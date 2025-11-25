Hơi ấm từ một đám cưới đến với học sinh vùng lũ Gia Lai, Khánh Hòa

Chiều 24.11, Báo Thanh Niên đã trao tiền hỗ trợ cho học sinh vùng lũ các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, những em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chịu nhiều thiệt hại trong các đợt thiên tai vừa qua.

Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng cho Trường tiểu học Diên An 1 (Khánh Hòa) khi nhà trường còn đang tổ chức dọn vệ sinh sau lũ ẢNH: BÁ DUY

Những phần quà này đến từ một nghĩa cử đặc biệt: gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh, cha mẹ chú rể trong lễ cưới của đôi trẻ Nguyễn Phan Việt Thịnh - Maria Nguyễn Kim Nhung (TP.HCM). Gia đình đã dành toàn bộ 500 triệu đồng tiền mừng cưới để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Qua Báo Thanh Niên, số tiền được phân bổ đến bà con vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Học sinh vùng lũ trở lại lớp trong nỗi lo còn nguyên

Ở vùng đông Gia Lai (thuộc tỉnh Bình Định cũ) còn loang lổ bùn đất, đoàn công tác của Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Gia Lai đã có mặt tại Trường tiểu học Âu Cơ (P.Quy Nhơn Tây) và Trường THCS Cát Chánh (xã Ngô Mây) để trao 100 suất quà cho học sinh vùng lũ. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, một khoản nhỏ nhưng đầy ắp sự sẻ chia giữa lúc gia đình các em còn chật vật sau bão số 13 và trận lũ lịch sử vừa qua.

Sau nhiều ngày gián đoạn vì ngập sâu, sáng 24.11, học sinh Trường tiểu học Âu Cơ mới trở lại lớp. Chiều cùng ngày, khi đoàn công tác đến thăm, bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Quy Nhơn Tây, cũng đến dự và động viên các em.

Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Quy Nhơn Tây, trao quà và động viên học sinh vùng lũ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Anh Lý Anh Việt, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, trao quà cho học sinh Trường tiểu học Âu Cơ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ông Nguyễn Kim Đức Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Âu Cơ, cho biết bão số 13 và trận lũ đêm 18 rạng sáng 19.11 đã gây thiệt hại nặng cho người dân khu vực 5 và 6 của P.Quy Nhơn Tây (địa bàn sinh sống của học sinh nhà trường).

"Khoảng 70 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 15 nhà tốc mái gần như hoàn toàn. Nhà trường cũng bị tốc mái phòng học, vừa khắc phục xong thì lũ lại ập đến", ông Hiền nói.

Trong đợt lũ vừa qua, nước dâng ngập từ nửa tầng đến tận nóc nhà của nhiều học sinh. Có 195 học sinh bị ảnh hưởng nặng. Đến chiều 24.11, vẫn còn 76 hộ dân bị chia cắt, nhà còn ngập. Trưa 24.11, lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã trao 120 suất quà gồm gạo, bánh, sữa… và 40 chiếc chăn ấm cho các hộ dân bị thiệt hại, còn bị cô lập.

Trong sáng 24.11, có 152 học sinh chưa thể đến trường, nhà trường cũng chưa thể liên lạc hết được với gia đình các em. Trong tình hình khó khăn, nhà trường đã liên hệ nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn chưa được đảm bảo, nhiều em phải mặc quần áo cũ đi học.

Còn sách giáo khoa, ngay từ đầu nhà trường đã chủ động ưu tiên xin quyên góp sách cũ và xin tài trợ từ các nhà hảo tâm nên đã tạm đủ cho tất cả các em học tập ngay từ buổi đầu học trở lại. Riêng sách bút các em đi học trong sáng ngày 24.11, nhà trường tạm phát mỗi em 5 quyển và 1 cây bút.

Theo ông Nguyễn Kim Đức Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Âu Cơ, nhiều học sinh phải mặc quần áo cũ đến trường sau 2 đợt thiên tai ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Biết được nghĩa cử đầy tính nhân văn của gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh, bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, ông Nguyễn Kim Đức Hiền cùng các thầy cô và học sinh đều rất xúc động. Ông Hiền thay mặt nhà trường cảm ơn gia đình ông Cầu, Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Gia Lai.

Ngay trong chiều 24.11, ông Nguyễn Kim Đức Hiền gửi thư cảm ơn gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh. Theo ông Hiền, nghĩa cử cao đẹp này không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần "lá lành đùm lá rách" thấm đẫm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn lan tỏa một thông điệp đầy nhân ái về trách nhiệm cộng đồng, về việc biến niềm vui trong ngày trọng đại của gia đình thành hành động thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

"Nhà trường tin rằng nghĩa cử này sẽ là nguồn lan tỏa mạnh mẽ, góp phần vun đắp thêm những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Kính chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, gia đình luôn bình an - thịnh vượng và tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng", ông Hiền viết.

Trường THCS Cát Chánh bị tốc mái trong đợt bão số 13 đến nay vẫn chưa khắc phục ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Báo Thanh Niên trao tiền cho học sinh Trường THCS Cát Chánh ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tại Trường THCS Cát Chánh, sau bão số 13, dãy phòng học A bị tốc mái, chưa kịp sửa xong thì nước lũ lại tràn vào, khiến bàn ghế, thiết bị dạy học, sách vở học sinh bị ngập đục.

"Trường có 352 học sinh, đa số đều bị ảnh hưởng. Có em mất sạch sách vở theo dòng nước. Điều đáng lo là chiều 24.11, nước lại bắt đầu dâng", ông Trần Đình Cẩn, Hiệu trưởng Trường THCS Cát Chánh, bày tỏ.

Chiều 24.11, học sinh Trường THCS Cát Chánh đến trường khi nước lụt bắt đầu dâng cao trở lại ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Trường ngập 2 - 3 m, học sinh trắng tay

Cùng ngày, Báo Thanh Niên đến 5 điểm trường bị ngập sâu ở P.Tây Nha Trang, P.Bắc Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa). Tại đây, lũ dâng 2 - 3 m, cuốn trôi hoặc làm hỏng hầu như toàn bộ trang thiết bị. Báo Thanh Niên đã trao 20 triệu đồng cho mỗi điểm trường, cũng từ nguồn hỗ trợ của gia đình ông Cầu - bà Oanh.

Các hiệu trưởng xót xa chia sẻ, gia đình học sinh tại khu vực này đều ngập sâu, đồ dùng trong nhà hư hỏng hoặc trôi mất. Nhiều em học sinh gần như trắng tay, không còn sách vở, bút viết để đến trường. Một số em phải ở nhờ nhà người thân vì nhà bị sập hoàn toàn.

Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng cho Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 ẢNH: BÁ DUY

Ông Phạm Đình Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang), cho biết trường nằm trong vùng trũng thấp nhất nên chịu thiệt hại nặng. Nước lũ dâng cao tới 2 m, đã nhấn chìm và làm hư hỏng toàn bộ ti vi, bàn ghế, thiết bị điện tử; gần 100 m tường rào bao quanh trường cũng bị sập đổ.

Hơn 1.335 học sinh (33 lớp) của Trường tiểu học Vĩnh Thạnh đã phải nghỉ học từ ngày 17.11 và hiện chưa thể xác định ngày trở lại. "Tôi rất lo lắng vì đa số học sinh đều sống ở tâm lũ, sách vở và quần áo có thể đã bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Đường đến trường của các em sau lũ sẽ vô cùng gian nan", ông Quang bày tỏ.

Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng cho Trường tiểu học Vĩnh Thạnh ẢNH: BÁ DUY

Tại xã Diên An, ông Phạm Đình Trọng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên An 1, không giấu được sự xót xa khi trao đổi với Thanh Niên. Toàn bộ thư viện, sách báo và hồ sơ hành chính ở tầng trệt đã bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng 100%. Các thiết bị dạy học đắt tiền như ti vi, máy in cũng chung số phận.

"Vùng ngập sâu, các em gần như trắng tay, sách vở, bút bảng trôi sạch, quần áo cũng hư hại hết. Món quà này của bạn đọc Báo Thanh Niên là sự hỗ trợ kịp thời đến các em học sinh của trường. Nhà trường trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Báo Thanh Niên và xin hứa số tiền này sẽ dùng đúng mục đích là mua sách vở, bút viết cho các cháu", ông Trọng xúc động chia sẻ.

Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng cho Trường tiểu học Diên Phú 2 ẢNH: BÁ DUY

Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng cho Trường tiểu học Diên An 2 ẢNH: BÁ DUY

Thời gian tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phối hợp địa phương tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, đưa những phần quà thiết thực đến từng hộ dân, từng em nhỏ, góp phần giúp học sinh vùng lũ sớm ổn định việc học, gia đình sớm phục hồi sau trận lũ lịch sử.