Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do

Ngày 21.11, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn cho lực lượng CSGT, công an cấp xã, đặc khu và đồn công an trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn đến học sinh THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hội nghị tập huấn khai giảng sáng 21.11 tại phường Tăng Nhơn Phú ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM có chiều hướng gia tăng với 1.566 trường hợp vi phạm.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các em còn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cũng như có tâm lý thích tụ tập, hiếu thắng, thích thể hiện và còn thiếu kinh nghiệm xử lý phía sau tay lái.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM nói về tình hình học sinh, sinh viên vi phạm trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đó là những yếu tố tiềm ẩn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nét đẹp văn hóa tham gia giao thông của TP.HCM, là nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, hội nghị tập huấn là nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tổ chức, kỹ năng giảng dạy lý thuyết và thực hành để cán bộ chiến sĩ có thể giảng dạy tốt chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho học sinh trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp".

CSGT các đội, trạm và công an cấp xã cùng tham gia tập huấn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cán bộ chiến sĩ được hướng dẫn kỹ năng kiểm tra xe an toàn, tư thế ngồi, mũ bảo hiểm, kỹ năng xử lý các tình huống để hướng dẫn cho lứa tuổi học sinh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Nguyễn Văn Bình yêu cầu đơn vị tập huấn lưu ý thêm các kỹ năng về xử lý tình huống, nhường đường, cầm lái vững chắc... phù hợp độ tuổi học sinh, sinh viên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó trưởng phòng CSGT đề nghị cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học, tập trung lắng nghe, tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để làm rõ hơn các nội dung còn vướng mắc.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình kỳ vọng, sau lớp tập huấn, cán bộ chiến sĩ sẽ áp dụng một cách khéo léo, linh hoạt vào thực tiễn; từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Xe gắn máy là loại xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ. Xe được thiết kế và sản xuất để hoạt động trên đường bộ, đặc biệt có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ. Nếu động cơ dẫn động trên xe máy là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3. Trường hợp nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW. Lưu ý xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định học sinh đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.



