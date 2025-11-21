Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do

Vũ Phượng
Vũ Phượng
21/11/2025 13:34 GMT+7

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM gia tăng với gần 1.600 trường hợp vi phạm. Lãnh đạo CSGT TP.HCM đã chỉ ra lý do.

Ngày 21.11, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn cho lực lượng CSGT, công an cấp xã, đặc khu và đồn công an trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn đến học sinh THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do- Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn khai giảng sáng 21.11 tại phường Tăng Nhơn Phú

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM có chiều hướng gia tăng với 1.566 trường hợp vi phạm.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các em còn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cũng như có tâm lý thích tụ tập, hiếu thắng, thích thể hiện và còn thiếu kinh nghiệm xử lý phía sau tay lái.

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do- Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM nói về tình hình học sinh, sinh viên vi phạm trên địa bàn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đó là những yếu tố tiềm ẩn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nét đẹp văn hóa tham gia giao thông của TP.HCM, là nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, hội nghị tập huấn là nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tổ chức, kỹ năng giảng dạy lý thuyết và thực hành để cán bộ chiến sĩ có thể giảng dạy tốt chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho học sinh trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp".

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do- Ảnh 3.

CSGT các đội, trạm và công an cấp xã cùng tham gia tập huấn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do- Ảnh 4.

Cán bộ chiến sĩ được hướng dẫn kỹ năng kiểm tra xe an toàn, tư thế ngồi, mũ bảo hiểm, kỹ năng xử lý các tình huống để hướng dẫn cho lứa tuổi học sinh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do- Ảnh 5.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình yêu cầu đơn vị tập huấn lưu ý thêm các kỹ năng về xử lý tình huống, nhường đường, cầm lái vững chắc... phù hợp độ tuổi học sinh, sinh viên

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó trưởng phòng CSGT đề nghị cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học, tập trung lắng nghe, tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để làm rõ hơn các nội dung còn vướng mắc.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình kỳ vọng, sau lớp tập huấn, cán bộ chiến sĩ sẽ áp dụng một cách khéo léo, linh hoạt vào thực tiễn; từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Xe gắn máy là loại xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ. Xe được thiết kế và sản xuất để hoạt động trên đường bộ, đặc biệt có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ.

Nếu động cơ dẫn động trên xe máy là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3. Trường hợp nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW. Lưu ý xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định học sinh đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.


Tin liên quan

CSGT hướng dẫn người dân cài VNeTraffic: Nhận phạt nguội, nộp phạt nhanh chóng

CSGT hướng dẫn người dân cài VNeTraffic: Nhận phạt nguội, nộp phạt nhanh chóng

VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng. Thông qua app này, người dân có thể nhận thông báo phạt nguội, lịch sử vi phạm, nộp phạt không cần đến trụ sở.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT học sinh vi phạm học sinh vi phạm giao thông CSGT TP.HCM Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận