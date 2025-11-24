Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công ty Điện lực Lâm Đồng trắng đêm khôi phục điện cho bà con vùng lũ

Tâm An
Tâm An
24/11/2025 09:12 GMT+7

Lũ lớn tại xã D'Ran và các khu vực lân cận đã làm hư hỏng lưới điện, khiến nhiều trụ bị ngã đổ và khoảng 2.000 công tơ bị ngập nước. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã huy động lực lượng để khẩn trương khôi phục cấp điện cho người dân vùng lũ.

Trong nhiều ngày liên tiếp, người dân tại các xã D'ran, Đơn Dương, Ka Đô và Quảng Lập (Lâm Đồng) trải qua đợt lũ lớn chưa từng thấy, khiến hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị chia cắt. Lũ quét mạnh làm ngã đổ hàng loạt trụ điện, cuốn trôi móng trụ và khiến khoảng 2.000 công tơ điện tử tại 29 trạm biến áp bị ngập nước, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống cung cấp điện địa phương.

Công ty Điện lực Lâm Đồng trắng đêm khôi phục điện cho bà con vùng lũ- Ảnh 1.

Đội Quản lý điện Đơn Dương đã tổ chức túc trực 24/24 để xử lý, khôi phục điện cho người dân trong khu vực

ẢNH: ĐLLĐ

Ngay khi nước vừa rút, Đội quản lý điện Đơn Dương đã huy động toàn bộ nhân lực và tiếp nhận sự hỗ trợ từ các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng kiểm tra, khoanh vùng sự cố và triển khai khắc phục. Họ mang theo đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, dầm mình trong bùn đất, lội qua những con đường còn ngập sâu để kiểm tra độ an toàn của lưới điện và bắt tay vào khắc phục sự cố. Từ ngày 20-22.11.2025, lực lượng kỹ thuật làm việc liên tục 24/24, vừa cô lập các khu vực còn ngập để đảm bảo an toàn, vừa khôi phục từng phần lưới điện.

Công ty Điện lực Lâm Đồng trắng đêm khôi phục điện cho bà con vùng lũ- Ảnh 2.

Những "chiến sĩ áo cam" chạy đua với thời gian, nỗ lực cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng

ẢNH: ĐLLĐ

Đến ngày 22.11, tổng số 12.200 khách hàng bị ảnh hưởng đã được cấp điện trở lại 12.150 hộ. Khoảng 50 hộ còn lại thuộc vùng trũng sâu, chủ yếu là các điểm bơm tưới nông nghiệp, sẽ được cấp điện lại ngay khi mực nước rút. Công tác thay công tơ ngập nước cũng đang được triển khai khẩn trương; tính đến tối 22.11, đã thay được 350/2000 công tơ và dự kiến hoàn tất trước ngày 25.11.

Công ty Điện lực Lâm Đồng trắng đêm khôi phục điện cho bà con vùng lũ- Ảnh 3.

Công nhân Công ty Điện lực Lâm Đồng xuyên đêm khắc phục sự cố, nỗ lực đưa dòng điện trở lại cho bà con vùng lũ

ẢNH: ĐLLĐ

Song song với đó, các vị trí trụ gãy, đổ liên tục được xử lý. Đội đã thay xong 4/6 trụ trung áp (hai vị trí chưa thay được do còn ngập nước), hoàn tất thay 7 trụ hạ áp và chủ động chuyển nguồn cấp cho những khu vực bị cô lập do trụ ngã, bảo đảm duy trì điện cho phụ tải.

Công ty Điện lực Lâm Đồng trắng đêm khôi phục điện cho bà con vùng lũ- Ảnh 4.

Bữa cơm trưa tranh thủ của các công nhân điện lực

ẢNH: ĐLLĐ

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng đã được khôi phục cấp điện trong thời gian ngắn. Nhân viên điện lực còn hỗ trợ từng gia đình kiểm tra, an toàn hệ thống điện trong nhà, tạo điều kiện để các hộ dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khởi động lại sản xuất sau thiên tai.

Công ty Điện lực Lâm Đồng trắng đêm khôi phục điện cho bà con vùng lũ- Ảnh 5.

Mưa lũ lịch sử khiến nhiều trụ bị ngã đổ và khoảng 2.000 công tơ bị ngập nước ở các xã của Lâm Đồng

ẢNH: ĐLLĐ

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng chia sẻ: "Chúng tôi xác định việc khôi phục điện cho bà con vùng lũ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Trong hoàn cảnh khó khăn, tất cả cán bộ, công nhân viên đều làm việc với tinh thần cao nhất, bất kể ngày đêm, mưa gió hay nguy hiểm rình rập. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là ánh sáng sớm trở lại để người dân ổn định cuộc sống. Nhìn thấy từng ngôi nhà sáng đèn trở lại, đó là niềm động viên lớn nhất với anh em trong toàn đơn vị".


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
