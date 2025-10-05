Tân vô địch Phúc Huỳnh vượt trội, Trương Vinh Hiển so kè Lý Hoàng Nam trên bảng xếp hạng PPA

Lý Hoàng Nam xếp hạng mấy?

Theo bảng xếp hạng PPA mới nhất, nhà vô địch đơn nam giải PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 vừa kết thúc tại Đà Nẵng, tay vợt Phúc Huỳnh vươn lên hạng 16 trên bảng xếp hạng đơn nam thế giới trong khi Lý Hoàng Nam xếp hạng 19 còn Trương Vinh Hiển xếp hạng 21.

Phúc Huỳnh là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng PPA ẢNH: ĐỘC LẬP

Danh hiệu vô địch đơn nam PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 mang về cho Phúc Huỳnh 1.000 điểm, nhờ đó tay vợt Việt kiều Mỹ đạt tổng cộng 2.500 điểm, vươn lên hạng 16 thế giới. Với 600 điểm có được nhờ thành tích hạng ba, Lý Hoàng Nam tích lũy tổng cộng 1.600 điểm, vươn lên hạng 19. Á quân đơn nam PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 Trương Vinh Hiển có 800 điểm, nâng tổng số điểm có được là 1.500 điểm, xếp hạng 21 thế giới. Cách biệt điểm số giữa Trương Vinh Hiển với Lý Hoàng Nam là 100 điểm.

Lý Hoàng Nam vào tốp 20 PPA ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia, tay vợt Jack Wong (Hồng Kông) dẫn đầu với 2.400 điểm. Trịnh Linh Giang xếp hạng nhì với 2.200 điểm, Phúc Huỳnh xếp hạng ba với 1.800 điểm, Lý Hoàng Nam xếp hạng tư với 1.400 điểm và Trương Vinh Hiển xếp ngay phía sau với 1.000 điểm.

Trương Vinh Hiển so kè với Lý Hoàng Nam trên bảng xếp hạng PPA ẢNH: ĐỘC LẬP

Với việc tích cực tham dự các giải đấu trong hệ thống PPA Tour Asia, các tay vợt Việt Nam hứa hẹn còn thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới lẫn châu Á. Trước đó tay vợt Quang Dương từng xếp hạng 5 đơn nam PPA nhưng sau đó bị loại khỏi bảng xếp hạng khi không còn thi đấu các giải trong hệ thống này.

Lý Hoàng Nam cùng Trương Vinh Hiển đã làm hòa sau tranh cãi ở giải PPA Tour Asia Vietnam Cup vừa qua tại Đà Nẵng ẢNH: PICK VIỆT

PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025, Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển cùng các tay vợt khác như Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang đang có mặt ở Quy Nhơn tranh tài giải pickleball Dankbaar Resort Open Cup 2025. Trương Vinh Hiển cùng Lý Hoàng Nam đã giảng hòa sau những tranh cãi gay gắt ở bán kết đơn nam PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025. Người hâm mộ đã thấy cả 2 ngồi chung bàn với nhau tại Quy Nhơn khi tham dự giải pickleball Dankbaar Resort Open Cup.







