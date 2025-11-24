Khánh Hòa: Trường học vật lộn với bùn, nước yếu, kêu gọi khẩn tình nguyện viên

Sáng 24.11, ghi nhận tại các trường học ở khu vực ngập lụt tại P.Tây Nha Trang, xã Diên Khánh (Khánh Hòa), nhiều điểm trường vẫn đang khẩn trương dọn vệ sinh để kịp thời đón học sinh đến trường trở lại. Tuy nhiên, các trường đang gặp muôn vàn khó khăn khi trời nắng khiến lớp bùn non đóng dày bắt đầu khô cứng, công việc dọn sạch trở nên vô cùng vất vả.

Tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (xã Diên Khánh) lượng bùn non đóng dày, có dấu hiệu khô lại do trời nắng ẢNH: BÁ DUY

Thanh niên tình nguyện cùng lực lượng Hải quân dọn bùn lại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (xã Diên Khánh) ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên nước yếu, ngay cả nước từ trụ cứu hỏa cũng khó sử dụng được, gây khó cho công tác dọn dẹp, vệ sinh ẢNH: BÁ DUY

Đồng thời, nước máy tại khu vực này đang rất yếu, gây khó khăn lớn cho việc rửa dọn. Các trường cho biết phải dùng nước từ các trụ cứu hỏa nhưng vẫn yếu và không đủ để dọn vì khối lượng bùn non quá lớn.

Tại Trường THCS Trịnh Phong (xã Diên Khánh), các giáo viên vừa dọn vừa chia sẻ về tình trạng nước yếu, bùn đóng dày, trường thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Lực lượng Công an địa phương hỗ trợ dọn dẹp tại Trường THCS Trịnh Phong (xã Diên Khánh) sáng nay 24.11, nước quá yếu ảnh hưởng công tác vệ sinh trường ẢNH: BÁ DUY

Sân Trường THCS Trịnh Phong ngập trong bùn sau lũ, hiện vẫn đang thiếu nhân lực để dọn dẹp ẢNH: BÁ DUY

Mong mỏi cấp thiết của các trường hiện tại là có được sự giúp sức của các tình nguyện viên, mỗi người một tay. Đồng thời kêu gọi khẩn cấp sự hỗ trợ trang thiết bị như máy thổi, máy bơm nước, máy rửa để đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp, kịp đón học sinh trở lại trường.

Lực lượng Hải quân hỗ trợ khắc phục cơ sở vật chất tại các điểm trường cơ bản đã dọn sạch bùn ẢNH: BÁ DUY

Đồng thời phun khử khuẩn các trường đã hoàn thành việc dọn vệ sinh ẢNH: BÁ DUY

Bàn, ghế học sinh bị hư hỏng toàn bộ tại Trường tiểu học Diên An 1 ẢNH: BÁ DUY

Tại điểm Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 (P.Bắc Nha Trang), đại úy Lê Bá Khánh, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, tuổi trẻ Công an tỉnh đã kích hoạt 2 đội hình nòng cốt cấp tỉnh và 64 đội hình thanh niên tại công an các xã, phường để tổng lực hỗ trợ nhân dân.

Mục tiêu cấp bách hiện nay là "giải cứu" các trường học bị ngập nặng. Điển hình tại Trường tiểu học Vĩnh Phương 1, lực lượng đã bám trụ sang ngày thứ 3 liên tiếp để cào bùn, rửa bàn ghế.

Đoàn viên Công an tỉnh Khánh Hòa cào bùn, dọn dẹp tại Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 (P.Bắc Nha Trang) ẢNH: BÁ DUY

Xe múc hỗ trợ công tác dọn bùn, vệ sinh trường lớp ẢNH: BÁ DUY

Xe chữa cháy phải tới các điểm trường để tiếp tế nước phục vụ công tác vệ sinh ẢNH: BÁ DUY

Mục tiêu cấp bách hiện nay là "giải cứu" các trường học bị ngập nặng dọn bùn, vệ sinh phòng học ẢNH: BÁ DUY

"Ngoài 30 đoàn viên Đội hình 2 của Công an tỉnh và công an địa phương, chúng tôi còn nhận được sự chi viện quý báu của 52 học viên Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân II từ TP.HCM ra hỗ trợ. Anh em quyết tâm dọn sạch bùn đất, vệ sinh phòng học để các cháu được đến trường đúng tiến độ", đại úy Khánh nhấn mạnh.