Thể thao Các môn khác

Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển đăng quang giải pickleball VTV Open

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
26/10/2025 21:12 GMT+7

Đông đảo người hâm mộ đến sân Happyland (Hà Nội) đón xem trận chung kết nội dung hấp dẫn nhất của giải VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025 giữa Quang Dương-Bảo Dương với Trương Vinh Hiển-Đỗ Minh Quân.

Quang Dương không may bị chấn thương

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hôm nay (26.10), giải VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025 khép lại với các trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Trong đó tâm điểm là màn kết hợp giữa anh em Quang Dương-Bảo Dương cùng tài năng của bộ đôi ăn ý Đỗ Minh Quân-Trương Vinh Hiển tại nội dung đôi nam open.

Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển đăng quang giải pickleball VTV Open - Ảnh 1.

Đông đảo người hâm mộ đến sân Happyland xem các trận đấu ở giải VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025

ẢNH: BTC

Với đẳng cấp của tay vợt từng xếp hạng 5 PPA, Quang Dương cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng mãn nhãn và cùng người em của mình chinh phục các đối thủ để có mặt ở trận chung kết nội dung đôi nam open. Ở nhánh đấu còn lại, kinh nghiệm của Đỗ Minh Quân kết hợp với sức trẻ của Trương Vinh Hiển cùng sự ăn ý với nhau giúp họ thẳng tiến vào chung kết.

Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển đăng quang giải pickleball VTV Open - Ảnh 2.

Quang Dương gặp chấn thương phải bỏ cuộc ở chung kết đôi nam open giải VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025

ẢNH: BTC

Trận chung kết hứa hẹn rất hấp dẫn này đã không diễn ra bởi Quang Dương gặp chấn thương nên phải bỏ cuộc. Đông đảo người hâm mộ đến sân để mong chờ xem trận đấu này đã tiếc nuối khi nhận tin Quang Dương bỏ cuộc vì chấn thương mà anh gặp phải ở trận đấu trước đó. Như vậy Đỗ Minh Quân-Trương Vinh Hiển lần nữa bước lên bục cao nhất ở nội dung đôi nam open. Quang Dương-Bảo Dương xếp hạng nhì và Nguyễn Tiến Tuấn-Lê Văn Tuấn hạng ba.

Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển đăng quang giải pickleball VTV Open - Ảnh 3.

Đỗ Minh Quân-Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đôi nam open giải VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025 khi Quang Dương-Bảo Dương bỏ cuộc ở chung kết

ẢNH: BTC

Trước đó ở nội dung đôi nam nữ, Quang Dương đứng với Xuân Hòa, Lê Tiến Đạt đứng với Sophia Phương Anh được đánh giá cao nhưng cũng không thể đi cùng nhau đến trận chung kết. Ở nội dung này, bộ đôi Bội Ngọc-Nguyễn Văn Phương lên ngôi thuyết phục khi đánh bại Trần Quang Trường-Liên Ngô ở trận chung kết.

Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển đăng quang giải pickleball VTV Open - Ảnh 4.

Bội Ngọc (trái) cùng Văn Phương vô địch đôi nam nữ open

ẢNH: BTC

Giải năm nay cũng là sân chơi cho thế hệ VĐV trẻ triển vọng, tiêu biểu là cặp đôi nhỏ tuổi nhất Phương Trang Anh (16 tuổi) và Phạm Ngọc Hà Vy (13 tuổi) thuộc team Jogarbola Vietnam. Với lối chơi linh hoạt, tự tin và khát khao chinh phục, hai tay vợt trẻ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho thế hệ kế cận đầy năng lượng và tiềm năng của pickleball Việt Nam.


