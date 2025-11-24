Khánh Hòa: Trường học vật lộn với bùn, nước yếu, kêu gọi khẩn tình nguyện viên

Sáng 24.11, ghi nhận tại các trường học ở khu vực ngập lụt tại P.Tây Nha Trang, xã Diên Khánh (Khánh Hòa), nhiều điểm trường vẫn đang khẩn trương dọn vệ sinh để kịp thời đón học sinh đến trường trở lại. Tuy nhiên, các trường đang gặp muôn vàn khó khăn khi trời nắng khiến lớp bùn non đóng dày bắt đầu khô cứng, công việc dọn sạch trở nên vô cùng vất vả.
Đồng thời, nước máy tại khu vực này đang rất yếu, gây khó khăn lớn cho việc rửa dọn. Các trường cho biết phải dùng nước từ các trụ cứu hỏa nhưng vẫn yếu và không đủ để dọn vì khối lượng bùn non quá lớn.
Tại Trường THCS Trịnh Phong (xã Diên Khánh), các giáo viên vừa dọn vừa chia sẻ về tình trạng nước yếu, bùn đóng dày, trường thiếu nhân lực nghiêm trọng.
Mong mỏi cấp thiết của các trường hiện tại là có được sự giúp sức của các tình nguyện viên, mỗi người một tay. Đồng thời kêu gọi khẩn cấp sự hỗ trợ trang thiết bị như máy thổi, máy bơm nước, máy rửa để đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp, kịp đón học sinh trở lại trường.
Tại điểm Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 (P.Bắc Nha Trang), đại úy Lê Bá Khánh, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, tuổi trẻ Công an tỉnh đã kích hoạt 2 đội hình nòng cốt cấp tỉnh và 64 đội hình thanh niên tại công an các xã, phường để tổng lực hỗ trợ nhân dân.
Mục tiêu cấp bách hiện nay là "giải cứu" các trường học bị ngập nặng. Điển hình tại Trường tiểu học Vĩnh Phương 1, lực lượng đã bám trụ sang ngày thứ 3 liên tiếp để cào bùn, rửa bàn ghế.
"Ngoài 30 đoàn viên Đội hình 2 của Công an tỉnh và công an địa phương, chúng tôi còn nhận được sự chi viện quý báu của 52 học viên Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân II từ TP.HCM ra hỗ trợ. Anh em quyết tâm dọn sạch bùn đất, vệ sinh phòng học để các cháu được đến trường đúng tiến độ", đại úy Khánh nhấn mạnh.
