học sinh của trường xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng; 40 em phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm chứa vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Sau sự cố, phụ huynh mất niềm tin vào hoạt động bán trú, đặc biệt là đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, người phụ trách mảng này, nên đã cho con nghỉ học. Để trấn an phụ huynh, chính quyền xã đã tạm đình chỉ bà Huế. Sau đó học sinh đã trở lại lớp.

Quá trình kiểm tra của xã Kim Ngân cho thấy Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy đã chế biến và cung cấp món cá chim kho không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy, cùng 2 nhân viên nấu ăn được thuê đều không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Theo quy định, tổng mức phạt cho các vi phạm này có thể lên tới 200 triệu đồng. Do mức xử phạt tối đa của UBND cấp xã chỉ là 100 triệu đồng, hồ sơ đã được chuyển lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét và ra quyết định xử lý.