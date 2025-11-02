Giải bóng đá người Việt tại Nhật ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai

Giải đấu được tổ chức bởi Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Với sự tham gia thi đấu của 32 đội bóng đạt giải cao tại các giải khu vực do FAVIJA tổ chức trên toàn nước Nhật bắt đầu từ tháng 4 năm nay.

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong năm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản được FAVIJA tổ chức thường niên.

Các đội bóng tham gia các giải khu vực do FAVIJA tổ chức trên toàn nước Nhật từ tháng 4.2025 ẢNH: BTC

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho biết giải đấu tạo ra một sân chơi kết nối cộng đồng, giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa kiều bào ta với người dân Nhật Bản. Đồng thời, tại giải đấu, ban tổ chức phát động quyên góp gửi về trong nước giúp đỡ bà con miền Trung đang gặp khó khăn chồng chất khó khăn do thiên tai bão lũ gây ra.

Anh Lê Duy Đức, Giám đốc Công ty Kiến Travel cho biết: "Chúng tôi đang rất háo hức tham gia giải đấu lần này, vì ngoài mục đích giao lưu thể thao, chúng tôi được biết ban tổ chức sẽ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào ta ở trong nước đang gặp thiên tai, bão lũ".

Thể thao giúp kết nối người Việt và cộng đồng người Việt - Nhật lại gần nhau hơn ẢNH: BTC

Các cầu thủ người Việt đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản tham gia các giải đấu nhân văn, nghĩa tình hướng về quê hương ẢNH: BTC

Anh Phạm Tuấn Anh, FC J-Connect cho hay, đội đã chuẩn bị rất kỹ để tham gia giải đấu lần này. Vì giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh nhất của người Việt trên toàn nước Nhật. Ngoài mục đích giành cúp vô địch, đội cũng mong muốn thông qua giải đấu này được đóng góp gửi về trong nước, hỗ trợ phần nào bà con ta đang gặp khó khăn vì bão lũ.

Giải đấu sắp tới hứa hẹn sẽ đem lại một không khí sôi động của một ngày hội thể thao, mang đậm truyền thống nhân văn với tinh thần "lá lành đùm lá rách" của những bạn trẻ Việt Nam xa xứ luôn hướng về quê hương, đất nước.