Thể thao Các môn khác

Pickleball: Quang Dương và Vinh Hiển cùng tranh tài ở giải có công nghệ 'xịn', tiền thưởng lớn

Văn Trình
Văn Trình
24/10/2025 15:28 GMT+7

Sáng 24.10, tại cụm sân Happyland (Long Biên, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc giải VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025 trong bầu không khí hào hứng và tràn đầy năng lượng. Dự kiến, giải đấu này sẽ có sự góp mặt của những tay vợt nổi tiếng như anh em Quang Dương - Bảo Dương, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh.

Anh em Quang Dương - Bảo Dương, tài năng trẻ Trương Vinh Hiển tranh tài cùng 700 VĐV

VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025 là sự kiện thể thao quy mô được tổ chức bởi Ban thể thao – Đài truyền hình Việt Nam và TD Media, dưới sự điều hành chuyên môn của Cục TDTT Việt Nam cùng sự phối hợp của Vietcontent.

Pickleball đang có bước phát triển ấn tượng tại Việt Nam. Minh chứng rõ nét là số lượng VĐV tham gia giải đấu năm nay đã lên đến con số 700, tranh tài ở 11 nội dung khác nhau. Các nội dung thi đấu được phân chia rõ ràng, bao gồm: đôi open (đôi nam, đôi nam nữ); đôi phong trào dưới 35 tuổi và trên 35 tuổi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); cùng các nội dung đặc biệt dành cho nghệ sĩ, doanh nhân và người nổi tiếng.

Tổng giá trị giải thưởng vượt ngưỡng 1 tỉ đồng, với mức thưởng cho từng nội dung dao động từ 5 đến 60 triệu đồng, kèm theo cúp, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ. Đặc biệt, danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhất giải) sẽ nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Pickleball: Quang Dương và Vinh Hiển cùng tranh tài ở giải có công nghệ 'xịn', tiền thưởng lớn- Ảnh 1.
Pickleball: Quang Dương và Vinh Hiển cùng tranh tài ở giải có công nghệ 'xịn', tiền thưởng lớn- Ảnh 2.

700 VĐV sẽ tham dự giải VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025

ẢNH: BTC

"Pickleball không chỉ là một môn thể thao giải trí, mà đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống lành mạnh và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội", ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ khai mạc.

Giải đấu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều VĐV, nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng như anh em Quang Dương - Bảo Dương, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Minh Quân, Đạt "trố", Đắc Tiến, Ngọc Triệu, Nguyễn Anh Thắng hay nữ doanh nhân Lê Bách Hợp, ca sĩ Hà Lê, hoa hậu Vũ Thúy Quỳnh, MC Võ Thành Trung, Ngô Chí Lan, diễn viên Chí Nhân, cựu tuyển thủ bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm. Họ không chỉ đơn thuần tham gia thi đấu mà còn góp phần quan trọng trong việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh của bộ môn pickleball đến công chúng rộng rãi hơn.

Sự kết hợp giữa thể thao và các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều người quan tâm và tìm hiểu về pickleball. Bên cạnh đó, với mong muốn lan tỏa giải đấu, các trận đấu được phát trực tiếp trên fanpage của giải và CĐV có thể tự do vào theo dõi trực tiếp tại cụm sân Happyland (Long Biên, Hà Nội).

Pickleball: Quang Dương và Vinh Hiển cùng tranh tài ở giải có công nghệ 'xịn', tiền thưởng lớn- Ảnh 3.

Quang Dương cũng sẽ góp mặt

ẢNH: WIKA

Công nghệ "xịn" IRS được áp dụng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay là việc ứng dụng công nghệ IRS (Instant Replay System) – lần đầu tiên được triển khai tại một giải pickleball ở Việt Nam. MK Vision, đơn vị đồng hành công nghệ, đã triển khai hệ thống hiện đại với 10 camera độ phân giải cao, phủ trọn toàn bộ khu vực sân thi đấu.

Mỗi khung hình được đội ngũ kỹ thuật hiệu chỉnh tỉ mỉ, đảm bảo phục vụ cho các pha bóng đỉnh cao và các quyết định chính xác tuyệt đối của trọng tài. Việc áp dụng công nghệ IRS không chỉ nâng cao tính minh bạch, công bằng, mà còn đưa giải đấu tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Các chuyên gia thể thao đánh giá, bước đi này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban tổ chức (BTC) trong việc nâng tầm bộ môn pickleball tại Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề cho việc tổ chức các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Các trận đấu được tổ chức theo luật Pickleball USA chuẩn quốc tế. Ngoài các trận đấu chính thức, khán giả còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu thể thao dành cho cộng đồng và gia đình.

Pickleball: Quang Dương và Vinh Hiển cùng tranh tài ở giải có công nghệ 'xịn', tiền thưởng lớn- Ảnh 4.
Pickleball: Quang Dương và Vinh Hiển cùng tranh tài ở giải có công nghệ 'xịn', tiền thưởng lớn- Ảnh 5.
Pickleball: Quang Dương và Vinh Hiển cùng tranh tài ở giải có công nghệ 'xịn', tiền thưởng lớn- Ảnh 6.

Công nghệ "xịn" IRS được áp dụng tại giải VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025

ẢNH: BTC

Không chỉ là sân chơi thể thao đơn thuần, VTV A.O.SMITH Pickleball Open 2025 còn mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc thông qua hoạt động từ thiện ý nghĩa. Đêm "Glow Pickleball Charity Night" diễn ra vào ngày 25.10 sẽ là điểm nhấn đặc biệt của giải đấu, với sự xuất hiện của hai VĐV nổi tiếng – Quang Dương và Bảo Dương.

Tại workshop chuyên sâu, VĐV Quang Dương sẽ trực tiếp chia sẻ về kỹ thuật và phương pháp luyện tập pickleball, đồng thời giao lưu, hướng dẫn khán giả may mắn ngay trên sân khấu. Bốn khán giả được chọn sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu cùng Quang Dương – một trải nghiệm khó quên cho những người yêu mến bộ môn này.

Đáng chú ý nhất là hoạt động đấu giá từ thiện với cây vợt có chữ ký của anh em Quang Dương – Bảo Dương. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được ủng hộ cho Quỹ Tấm lòng Việt - đơn vị vận hành trực tiếp chương trình "Trái tim cho em" của Đài truyền hình Việt Nam – hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Thể thao không chỉ là cuộc chơi, mà còn là cầu nối sẻ chia yêu thương", ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh về ý nghĩa của hoạt động này.

Với tầm nhìn dài hạn, BTC kỳ vọng VTV A.O.SMITH Pickleball Open sẽ trở thành sự kiện thường niên uy tín, góp phần đưa pickleball trở thành môn thể thao phổ biến tại Việt Nam, đồng thời tạo môi trường cho các tài năng Việt Nam phát triển, hướng tới các đấu trường khu vực và quốc tế trong tương lai.

