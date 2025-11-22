Trường học TP.HCM chia sẻ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, cứu trợ miền Trung

Chiều 22.11, Trường tiểu học Thuận Kiều và Trường tiểu học Trần Văn Ơn (cùng nằm trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) đồng thời cùng phát đi thông báo lời kêu gọi cứu trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) phường Đông Hưng Thuận.

Hình ảnh xúc động khi các giáo viên Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai bơi mang theo thực phẩm cứu trợ 500 em học sinh, sinh viên đang ở ký túc xá trường, bị nước lũ bao vây sáng 19.11.2025 ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Trong bài chia sẻ trên fanpage chính thức của trường mình, Ban giám hiệu Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận viết: "Những ngày này, đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ đang oằn mình chống chọi với khó khăn, thiếu thốn và mất mát. Hơn lúc nào hết, mỗi sự chung tay của chúng ta đều mang theo hơi ấm và hy vọng đến với bà con vùng lũ. Nhà trường tha thiết kêu gọi quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng lan tỏa yêu thương, quyên góp quần áo (cũ, sạch, còn sử dụng được) và nhu yếu phẩm gửi về điểm tiếp nhận trước 15 giờ 00 ngày 23.11.2025".

"Trong hoạn nạn mới thấm thía tình người, "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Rất mong nhận được tấm lòng sẻ chia của cả đại gia đình Thuận Kiều để cùng nhau tiếp sức cho miền Trung vượt qua gian khó", Trường tiểu học Thuận Kiều lan tỏa lời kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận.

Thông tin thời gian, địa điểm tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào miền Trung ẢNH: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

Chung tay vượt lũ, cứu trợ miền Trung

Chiều nay (22.11), các trường tiểu học trên địa bàn phường Gò Vấp, TP.HCM cũng đã chia sẻ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp, cùng ủng hộ nhu yếu phẩm, hướng về miền Trung, nơi đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề của lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp phát động chiến dịch "Chung tay vượt lũ". Mong bà con trong phường ủng hộ các nhóm hàng hóa cần thiết như thực phẩm dùng liền (mì tôm, cơm cháy, xúc xích, bánh ngọt...); đồ dùng, y tế cá nhân (khăn, chăn mền, đèn pin, bật lửa, dầu gió, thuốc y tế thông thường...); đồ dùng sinh hoạt (dụng cụ dọn dẹp, dụng cụ học tập, kem đánh răng, xà phòng...).

Các giáo viên Trường tiểu học Kim Đồng, phường Gò Vấp đã lan tỏa thông tin ý nghĩa này tới các phụ huynh, nhà hảo tâm, để mọi người cùng chung tay.

Thông tin ẢNH: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG GÒ VẤP, TP.HCM

Cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ phát đi lời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Bà con nhân dân, các bậc phụ huynh, gia đình các em học sinh có thể quyên góp ủng hộ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, hoặc hiện vật cho bà con vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Hiện vật ủng hộ cho bà con có thể là chăn, mềm ấm, quần áo mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt, sạch sẽ, không bị hư hỏng; nhu yếu phẩm: gạo, mì gói, sữa, dầu ăn, đường, đồ hộp… (còn hạn sử dụng) trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ 30 các ngày từ 22 tới 28.11.2025. Địa điểm tiếp nhận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, số 7 đường Tân Phú.