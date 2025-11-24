Cứu trợ miền Trung: Thùng nước của thầy giáo và tấm lòng người Phú Yên

Ngày 22.11, thầy giáo mầm non Thái Hồng Duy (giáo viên Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM) chở một xe máy nước suối, bánh bông lan và một số vật dụng sinh hoạt khác tới khu tập kết hàng cứu trợ miền Trung, tại văn phòng khu phố 21-23-24-25, phường Bình Tân, TP.HCM.

"Tôi chở nước suối, xà bông giặt quần áo, xà bông gội đầu cùng bánh bông lan gói. Ngoài ra, tôi huy động chị em ruột ở nhà gom được 6 bịch đồ cũ còn sử dụng được để gửi cho bà con vùng lũ. Tôi theo dõi tin tức miền Trung những ngày qua và rất thương bà con của mình. Mong món quà nhỏ của tôi đến được với và con, mong bà con của mình luôn lạc quan và mạnh mẽ vượt qua hoạn nạn, tất cả đồng bào sẽ đồng hành cùng bà con", thầy Thái Hồng Duy chia sẻ.

Thùng nước suối, bánh bông lan, xà bông, xà phòng... được thầy Thái Hồng Duy đóng gói, mang tới nhà tập kết, để gửi tặng đồng bào miền Trung ẢNH: P.H

Cùng với thầy Duy, rất đông bà con đã chở tới khu phố rất nhiều quần áo, chăn mền, quần áo sạch, thực phẩm, nhu yếu phẩm được đóng gói cẩn thận, mong được chuyển sớm nhất tới những người đang chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt ở miền Trung.

Và không chỉ ở các khu phố, văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã ở TP.HCM, Nhà văn hóa thanh niên, nhà ga metro của TP.HCM những ngày qua đều tấp nập những chuyến hàng người dân chở đến, ai cũng gom góp tấm lòng cho đồng bào miền Trung thân yêu. Các em học sinh tiểu học cũng góp sức nhỏ, cùng bốc chuyền hàng hóa lên những chuyến xe, chở hàng cứu trợ về miền Trung.

Các em học sinh tiểu học ở TP.HCM góp sức chuyền hàng hóa cứu trợ miền Trung lên xe, hình ảnh đẹp ở Nhà thiếu nhi Thành phố. CLIP: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Từ nước Anh xa xôi, thầy giáo Lê Hoàng Phong, đang học thạc sĩ tại ĐH College London, biết anh Công Nguyên (người đồng sáng lập các cơ sở mầm non Tatuschool ở TP.HCM) kêu gọi bạn bè, anh em cùng đóng góp vật phẩm, lương thực, nhu yếu phẩm gửi về bà con chịu thiệt hại nặng nề vì lũ lụt ở Phú Yên cũ, thầy giáo Lê Hoàng Phong gửi tiền, nhờ bạn bè mua giúp 50 thùng mì để góp sức.

Ngày 22.11, đúng một ngày sau lời kêu gọi, anh Công Nguyên nhận được 7 tấn thực phẩm, quần áo, số hàng hóa đã lên đường ngay sau đó, di chuyển tới Phú Yên cũ. Qua bao đường sá gập ghềnh khó khăn, tới nay nhiều tấn hàng hóa đã được trao tới tận tay bà con trong niềm xúc động khôn nguôi.

Anh Công Nguyên kêu gọi bạn bè TP.HCM ủng hộ người dân vùng lũ. Ngày 21.11, khu vực nhà cộng đồng của chung cư Saigon Gateway trên đường Võ Nguyên Giáp có hơn chục người tất bật phân loại, đóng gói thực phẩm để gửi về vùng lũ lụt khu vực Phú Yên cũ, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: PHAN DIỆP

Nhà thiệt hại nặng sau lũ, vẫn nghĩ về các cháu nhỏ thiếu thốn sữa, sách vở

Ngày 22.11, từ TP.HCM về trở về quê nhà ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ) khi nước lũ rút dần để lại những căn nhà hoang tàn, đường sá ngập ngụa với cây đổ, mái nhà rơi, đồ đạc ngổn ngang, chị Huỳnh Ngọc Diệu Ngân (35 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông ở TP.HCM) gạt nước mắt, xắn tay áo dọn dẹp lại ngôi nhà cho cha mẹ.

Ngôi nhà tan hoang, nhiều phần bị sập, đồ đạc bị nước cuốn, chỉ còn vài món đồ nằm lăn lóc trên sàn nhà. Điều may mắn nhất là cha mẹ chị Ngân an toàn sau lũ dữ.

Nhà chị Ngân tan hoang sau lũ ẢNH: DIỆU NGÂN

ẢNH: DIỆU NGÂN

Nhà chị Ngân ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hư hỏng nặng sau lũ ẢNH: DIỆU NGÂN

Hình ảnh ở xã Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên cũ) sau khi nước rút ẢNH: DIỆU NGÂN

Điều xúc động, là mặc dù là một trong những gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thôn vì lũ, chị Ngân vẫn đang tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ cho các em nhỏ thiếu sữa, thiếu sách vở, bàn ghế, đồ dùng học tập trong làng, để giúp các em sớm có thể ổn định việc học tập trở lại. Khi có những người bạn liên lạc tới chị Ngân ngỏ ý muốn giúp đỡ bà con bị thiệt hại nặng nề, chị Ngân ưu tiên sự giúp đỡ của cộng đồng này tới các cháu nhỏ, các em học sinh đã bị lũ cuốn trôi sách vở, bàn ghế...

Là người con Phú Yên, chị biết những hoàn cảnh nào đang gặp khó khăn nhất, cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ. Những ngày qua, nhiều suất sữa, suất đồ dùng học tập đã được bạn bè khắp nơi gửi tới các cháu nhỏ ở xã Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ, thông qua chị Ngân, để gửi tới tận tay các gia đình đang bị thiệt hại nặng nề sau lũ.

ẢNH: DIỆU NGÂN

Những hình ảnh ở Đồng Xuân, Phú Yên cũ sau khi nước rút ẢNH: DIỆU NGÂN

Chị Ngân cho biết lý do mình sẻ chia, cùng chung tay với đồng bào, giúp đỡ trẻ em vùng lũ: "Tôi luôn nghĩ gia đình mình may mắn còn khỏe mạnh, bình an, còn người còn của, rồi tất cả chúng tôi sẽ ráng để làm lại từ đầu. Còn xung quanh tôi, bà con rất nhiều người đang thiếu chăn mền, quần áo ấm và kinh phí để khôi phục kế sinh nhai, nhiều cháu nhỏ thiếu sữa, thiếu quần thiếu sách vở, bàn ghế chuẩn bị cho việc học tập trở lại sau này...".

Trong những thời khắc gian nan, chúng ta càng thấy thấy ba chữ "nghĩa đồng bào" thiêng liêng. Và càng trong khó khăn, chúng ta càng trân trọng những tấm lòng của người Việt sẻ chia, đùm bọc dành cho nhau...