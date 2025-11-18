Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Camera AI 'soi' gần 6.000 vi phạm ở TP.HCM: Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều tràn lan

Vũ Phượng
18/11/2025 06:00 GMT+7

Camera AI ở TP.HCM đã 'soi' gần 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó, chủ yếu là người đi xe máy với lỗi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa cho biết, từ khi triển khai đến nay, hệ thống camera AI đã phát hiện 5.898 trường hợp vi phạm. Tất cả các trường hợp này đều đã nhận được thông báo từ CSGT, yêu cầu phối hợp xử lý.

Camera AI ‘soi’ gần 6.000 vi phạm ở TP.HCM: Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều tràn lan - Ảnh 1.

Camera AI phát hiện nhiều xe máy vượt đèn đỏ

ẢNH: DIỆU MI

Camera AI chủ yếu phát hiện người đi xe máy vi phạm, các hành vi lỗi như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, dừng đỗ sai quy định… hoặc vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc như vừa không đội mũ bảo hiểm vừa vượt đèn đỏ.

Che biển số để "né" camera AI bị CSGT phạt thế nào?

CSGT TP.HCM cho biết, hành vi dán băng dính, làm mờ biển số được quy định tại Nghị định 168/2024. Theo đó, quy định nêu: "người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, làm thay đổi chữ, số (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe" bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Camera AI ‘soi’ gần 6.000 vi phạm ở TP.HCM: Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều tràn lan - Ảnh 2.

Camera AI "soi" rõ hành vi vi phạm của người tham gia giao thông

ẢNH: DIỆU MI

Tương tự, người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, làm thay đổi chữ, số (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả xe rơ moóc và sơ mi rơ moóc bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Để xử lý các hành vi vi phạm trên, lực lượng CSGT sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất dữ liệu vi phạm, phân tích kỹ hình ảnh vi phạm, đồng thời từ cơ sở dữ liệu hiện có; sau đó, CSGT kết hợp hình ảnh phương tiện vi phạm cơ quan chức năng sẽ mời chủ phương tiện để làm rõ đảm bảo đúng người, đúng phương tiện và đúng quy định pháp luật.

Camera AI ‘soi’ gần 6.000 vi phạm ở TP.HCM: Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều tràn lan - Ảnh 3.

Lỗ vi phạm phổ biến ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi

ẢNH: DIỆU MI

Đối với những trường hợp nghi vấn sử dụng biển số giả, CSGT tuần tra kiểm soát trên đường sẽ chủ động phát hiện, tiến hành tra cứu, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, CSGT sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp bố trí lực lượng kiểm tra, hướng dẫn tại khu vực không có lắp camera để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ chủ động trang bị số lượng camera AI hợp lý nhằm quan sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Hiện nay, camera AI ở TP.HCM được lắp ở các giao lộ của các đường:

  • Điện Biên Phủ
  • Võ Thị Sáu
  • Nguyễn Thị Minh Khai
  • Nguyễn Hữu Cảnh
  • Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Nguyễn Thị Định
  • Đặng Thúc Vịnh

Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao, xe thường xuyên vi phạm, giao lộ trọng điểm hay xung đột, ùn tắc giờ cao điểm.

Các camera AI này có thể cùng lúc phát hiện được nhiều lỗi vi phạm với một người cũng như nhiều phương tiện vi phạm, bất kể ngày hay đêm. Đây là lợi thế để giảm số lượng CSGT phải trực tiếp xử phạt ngoài đường.

Khi phát hiện vi phạm, camera AI trích xuất hình ảnh hoặc video liên quan, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và biển số xe (sử dụng công nghệ nhận diện biển số xe – ANPR).

Dữ liệu này được chuyển về Trung tâm chỉ huy giao thông hoặc cơ quan công an có thẩm quyền. Cán bộ tại trung tâm tiến hành kiểm tra, phân tích tính chính xác của dữ liệu vi phạm do camera AI cung cấp.

Sau đó, CSGT hoặc cơ quan công an có thẩm quyền lập danh sách phương tiện vi phạm, chuyển bộ phận tạo lập thông báo vi phạm. Cán bộ tiếp nhận danh sách phương tiện vi phạm sẽ nhập dữ liệu này lên phần mềm xử lý vi phạm của Cục CSGT.


