Nghĩa cử đẹp ở giải đấu nhân văn ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Thúy Hằng
Thúy Hằng
02/11/2025 00:00 GMT+7

'Tôi tin rằng thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là ngôn ngữ kết nối con người, bằng tình yêu, sự sẻ chia và tinh thần vượt lên chính mình', anh Tony Hoàng bày tỏ tại giải nội bộ pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' mùa 4, tranh Cúp PASSION002, diễn ra ngày 1.11 trên sân Banger An Phú, P.Bình Trưng, TP.HCM.

THỂ THAO VÀ SỰ SẺ CHIA

Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4 tranh Cúp PASSION002 do Báo Thanh Niên tổ chức, anh Tony Hoàng và chị Trâm Ngô - đồng sáng lập thương hiệu PASSION002 là nhà tài trợ chính, diễn viên Huy Khánh là đồng hành tổ chức. Giải thu hút đông đảo VĐV tham dự, trong đó có nhiều nghệ sĩ như Chi Bảo, Minh Hằng, Bình Minh, Lương Gia Huy, MC Lý Chánh, Long Đẹp Trai…

Điều vô cùng ý nghĩa là tại sự kiện, Báo Thanh Niên đã đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay 250 triệu đồng cho các bé mồ côi; còn các doanh nghiệp trao trực tiếp 150 triệu đồng ngay trên sân. Tổng cộng 400 triệu đồng đã được trao tận tay 40 em mồ côi thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời (mỗi em 10 triệu đồng).

Nghĩa cử đẹp ở giải đấu nhân văn 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'- Ảnh 1.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (hàng sau, bìa trái); ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy P.Bình Trưng, TP.HCM (hàng sau, thứ 3 từ phải qua) cùng đại diện nhà hảo tâm trao học bổng cho các trẻ mồ côi tại lễ khai mạc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người nhà đi cùng các em nhỏ rất xúc động khi nhận được phần quà đầy ý nghĩa từ chương trình. Dắt cháu ngoại mới 4 tuổi đến dự sự kiện, bà Mai Thị Dung (trú P.Thới An, TP.HCM) nghẹn ngào: "Mẹ cháu mất đã 4 năm, khi vừa sinh cháu, lúc ấy thành phố giãn cách xã hội vì Covid-19. Hai vợ chồng tôi xoay xở nuôi cháu. 10 triệu đồng này với tôi rất lớn, tôi để dành mua sữa, gạo, đóng học cho cháu…".

Nghĩa cử đẹp ở giải đấu nhân văn 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'- Ảnh 2.

Sự thành công của giải mang đến niềm vui lớn cho người trong cuộc

Ảnh: Ngọc Dương

Nghĩa cử đẹp ở giải đấu nhân văn 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'- Ảnh 3.

Giải đấu thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng

Ảnh: Ngọc Dương

Ý nghĩa nhân văn này cũng là lý do thôi thúc những nhà hảo tâm, những đơn vị cùng chung sức với Báo Thanh Niên tổ chức giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" 4 mùa vừa qua. Và ở mỗi mùa, số tiền trao trực tiếp cho trẻ mồ côi càng tăng lên. Là người đồng hành cùng giải từ mùa đầu tiên, diễn viên Huy Khánh bộc bạch: "Đây là giải đấu 100% phi lợi nhuận. Sự ủng hộ của các đơn vị, nhà hảo tâm đều chi trực tiếp cho trẻ mồ côi hoặc chi trực tiếp cho các khoản hậu cần được minh bạch từ trước. Đó là lý do tôi luôn tin tưởng, đồng hành cùng Báo Thanh Niên và các nghệ sĩ, VĐV tổ chức giải đấu".

Còn anh Tony Hoàng đã thu xếp công việc, cùng người thân từ Mỹ về VN để chung tay chuẩn bị khâu tổ chức giải đấu được tốt nhất. Anh được mời tham gia giải từ mùa 3. Vì chương trình rất có ý nghĩa, đặc biệt là giúp đỡ được các trẻ mồ côi do Covid-19, anh quyết định trở thành nhà tài trợ chính cho giải mùa 4 này. Anh khẳng định thể thao đã vượt qua ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, còn kết nối mọi người lại với nhau, bằng tình yêu, sự sẻ chia, tinh thần vượt lên chính mình.

Đáp lại những tấm lòng nhân ái, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; và nhà báo Đức Trung, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên, cảm ơn sự đồng hành của tất cả nhà hảo tâm. Báo Thanh Niên hy vọng giải ở những năm sau tiếp tục được các nhà hảo tâm đồng hành, để giúp đỡ nhiều hơn nữa cho trẻ em.

CHIẾN THẮNG QUAN TRỌNG NHẤT

Giải thu hút đông đảo VĐV thi đấu ở 5 nội dung. Chung cuộc, nội dung nghệ sĩ, Thái Chí Hùng - Thành Đạt vô địch; hạng nhì là MC Lý Chánh - Thiên Vũ; đồng hạng ba là Chi Bảo - Huy Khánh và Trần Nghĩa - Lê Anh.

Ở nội dung 50+, vô địch là Minh Tân - Văn Hoàn; hạng nhì là Tony Hoàng - Bố Đường; đồng hạng ba là Phan Hùng - Đức Hữu và Sơn Trang - Quân TTA. Ở nội dung 6.0, Hà Vũ Quang - Điền Patek vô địch; Xuân Văn - Chí Thông hạng nhì; đồng hạng ba là Phú Trần - Quốc Minh và Phi Hòa - Mr Tú. Ở nội dung 5.0, Lý Được - Minh Pháp vô địch; hạng nhì là Sơn GP - Quân Q.6; đồng hạng ba là Nhàn Trương - Nam Trần và Trí Càng Long - Tuấn Việt Phố. Ở nội dung newbie, Khánh Hồng - Công Hoạt vô địch; hạng nhì là Thu Hằng - Phương Võ; đồng hạng ba là ca sĩ Minh Hằng - diễn viên Lợi Trần và Cẩm Tiên - Thành Tín.

Giành các giải thưởng hay không, với các VĐV không quan trọng bằng việc họ đã chiến thắng chính mình và góp sức nhân thêm những điều tốt đẹp từ một giải đấu thiện nguyện. 

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, thương hiệu đã ủng hộ 400 triệu đồng giúp trẻ mồ côi. Thương hiệu PASSION002 giúp 200 triệu đồng (trong đó chị Phạm Thị Châu Giang 1 triệu đồng, anh Ngô Quang Thiện 5 triệu đồng, Công ty Kelme - anh Lưu Hoàng Phi 3 triệu đồng, Moon Võ - Công ty Charm Angle 10 triệu đồng, chị Bảo Ngọc 3 triệu đồng, Đội truyền tải điện PTC4 3 triệu đồng, Imperium Analyst, ACY Capital LLC 5 triệu đồng…).

Sơn Kim Land giúp 50 triệu đồng; Công ty Thanh Lễ 50 triệu đồng; nhóm B&B 42 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thắng (Vietcombank Neo) 10 triệu đồng; các anh Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá VN), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 20 triệu đồng; anh Luân Nguyễn, Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewelry & Diamond 28 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BTC cũng xin cảm ơn các đơn vị, thương hiệu, cá nhân ủng hộ, tài trợ sản phẩm và chi phí hậu cần suốt giải đấu.

Báo Thanh Niên tổ chức giải pickleball ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’ ở Long Khánh

Báo Thanh Niên tổ chức giải pickleball ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’ ở Long Khánh

Giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' - lần thứ 3 do Báo Thanh Niên chủ trì tổ chức, sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 45 ngày 29.6 ở sân DSP Long Khánh, Đồng Nai.

Trao trực tiếp 150 triệu đồng tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3

Báo Thanh Niên sẽ trao 400 triệu đồng tại giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời - tranh cúp PASSION002

