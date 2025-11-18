CSGT hướng dẫn người dân cài VNeTraffic: Nhận phạt nguội, nộp phạt nhanh chóng

Ngày 18.11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng nhằm hỗ trợ người dân quản lý mọi thông tin liên quan đến giao thông ngay trên điện thoại thông minh.

Ứng dụng giúp mỗi công dân tra cứu, theo dõi, thực hiện các thủ tục nhanh chóng, chính xác, giảm tối đa giấy tờ và thời gian đi lại.

Cài đặt VNeTraffic, người dân có thể nộp phạt mà không cần đến trụ sở ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân có thể dễ dàng đăng ký tài khoản thông qua căn cước công dân và thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS.

VNeTraffic có tiện ích gì?

Theo CSGT, VNeTraffic là ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích nổi bật, người dùng có thể truy cập nhiều tính năng quan trọng như:



Tra cứu vi phạm giao thông (phạt nguội), lịch sử vi phạm, thông báo vi phạm chính thức từ CSGT;



Ví giấy tờ giao thông điện tử gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm dân sự, chứng nhận kiểm định;



Theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký xe, biển số xe đấu giá, thông tin bảo hiểm, tình trạng đăng kiểm;



Nộp phạt trực tuyến không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng;



Nhận cảnh báo, thông báo giao thông từ lực lượng CSGT.



Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, thuận tiện, dễ sử dụng, nhận thông báo chính thống từ CSGT, hạn chế bị lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.

Cách cài đặt VNeTraffic ẢNH: C08

Theo CSGT TP.HCM, nếu không cài đặt, tải ứng dụng VNeTraffic, người dân có thể gặp một số khó khăn như:



Không biết xe đã bán nhưng vẫn đứng tên dẫn đến gánh trách nhiệm pháp lý khi xảy ra vi phạm;



Không được cập nhật kịp thời thông tin về phạt nguội hoặc yêu cầu xử lý vi phạm;



Dễ bị dẫn dụ bởi các trang web/tin nhắn giả danh CSGT dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.



Do đó, để tận dụng tối đa những tiện ích mà Bộ Công an đã xây dựng, mỗi người dân nên:

Cài đặt ứng dụng VNeTraffic;



Sử dụng ví giấy tờ điện tử thay thế bản giấy trong các tình huống phù hợp;



Theo dõi thông báo chính thức từ CSGT để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.



Trên app VNeTraffic, người dân có thể dễ dàng tra cứu, xuất trình GPLX của mình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc sử dụng VNeTraffic không chỉ mang lại tiện ích cho mỗi công dân mà còn góp phần quan trọng vào chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa công tác quản lý giao thông và xây dựng Chính phủ số.

Cách liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID

Mới đây, Cục CSGT cũng có hướng dẫn cách liên kết tài khoản VNeTraffic với VNeID để người dân thuận tiện sử dụng. Theo đó, điều kiện cần thiết để liên kết tài khoản là điện thoại đã tải và cập nhật ứng dụng VNeTraffic và VNeID phiên bản mới nhất. Tài khoản VNeID của công dân đã ở mức định danh 2.

Cách liên kết như sau, đầu tiên, người dân đăng nhập qua VNeID

Công dân chọn đăng nhập bằng "tài khoản định danh điện tử";

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID;

Công dân đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm "xác nhận chia sẻ";

Công dân nhập passcode VNeID để xác nhận;

Nếu công dân đã tạo tài khoản VNeTraffic, tài khoản sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thành công;

Nếu công dân chưa tạo tài khoản VNeTraffic, công dân cần nhập các thông tin để đăng ký tài khoản;

Thiết lập mật khẩu;

Đăng ký tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.



Cách 2, xác thực VNeID qua thông báo: