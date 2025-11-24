Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh

Quế Hà
Quế Hà
24/11/2025 18:41 GMT+7

Lũ quét ngập toàn bộ tầng dưới Trường THPT Lê Trung Kiên (Đắk Lắk), xô đổ tường rào, căn tin, ướt hết hồ sơ sổ sách. Thầy cô dọn bùn, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để sớm có phòng học an toàn cho học sinh trở lại.

Trường THPT Lê Trung Kiên, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ), là một trong những trường chất lượng cao ở Phú Yên, có vị trí sát QL1 nhưng chẳng khác gì nằm ở "rốn lũ". Toàn bộ sân trường hiện lên như một "bãi chiến trường" đầy bùn đất. Sân trường loang lổ, cây bật gốc, hàng rào bê tông rạp xuống, căn tin sập đổ. Con đường bê tông trước cổng bị lũ cuốn trôi, bóc từng mảng.

Hôm nay 24.11, khi PV Thanh Niên  đến ngôi trường này thì các thầy cô giáo đang cào bùn trong những phòng học tầng dưới. Một cô giáo khựng lại giữa lớp, thốt lên: "Mọi thứ ở tầng dưới ướt hết anh ạ". Buổi trưa, các thầy cô chia cơm hộp của các đoàn từ thiện cùng ăn rồi tiếp tục cào bùn.

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 1.

Bên trong sân Trường THPT Lê Trung Kiên như "bãi chiến trường"

ẢNH: QUẾ HÀ

Tại tầng 1, khu hiệu bộ, thầy Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên, kể với PV Thanh Niên câu chuyện kinh hoàng trong những ngày lũ dữ vừa qua. Chỉ vào những tập hồ sơ, học bạ cũ nhão nước, thầy Dũng cho biết may mắn là năm nay đã dùng học bạ điện tử, số hồ sơ bị hư chủ yếu là các năm trước. Nhưng đã hư hỏng hết hồ sơ, học bạ các năm cũ trong phòng hồ sơ lưu ở tầng 1.

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 2.

Hồ sơ, học bạ của học sinh bị ngâm trong nước hai, ba ngày

ẢNH: QUẾ HÀ

Thầy hiệu trưởng cho biết thêm, ngày mai (25.11), lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và đoàn thanh niên Trường ĐH Thái Bình Dương sẽ vào hỗ trợ quét dọn, cào bùn, mở lối an toàn vào cổng chính nhà trường để học sinh có thể trở lại lớp trong một vài ngày tới.

Thầy Dũng kể, thầy trò trường này vừa trải qua "hai trận mưa lũ liên tiếp". Đợt trước do bão số 13 đã phải nghỉ học 3 ngày. Còn trận lũ lịch sử này, trường nghỉ trọn một tuần, chưa biết ngày nào đi học trở lại. "Dù trường có dọn xong, nhiều học sinh vẫn chưa có nhà để ở, sách vở trôi sạch, gia đình kiệt quệ, nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn", thầy hiệu trưởng nói.

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 3.

Thầy cô Trường THPT Lê Trung Kiên chia nhau những hộp cơm từ thiện ăn tại trường để tiếp tục dọn bùn

ẢNH: QUẾ HÀ

"Nỗi lo lớn nhất lúc này là có phòng học an toàn cho các em. Chúng tôi sẽ kêu gọi mọi nguồn lực, nhà hảo tâm hỗ trợ để học sinh sớm ổn định, quay lại lớp. Nhà trường cũng sẽ dạy bù để các em kịp chương trình", thầy Dũng nói và nhìn xuống sân trường ngổn ngang bùn đất, nơi mà chỉ một tuần trước vui rộn tiếng cười của học sinh, cũng là nơi nhà trường đặt bức tượng anh hùng liệt sĩ Lê Trung Kiên.

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 4.

Thầy Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên, chưa biết ngày nào có thể đưa học sinh trở lại trường

ẢNH: QUẾ HÀ

Câu chuyện của Trường THPT Lê Trung Kiên không chỉ là chuyện dọn bùn sau lũ mà là bài toán khẩn cấp về quyền lợi được học tập an toàn của hàng nghìn học sinh đang chờ một ngày bình yên trở lại ở Hòa Xuân, nơi rốn lũ đau thương của người dân Phú Yên suốt mấy ngày qua.

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 5.

Phía trước cổng chính nhà trường bị lũ lột từng tấm bê tông

ẢNH: QUẾ HÀ

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 6.

Cô giáo này nói không biết xử lý sao với đống hồ sơ mục nát sau trận lũ mấy ngày qua

ẢNH: QUẾ HÀ

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 7.

Cây xanh phía trước bức tượng anh hùng liệt sĩ Lê Trung Kiên bị lũ cuốn trôi

ẢNH: QUẾ HÀ

Trường THPT Lê Trung Kiên tan hoang sau lũ, nỗi lo an toàn cho học sinh - Ảnh 8.

Căn tin của Trường THPT Lê Trung Kiên bị đổ sập

ẢNH: QUẾ HÀ

Khám phá thêm chủ đề

