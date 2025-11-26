Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, tránh nơi thừa nơi thiếu sau lũ

Bá Duy
Bá Duy
26/11/2025 09:12 GMT+7

Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ tại các xã, phường nhằm điều phối hàng hóa đến đúng nơi cần, tránh cảnh nơi nhận quá nhiều trong khi nơi khác vẫn chưa được hỗ trợ sau lũ.

Những ngày qua, hàng chục đoàn từ thiện từ khắp cả nước đổ về Khánh Hòa với tinh thần lá lành đùm lá rách. Trên các con đường vùng lũ, xe từ thiện nối đuôi nhau, mang theo gạo, mì, nước uống, thuốc men... Tuy nhiên, hoạt động cứu trợ tự phát đang bộc lộ những bất cập.

Tại một số xã dọc quốc lộ hay gần trung tâm, nhiều hộ dân nhận quá nhiều túi gạo, thùng mì từ các đoàn khác nhau. Trong khi đó, ở những thôn xa xôi như thôn Trung 1 (xã Diên Điền), có hộ vẫn chưa nhận được hỗ trợ kịp thời.

Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, tránh lãng phí sau lũ- Ảnh 1.

Nhiều hộ dân tại xã Diên Điền mất sạch tài sản sau cơn lũ dữ. Trẻ em tại đây rất cần sách vở, quần áo để tiếp tục đến trường

ẢNH: BÁ DUY

"Nhiều đoàn từ thiện thấy trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về xã, phường nào bị lũ nặng là lập tức đổ đến, không qua chính quyền. Dẫn đến tình trạng một số hộ nhận nhiều lần, một số hộ lại không được hỗ trợ", một cán bộ MTTQ ở xã Diên Điền chia sẻ.

Thậm chí, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cam kết hỗ trợ số tiền cụ thể cho từng trường hợp, nhưng chưa được kiểm chứng, gây kỳ vọng trong người dân.

Ngày 26.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa cho biết đã công bố danh sách 48 đầu mối tiếp nhận tại các xã, phường bị ảnh hưởng. Các đầu mối này sẽ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và điều phối các tổ chức, cá nhân làm công tác cứu trợ, đảm bảo hàng hóa đến đúng người, đúng nơi.

Trước đó, ngày 23.11, UBND tỉnh đã ban hành tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ có nhà bị đổ sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho hộ bị ngập, sập một phần; 1 triệu đồng/người và 500.000 đồng/học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, tránh lãng phí sau lũ- Ảnh 2.

MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa công bố danh sách 48 đầu mối tiếp nhận, điều phối hàng cứu trợ

ẢNH: K.H

MTTQ tỉnh kêu gọi các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm liên hệ với MTTQ các xã, phường trước khi tổ chức cứu trợ để nắm rõ thông tin về những nơi thực sự cần hỗ trợ, tránh lãng phí.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân cảnh giác trước các thông tin kêu gọi quyên góp không rõ nguồn gốc, không đảm bảo quy định pháp luật. Khi các đoàn từ thiện công bố tiêu chí hỗ trợ, cần thông qua chính quyền địa phương để tránh ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ chính thức.

Thiệt hại thảm khốc mưa lũ miền Trung: 108 người chết và mất tích

