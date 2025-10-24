Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hãng hàng không 80 tuổi hàng đầu châu Phi muốn đón thêm nhiều khách Việt Nam

Lê Nam
Lê Nam
24/10/2025 14:05 GMT+7

Ethiopian Airlines, hãng hàng không quốc gia Ethiopia và là tập đoàn hàng không lớn nhất châu Phi vừa tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm tại TP.HCM, thể hiện tham vọng mở rộng thị trường và đón thêm nhiều khách Việt Nam trên các đường bay xuyên lục địa.

Đây là hoạt động nằm trong chiến lược tăng cường hiện diện của Ethiopian Airlines tại Việt Nam, sau khi hãng chính thức khai trương đường bay Addis Ababa - Hà Nội từ tháng 7.2025, kết nối trực tiếp Việt Nam với châu Phi và các điểm đến ở châu Âu, châu Mỹ chỉ qua một điểm dừng.

Hãng hàng không 80 tuổi hàng đầu châu Phi muốn đón thêm nhiều khách Việt Nam- Ảnh 1.

Lịch bay hiện nay của Ethiopian Airlines từ Hà Nội - Addis Ababa

ẢNH: LÊ NAM

Ethiopian hiện khai thác 4 chuyến bay hành khách mỗi tuần giữa Hà Nội và Addis Ababa, quá cảnh tại Dhaka (Bangladesh), bằng dòng Boeing 787-8 Dreamliner cùng với 1 chuyến cargo (chuyến bay chở hàng hoá)/tuần kết nối thương mại hai quốc gia.

Ông Bùi Hải Nam - Giám đốc kinh doanh Deks Air Việt Nam (Tổng đại lý khai thác hàng hóa và dịch vụ của Ethiopian Airlines tại Việt Nam) cho biết hãng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt cho đại lý và đối tác tại Việt Nam trong giai đoạn đầu khai thác.

Hãng hàng không 80 tuổi hàng đầu châu Phi muốn đón thêm nhiều khách Việt Nam- Ảnh 2.

Ngày 11.7, hãng đã khai chuyến bay đầu tiên từ Addis Ababa đến Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên về tiềm năng thị trường khách Việt Nam và kế hoạch mở rộng đường bay trong thời gian tới, ông Cao Xuân Phú - Giám đốc điều hành Deks Air Việt Nam (đơn vị đại diện Ethiopian Airlines tại Việt Nam) cho biết: "Việc Ethiopian Airlines mở đường bay đến Việt Nam nằm trong kế hoạch mở rộng thị trường toàn cầu của hãng, đồng thời hướng đến khai thác tiềm năng du lịch hai chiều giữa hai quốc gia.

Ông Leulseged Desalegn - Giám đốc đại diện hãng Ethiopian Airlines tại Việt Nam chia sẻ, Ethiopia sở hữu sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Quốc gia này có những lâu đài cổ từ thế kỷ 16 ở thành phố Gondar và vương quốc Aksum hình thành từ thế kỷ 4-10 được xem là một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới. Với những ai yêu thiên nhiên, Ethiopia cũng là vùng đất của núi non và hồ nước tuyệt đẹp, khi chính phủ đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng du lịch để thu hút thêm du khách quốc tế.

"Vào tháng 12, chúng tôi có một lễ hội văn hóa lớn, tương tự như ngày Quốc khánh tại Việt Nam, thu hút đông đảo du khách từ châu Âu và Trung Quốc đại lục", vị đại diện chia sẻ.

Hãng hàng không 80 tuổi hàng đầu châu Phi muốn đón thêm nhiều khách Việt Nam- Ảnh 3.

Khách du lịch khám phá nhà thờ Lalibela - Kỳ quan đá tảng tự nhiên vĩ đại nhất thế giới

ẢNH: AFP

Thời điểm lý tưởng nhất để đến Ethiopia là mùa thu, tuy nhiên, quốc gia này có thời tiết ôn hòa quanh năm nhờ nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, với nền nhiệt dao động chỉ từ 20-28°C. "Tôi có những đồng nghiệp người Việt Nam, họ đều rất yêu thích khí hậu nơi đây vì không nóng, không lạnh và rất dễ chịu", ông nói thêm.

Tại hội thảo lần này, Deks Air Việt Nam cũng giới thiệu RailClick, đây là nền tảng đặt vé tàu quốc tế hiện đại, kết nối với các hãng tàu lớn như Trenitalia, Eurostar, TGV, DB, Renfe… giúp hành khách dễ dàng kết hợp máy bay và tàu trong hành trình xuyên châu lục.

Thành lập từ năm 1945, Ethiopian Airlines hiện là hãng hàng không 80 năm tuổi với mạng lưới rộng khắp 145 điểm đến quốc tế và 22 điểm nội địa. Ethiopian liên tục được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế là "hãng hàng không tốt nhất châu Phi với 8 năm liên tiếp - Skytrax" và "Hãng hàng không tổng thể tốt nhất châu Phi - APEX". Hiện Ethiopian Airlines hướng đến mục tiêu nằm trong Top 20 tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

