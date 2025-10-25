Ứng dụng VNeTraffic có thể tra cứu thông tin gì?

Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an phát triển áp dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận và tương tác với các dịch vụ công đơn giản hơn trước. Không đơn thuần là công cụ tra cứu vi phạm, VNeTraffic đang trở thành "ví giao thông số" tích hợp nhiều tiện ích phục vụ quản lý phương tiện và hỗ trợ người dân khi tham gia giao thông.

Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát triển ẢNH: C.T

Với mục tiêu số hóa công tác quản lý giao thông, VNeTraffic cho phép người dân tiếp cận với các thông tin chính thống, đồng thời tạo ra kênh tương tác hai chiều giữa người dân và lực lượng chức năng. Sau đợt cập nhật gần đây, VNeTraffic đã bổ sung nhiều tính năng mới, tích hợp định danh điện tử VNeID ở mức 2, giúp mở khóa thêm các chức năng tiện ích, tra cứu nâng cao.

Trong trường hợp chưa thực hiện định danh mức 2, người dùng vẫn có thể sử dụng các chức năng cơ bản như: tra cứu phạt nguội; xem thông tin biển số đấu giá; tra cứu danh sách các trạm thu phí; địa điểm đăng kiểm, đăng ký phương tiện; trụ sở CSGT hay điểm đặt camera giám sát.

Ngoài ra, VNeTraffic còn hỗ trợ cảnh báo giao thông theo thời gian thực và cung cấp danh bạ đường dây nóng, trạm cứu hộ xe... nhằm hỗ trợ người dân khi gặp sự cố trên đường. Đáng chú ý, hầu hết các tính năng đều tích hợp bản đồ và định vị, cho phép người dùng xác định địa điểm gần nhất cần tra cứu hoặc hỗ trợ.

Người dân có thể chủ động tra cứu phạt nguội ngay trên VNeTraffic ẢNH: V.P

Với những tài khoản đã định danh mức 2, người dùng có thể truy cập vào nhiều thông tin chuyên sâu hơn. Cụ thể, ứng dụng cho phép xem chi tiết hồ sơ phương tiện đứng tên, theo dõi lịch sử vi phạm cá nhân, tra cứu tiến trình xử lý vi phạm, bao gồm biên bản, quyết định xử phạt và trạng thái nộp phạt.

Việc sử dụng VNeTraffic mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là tính minh bạch trong xử lý vi phạm. Người dân có thể nhận thông báo phạt nguội kịp thời, từ đó chủ động nộp phạt đúng hạn, tránh gặp trở ngại khi đăng kiểm.

Ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an phát triển cũng giúp giảm phụ thuộc vào giấy tờ bản cứng, liên quan đến phương tiện và người điều khiển. Việc tập trung thông tin trên một nền tảng số duy nhất giúp tiết kiệm thời gian, tránh phải đến cơ quan chức năng để tra cứu hoặc làm thủ tục.

VNeTraffic còn đóng vai trò là kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân về các vi phạm, tai nạn hoặc bất cập trong quản lý giao thông. Đây là điểm quan trọng giúp tăng cường giám sát, tạo sự tương tác hiệu quả giữa người dân và lực lượng chức năng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn.