Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa

Bảo Vy
Bảo Vy
10/11/2025 19:17 GMT+7

Giải bóng đá tranh cúp vô địch toàn quốc người Việt tại Nhật FAVIJA Champions Cup 2025, hướng về miền Trung ảnh hưởng thiên tai vừa diễn ra tại khu liên hiệp thể thao Redsland, TP.Saitama, Nhật Bản, hôm 9.11.

Giải bóng đá ý nghĩa do Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Giải có sự tham gia tranh tài của 32 đội bóng không chuyên người Việt là những đội bóng đạt giải tại các giải khu vực do FAVIJA tổ chức trên khắp các vùng miền của Nhật Bản kéo dài từ tháng 4 năm nay (tổng 164 đội bóng tham gia các giải từ vòng loại).

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 1.

Giải bóng đá ý nghĩa của người Việt tại Nhật hướng về miền Trung

ẢNH: BTC

Tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Sáu, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hiện đứng thứ 2 tại Nhật Bản và đồng thời cũng là cộng đồng người Việt lớn thứ 2 trên thế giới. Đại sứ quán luôn làm hết sức để vừa bảo vệ quyền lợi cho công dân nước mình tại nước sở tại, vừa là cầu nối quan trọng trong quan hệ quốc tế. Một trong những vai trò quan trọng nữa là giúp công dân nước mình dễ dàng hòa nhập và phát triển, nâng tầm vị thế người Việt tại nước sở tại.

Đại sứ quán đánh giá rất cao vai trò và ý nghĩa của những sự kiện giao lưu văn hóa thể thao do FAVIJA tổ chức, giống như giải bóng đá lần này.

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 2.

Tại giải đấu, ban tổ chức phát động quyên góp và đặt thùng quyên góp gửi về trong nước giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 3.

Các cầu thủ, thành viên các đội bóng và cổ động viên ở Nhật Bản hướng về quê hương Việt Nam

ẢNH: BTC

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 4.

Hành động đẹp của những người Việt ở Nhật Bản hướng về quê hương

ẢNH: BTC

Theo ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho hay, đây không chỉ là sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe mà còn trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những bạn trẻ người Việt xa xứ. Những người Việt trẻ yêu bóng đá vừa có cơ hội thỏa sức đam mê với trái bóng vừa là cơ hội để kiều bào ta gặp gỡ, giao lưu với nhau, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng cũng như thắt chặt mối quan hệ thân thiết hữu hảo giữa kiều bào ta với người dân bản địa.

Những giải bóng đá ý nghĩa trên đất nước Mặt trời mọc

Các giải thi đấu bóng đá do FAVIJA tổ chức đã trở thành sân chơi thường niên đối với những bạn trẻ người Việt đang sinh sống học tập và làm việc tại xứ sở Mặt trời mọc.

Đặc biệt, thông qua giải bóng đá ý nghĩa hướng về miền Trung, ban tổ chức đã phát động quyên góp và đặt thùng quyên góp gửi về trong nước giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ.

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 5.

Ông Đỗ Quang Ba trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc cho cầu thủ Võ Quang Nam

ẢNH: BTC

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 6.

ẢNH: BTC

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 7.

Hai đội được trao giải ba

ẢNH: BTC

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 8.

Đội á quân

ẢNH: BTC

Người Việt ở Nhật hướng về miền Trung bằng giải bóng đá ý nghĩa - Ảnh 9.

Cúp vô địch thuộc về FC T-Connect Bình Định

ẢNH: BTC

Sau một ngày thi đấu hết sức sôi nổi và kịch tính diễn ra đồng thời trên 8 mặt sân, cúp vô địch đã thuộc về FC T-Connect Bình Định; á quân thuộc về FC Real Tobama; hai đội đồng hạng ba là FC SG Watch và FC Komaki ST Mobile.

Ban tổ chức cũng trao giải Vua phá lưới đồng thời nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc cho cầu thủ Võ Quang Nam thuộc FC T-Connect Bình Định. Danh hiệu Thủ môn xuất sắc thuộc về cầu thủ Lường Hữu Tuất thuộc FC Real Tobama.

