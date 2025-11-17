Thực hư clip 'CSGT đòi giữ bằng lái không được... lặng lẽ bỏ qua': Vì sao không phạt?

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip với tiêu đề "CSGT đòi giữ bằng lái không được... lặng lẽ bỏ qua". Người đăng viết, trường hợp này là CSGT cưỡng chế bất thành nên "quay xe" khi gặp tài xế "cứng".

Theo nội dung đoạn clip, CSGT giải thích rằng người đàn ông đang vi phạm luật giao thông vì sử dụng thiết bị âm thanh khi lái xe nên CSGT sẽ tiến hành lập biên bản. CSGT cho biết đang bật máy quay lại quá trình làm việc này.

Hình ảnh vụ việc CSGT và người đàn ông tranh cãi đang thu hút bình luận trên mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, người đàn ông giải thích: "Lúc em vi phạm ở đây em đang di chuyển, em đâu có dừng lại đâu". Đồng thời, người này cũng nói bản thân cũng chủ động cầm máy quay.

CSGT yêu cầu: "Em đưa giấy tờ xe anh lập biên bản. Còn nếu em không đưa giấy tờ thì anh gọi người ra để cưỡng chế em đưa giấy tờ. Yêu cầu xuất trình giấy tờ xe cho anh kiểm tra".

Người đàn ông cho rằng lúc đầu đã đưa giấy tờ, người này hỏi CSGT: "Lập biên bản đúng không, nói đi, em lỗi gì?". CSGT nhắc lại, lỗi của người đàn ông là sử dụng thiết bị âm thanh.

Người đàn ông thắc mắc: "Sao anh phát hiện em sử dụng thiết bị âm thanh?", CSGT trả lời là do kiểm tra hành chính.

Người này tiếp tục đặt câu hỏi: "Lý do anh kiểm tra hành chính của em là gì? Em đang di chuyển mà sao anh kiểm tra hành chính?". Sau đó, CSGT nói trường hợp này sẽ nhắc nhở để người tham gia giao thông rút kinh nghiệm.

CSGT TP.HCM đang xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến mấy ngày gần đây, đoạn clip về cuộc nói chuyện của CSGT và người đàn ông xuất hiện trên mạng xã hội với tiêu đề như trên và thu hút hơn 300 lượt bình luận.

Nhiều người cho rằng, cán bộ CSGT trong clip chưa rõ ràng khi lúc đầu khẳng định người đàn ông vi phạm, nhưng sau đó lại nhắc nhở, bỏ đi.

Theo xác minh của PV Thanh Niên, sự việc trong clip xảy ra tại TP.HCM. CSGT trong clip là cán bộ Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM). Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra cách đây khá lâu, từ trước tết năm 2025.

CSGT không phạt có được không?

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, theo quy định, công an có quyền kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan đến người, hàng hóa (hóa đơn, chứng từ...), phương tiện để phòng chống tội phạm, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

CSGT có thể dừng xe phạt trực tiếp hoặc phạt nguội qua hình ảnh từ camera, hình ảnh do người dân cung cấp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với trường hợp dừng xe xử lý vi phạm lỗi sử dụng thiết bị âm thanh trong khi điều khiển phương tiện cũng như một số lỗi vi phạm khác, khi không đủ căn cứ để lập biên bản, CSGT có thể nhắc nhở để người tham gia giao thông rút kinh nghiệm.

Việc dừng xe của CSGT trong trường hợp trên nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

CSGT cũng lưu ý, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi sử dụng thiết bị âm thanh khi lái xe. Đây là hành vi vi phạm còn phổ biến trên đường phố, đặc biệt là thói quen đeo tai nghe khi lái xe.

Người tham gia giao thông cần lưu ý, đeo tai nghe để nghe chỉ đường bản đồ hay nghe nhạc, nghe gọi điện thoại... tất cả đều bị nghiêm cấm. Các hành vi này đều có thể bị CSGT dừng xe xử phạt hoặc phạt nguội qua clip do người dân cung cấp hoặc hệ thống camera trên đường phố.