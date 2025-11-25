Khánh Hòa: Bao giờ học sinh vùng ngập quay lại lớp học?

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, mưa lũ đã gây thiệt hại cho 162 cơ sở giáo dục với tổng ước tính khoảng 84 tỉ đồng. Các trường tại P.Bắc Nha Trang, P.Tây Nha Trang, xã Diên Khánh, xã Suối Hiệp, xã Diên Điền bị ảnh hưởng nặng nề nhất với thiệt hại lên đến 78 tỉ đồng. Nhiều trường học ngập sâu tới 2 - 3 m, trang thiết bị giảng dạy, bàn ghế, tivi, máy chiếu đều bị hư hỏng. Thậm chí có trường, tường rào đổ sập gần 100 m, thư viện và hồ sơ hành chính bị nhấn chìm hoàn toàn.

Các trường học tại vùng ngập của Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất ẢNH: BÁ DUY

Tại cuộc họp chỉ đạo sáng 25.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã đưa ra lộ trình cụ thể để đưa học sinh trở lại trường. "Sau khi không để người dân đói khát, nhiệm vụ cấp bách là cho các cháu được trở lại trường học", ông Thành nhấn mạnh.

Ông Thành chia sẻ, khi đi kiểm tra thực tế các trường học vùng lũ, ông chứng kiến cảnh thầy cô giáo xắn quần xắn áo cùng lực lượng vũ trang dọn dẹp. Thậm chí có cả học sinh nhỏ tuổi cũng góp sức đẩy bùn đất, phụ dọn vệ sinh.

Các thiết bị điện tử phục vụ công tác giảng dạy đã hư hỏng toàn bộ ẢNH: BÁ DUY

Theo chỉ đạo của Bí thư Khánh Hòa, công tác dọn dẹp vệ sinh các trường học phải hoàn thành chậm nhất vào thứ 5 (ngày 27.11). Các địa phương ưu tiên cao nhất cho việc khắc phục cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Về hỗ trợ cho học sinh, mỗi em từ tiểu học trở lên thuộc gia đình bị ảnh hưởng sẽ nhận 500.000 đồng mua sách vở, đồ dùng học tập, cộng thêm 150.000 đồng để mua đồng phục. "Trong lúc này, các cháu không cần đồng phục vẫn được đến trường. Nhưng chúng ta phải hỗ trợ đồng phục cho các em vì gia đình đã khó khăn", Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, chỉ đạo sớm đưa học sinh quay lại lớp học ngay đầu tuần sau ẢNH: BÁ DUY

Tỉnh cũng sẽ cấp kinh phí khẩn cấp cho các địa phương mua sắm bàn ghế, tivi và thiết bị dạy học. Bí thư Nghiêm Xuân Thành cam kết nguồn lực tài chính sẽ được đảm bảo, trong đó có nguồn huy động từ xã hội và các ngân hàng.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 33 trường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trên địa bàn Khánh Hòa về trang thiết bị dạy học và phòng học. Với lộ trình khẩn trương này, dự kiến trong tuần tới, phần lớn học sinh vùng ngập tại Khánh Hòa sẽ được trở lại lớp học.