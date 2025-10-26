Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Những tính năng hay trên VNeTraffic không phải ai cũng truy cập được

Chí Tâm
Chí Tâm
26/10/2025 11:43 GMT+7

VNeTraffic tích hợp nhiều tính năng hữu ích phục vụ người tham gia giao thông. Tuy nhiên, một số tiện ích nâng cao chỉ khả dụng khi người dùng thực hiện định danh mức 2 qua VNeID.

Nhiều người dùng sau khi tải và đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an phát triển tò mò vì có nhiều tính năng hữu ích nhưng không thể sử dụng. Nguyên nhân đến từ việc VNeTraffic phân chia tài khoản thành hai mức độ định danh khác nhau và mức độ 2 sẽ "mở khóa" được nhiều chức năng chuyên sâu.

Những tính năng hay trên VNeTraffic không phải ai cũng xài được - Ảnh 1.

Định danh mức 2 trên VNeTraffic giúp người dân truy cập được nhiều tính năng hữu ích

ẢNH: C.T

Theo đó, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng VNeID hoặc thông tin cá nhân cơ bản là có thể sử dụng các tính năng cơ bản ở mức độ 1. Tuy nhiên, để tiếp cận những tiện ích nâng cao và cá nhân hóa, người dùng bắt buộc phải định danh tài khoản ở mức 2. 

Điều này được thực hiện thông qua xác thực VNeID mức 2 và chấp thuận liên kết dữ liệu giữa nền tảng định danh với ứng dụng VNeTraffic. Khi hoàn tất, người dùng có thể truy cập vào nhiều tính năng hữu ích trong việc quản lý phương tiện và xử lý vi phạm.

Một trong những tính năng nổi bật là khả năng tra cứu, lưu trữ giấy tờ dưới dạng điện tử, bao gồm giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Những giấy tờ này có thể xuất trình trực tiếp khi cần thiết, giúp giảm phụ thuộc vào bản cứng. Người dùng cũng có thể xem toàn bộ hồ sơ phương tiện đang đứng tên, thậm chí kiểm tra phương tiện đã bán có được sang tên hay chưa.

Những tính năng hay trên VNeTraffic không phải ai cũng xài được - Ảnh 2.

Sau khi định danh mức 2, người dùng có thể xem chi tiết biên bản vi phạm, quyết định xử phạt

ẢNH: CSGT

Việc định danh mức 2 cũng mở ra quyền truy cập vào thông tin pháp lý sâu hơn. Người dùng có thể xem chi tiết biên bản vi phạm, quyết định xử phạt, theo dõi tiến độ xử lý tai nạn giao thông nếu có liên quan. Ngoài ra, các hoạt động thanh toán phí như nộp phạt vi phạm, phí bảo trì đường bộ, phí cao tốc hoặc bảo hiểm cũng sẽ được tích hợp, giúp quá trình quản lý trở nên tập trung và thuận tiện hơn.

Điểm đặc biệt là những tiện ích này không chỉ hỗ trợ người dân trong việc quản lý xe, mà còn đảm bảo tính pháp lý khi phát sinh tranh chấp hoặc cần làm thủ tục hành chính. Thay vì phải trực tiếp đến trụ sở CSGT hay cơ quan đăng kiểm, người dùng có thể thực hiện phần lớn tác vụ ngay trên ứng dụng, giúp tiết kiệm thời gian.

