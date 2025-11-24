Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Học sinh vùng lũ mượn từng đôi giấy chép bài, khẩn cấp xin sách vở mới

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
24/11/2025 20:11 GMT+7

Sau trận lũ lịch sử quét qua các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều trường học bị ngập sâu, hàng nghìn bộ sách vở của học sinh bị cuốn trôi hoặc ngâm nước hư hỏng hoàn toàn. Những ngày trở lại lớp, cảnh học sinh phải mượn vài tờ giấy của bạn để chép bài khiến thầy cô và phụ huynh không khỏi xót xa.

Tại Trường tiểu học La Hai, xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ), tình trạng thiếu sách vở đang diễn ra ở hầu hết các khối lớp. Nhiều học sinh phải mượn tạm đôi giấy từ vở bạn để chép bài.

- Ảnh 1.

Đôi giấy mượn tạm của bạn được học sinh Trường tiểu học La Hai dùng để chép sau khi đi học lại

ẢNH: CTV

Cô Tô Thị Kiều Oanh, giáo viên Trường tiểu học La Hai, cho biết sáng nay, nhiều giáo viên và phụ huynh đã đến thư viện trường tìm sách để phát tạm cho học sinh. Tuy nhiên lượng sách dự trữ rất hạn chế, không đủ để đáp ứng số lượng lớn học sinh mất sách sau lũ.

“Có em đến lớp không có nổi cuốn vở, phải mượn bạn từng tờ giấy để ghi bài. Nhiều giáo viên cố gom sách cũ trong thư viện nhưng cũng không còn bao nhiêu. Nhìn các con vậy thương lắm, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ sách, vở cho các em để các em có thể học tập bình thường trở lại", cô Oanh nói.

- Ảnh 2.

Nhiều em học sinh tại Trường tiểu học La Hai đi học trong tình trạng không có sách vở, bàn trống

ẢNH: CTV

Trường tiểu học La Hai có 641 học sinh, nhưng sau lũ có đến 210 em mất toàn bộ sách vở. Nước dâng quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Những bộ sách giáo khoa, tập vở cha mẹ chắt chiu mua từ đầu năm giờ chỉ còn là những xấp giấy phai chữ, dính bết.

Tại thôn Phước Huệ, xã Đồng Xuân, anh Ngô Quang Pháp, phụ huynh có hai con học lớp 2 và lớp 9, cho biết dù đã kê cao đồ đạc nhưng nước lũ dâng gần chạm trần nhà khiến toàn bộ sách vở, xe đạp của con đều hư hỏng.

“Tôi chỉ biết nhìn nước cuốn lên từng giờ. Giờ tụi nhỏ đi học mà không còn gì trong cặp không biết phải làm sao”, anh Pháp chia sẻ.

- Ảnh 3.

Sách vở của học sinh tại xã Đồng Xuân bị ướt, hư hỏng sau lũ

ẢNH: CTV

Sau lũ, nhu cầu hỗ trợ sách giáo khoa và vở học cho học sinh vùng lũ đang vô cùng cấp bách, phần lớn phụ huynh vừa trải qua thiên tai, kinh tế kiệt quệ, chưa thể mua lại sách vở cho các con. Nhiều trường học đã vận động giáo viên, phụ huynh và nhà hảo tâm đóng góp sách cũ, vở trắng, nhưng số lượng vẫn quá ít so với nhu cầu.


Khám phá thêm chủ đề

