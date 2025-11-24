Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Vàng trong quần áo cứu trợ vùng lũ miền Trung: Lòng người thật cao đẹp

Dương Lan
Dương Lan
24/11/2025 11:18 GMT+7

Người phụ nữ đứng ra quyên góp quần áo gửi cho bà con vùng lũ phát hiện trong túi áo của ai đó có một số trang sức vàng nên đăng tin tìm người trả lại.

Khi bà con vùng lũ ở các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai… đang chịu ảnh hưởng nặng nề, bà Hoàng Thị Triều (ở xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) đứng ra kêu gọi quyên góp và thu nhận nhu yếu phẩm, hàng hóa, áo quần ở địa chỉ số 102 Trần Hưng Đạo. 

17 giờ ngày 23.11, trong lúc gấp xếp quần áo, bà Triều bất ngờ phát hiện trong túi của ai đó đưa đến có một hộp trang sức gồm: 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 1 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng.

Vàng trong quần áo cứu trợ vùng lũ miền Trung: Lòng người thật cao đẹp - Ảnh 1.

Bà Triều phát hiện ai đó bỏ quên vàng trong túi áo quyên góp tặng bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

Bà Triều đăng lên trang cá nhân thông báo để trả lại với nội dung: "Ai đã ủng hộ đồng bào lũ lụt áo này tại 102 Trần Hưng Đạo, tôi nhận áo còn tài sản xin trả lại. Hãy liên hệ với tôi hoặc đến Công an xã Vĩnh Linh nhận lại nhé, yêu thương thật nhiều".

Bên dưới đăng, cư dân mạng dành cơn mưa lời khen cho lòng tốt của bà Triều cũng như hy vọng hộp trang sức trở về với chủ nhân của mình.

Tài khoản Thu Thủy bình luận: "Khó khăn nhưng không tham. Chị là người tuyệt vời nhất". "Rất tuyệt vời! Mong cho chủ nhân chiếc nhẫn sớm tìm lại được", nickname Thu Hà bày tỏ. 

"Ôi lòng người thật cao đẹp, chúc cho các chị thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ đồng bào vùng lũ", anh Thanh Nguyên chia sẻ.

Vàng trong quần áo cứu trợ vùng lũ miền Trung: Lòng người thật cao đẹp - Ảnh 2.

Hộp trang sức bị bỏ quên trong túi áo

ẢNH: NVCC

Đại diện Công an xã Vĩnh Linh xác nhận vụ việc trên. Đến 19 giờ cùng ngày, công an xã đã xác minh và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Phạm Thị Hoài, ở thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) - người đã vô tình bỏ quên khi gửi quần áo tặng bà con vùng lũ.

Vàng trong quần áo cứu trợ vùng lũ miền Trung: Lòng người thật cao đẹp - Ảnh 3.

Công an xã Vĩnh Linh trao trả lại hộp trang sức cho chủ nhân

ẢNH: CACC

"Việc trả lại tài sản cho người mất không chỉ dừng lại ở hành động gửi trả một món đồ thất lạc. Quan trọng hơn, đó là cách người nhặt được giữ lại niềm tin cho người mất, lan tỏa nghĩa tình giữa đời sống. 

Mỗi câu chuyện tử tế như vậy được nhân lên, góp phần làm ấm lòng cộng đồng. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn bà Triều vì nghĩa cử cao đẹp", đại diện Công an xã Vĩnh Linh cho hay.

Khám phá thêm chủ đề

