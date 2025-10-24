VĐV đặc biệt chinh phục đường đua marathon, nghị lực phi thường ở tuổi 73

Bà Bùi Thị Tích, người phụ nữ sinh năm 1952 vừa lập kỷ lục là VĐV chạy cao tuổi nhất tại giải marathon tỉnh Tuyên Quang năm 2025.

Bà Bùi Thị Tích lập kỷ lục là người chạy cao tuổi nhất tại giải marathon tỉnh Tuyên Quang năm 2025 ẢNH: ĐỖ TÚ

Hai năm trước, khi bước vào giai đoạn tuổi già, bà Tích từng phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, việc đi lại, tập thể dục thường xuyên là một thử thách. "Khi chưa đến với bộ môn chạy, tôi bị tim, khớp, thần kinh tọa. Thế nhưng, chính nhờ sự kiên trì với chạy bộ, sức khỏe của tôi đã có sự cải thiện ngoạn mục.

Sau hai năm, tôi không còn cần dùng đến viên thuốc tây nào. Tôi thấy khỏe mạnh, nên cố gắng kiên trì không bỏ, khi nào không đi được mới thôi", bà Tích chia sẻ.

Sự thay đổi về sức khỏe thể chất giúp bà Tích lạc quan hơn hẳn. Bà thường nói đùa mình đang ở giai đoạn "lão hóa ngược", với làn da sáng rõ, cơ bắp chắc và bụng thon gọn, trẻ hơn chục tuổi.

Tinh thần và ý chí tuyệt vời của 'kỷ lục gia' môn marathon

Ban đầu, quá trình tập luyện của bà Tích cũng gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, nhờ ý chí bền bỉ, bà đã lấy lại tinh thần và tập luyện nghiêm khắc, có kỷ luật. Mỗi ngày, tôi đi chạy bộ từ 4 giờ sáng đến 6 giờ mới về. Mát thì cứ chạy nhiều giờ, nắng thì về sớm, ngày chạy ít nhất 4 km", bà Tích kể.

Vì đặt ra mục tiêu tốc độ và quãng đường quá cao cùng lịch tập dồn dập, bà Tích hay gặp chấn thương về gân, cơ bắp, nhưng thời gian hồi phục sau đó khá nhanh. Hiện tại, bà đã tìm được phương pháp tập luyện phù hợp với thể trạng.

Trái với suy nghĩ tuổi già xương khớp không hợp để vận động mạnh, bà Tích nhận định các bộ phận trên cơ thể vẫn "êm" và hoạt động tốt hơn nếu rèn luyện. Sáng sớm, các con cùng đồng hành chạy thể dục gần nhà với bà.

Bà Tích duy trì thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng ẢNH: ĐỖ TÚ

Tính đến nay, bà Tích đã tham dự nhiều giải chạy marathon. Vừa qua, bà đã có trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tiên hoàn thành cự ly 5 km tại giải marathon tỉnh Tuyên Quang.

"Lần đầu tiên tham gia giải chạy, tôi hơi e ngại vì tuổi đã cao. Tuy nhiên, lúc đó, các con đã động viên tôi tham gia để thử thách bản thân" bà Tích nói.

Trên đường chạy, bà không đặt nặng thành tích mà tập trung phân bố thể lực để hoàn thành 5 km trong thời gian quy định, tranh thủ ngắm khung cảnh xung quanh. Bà không chạy đua hay cố ráng sức như các vận động viên trẻ tuổi. "Về đến đích, tôi vỡ òa hạnh phúc", bà Tích nhớ lại cảm xúc lần đầu tiên chinh phục đường đua.

Việc đứng chung vạch xuất phát với các runner trẻ tuổi là một niềm tự hào lớn với bà. Chứng kiến các VĐV khác chạy lướt qua với tốc độ nhanh hơn luôn là động lực để bà cải thiện thêm thành tích trong các buổi tập hằng ngày. Với những thành tích ấn tượng đã đạt được, đặc biệt là kỷ lục người chạy marathon lớn tuổi nhất tại giải marathon tỉnh Tuyên Quang năm 2025, bà Bùi Thị Tích mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thích vận động đến cộng đồng.

"Tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cũng như lan tỏa năng lượng yêu thích vận động đến lớp trẻ, gây dựng thêm sức mạnh của câu lạc bộ chạy tỉnh nhà. Ngoài ra, còn là lời nhắn nhủ đến những VĐV lớn tuổi khác rằng tôi cũng bắt đầu từ con số 0 và đã đạt được mục tiêu của mình", bà Tích gửi gắm.

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang nhìn nhận, việc bà Bùi Thị Tích ở tuổi 73 lập kỷ lục là người chạy marathon cao tuổi nhất đã truyền cảm hứng cho những người trẻ. Sự dẻo dai, nghị lực và niềm đam mê thể thao của bà đã chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản để chúng ta theo đuổi mục tiêu và sống một cuộc đời năng động, tích cực.

"Hành trình chinh phục đường đua của bà Tích đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lối sống lành mạnh, về việc duy trì thể lực để có một cuộc sống vui vẻ, chất lượng.

Câu chuyện của bà Bùi Thị Tích sẽ là động lực to lớn để tuổi trẻ Tuyên Quang không ngừng nỗ lực, rèn luyện thân thể và xây dựng một phong trào thể dục thể thao ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà", chị Nguyệt bày tỏ.