Nguyễn Thùy Linh trở lại sau chấn thương

Không may gặp chấn thương ở cổ chân và bàn chân khiến Nguyễn Thùy Linh phải bỏ cuộc giữa chừng ngay vòng đấu đầu tiên nội dung đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc Masters diễn ra hồi tháng trước. Tập trung chữa trị chấn thương nên Thùy Linh không tham dự các giải quốc tế gồm Arctic Open (Phần Lan), Đan Mạch mở rộng, Hylo Open (Đức). Việc không tham dự các giải trên khiến tay vợt số 1 VN tụt hạng. Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Thùy Linh tụt 3 bậc, từ hạng 19 xuống 22.

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu các giải quốc tế tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc trong tháng 11 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, Nguyễn Thùy Linh liên tiếp gặt hái thành công khi vô địch giải cầu lông VN mở rộng, vào tốp 16 tay vợt xuất sắc nhất giải vô địch thế giới, từ đó vươn lên hạng 17 thế giới, cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp. Cô cũng đặt mục tiêu vào tốp 15 thế giới nhằm được chọn làm hạt giống cao, tăng cơ hội cạnh tranh huy chương ở SEA Games 33. Tuy nhiên sự cố chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu của Thùy Linh.

Nguyễn Thùy Linh tái xuất giải cầu lông có tổng tiền thưởng 6 tỉ đồng

Hôm qua (22.10), theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển cầu lông VN, sau hơn 1 tháng điều trị, Nguyễn Thùy Linh đã hồi phục và đang trong quá trình tập luyện cường độ cao nhằm lấy lại phong độ. Theo kế hoạch mới nhất, Thùy Linh sẽ tái xuất ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters diễn ra từ ngày 4.11. Giải đấu này nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của BWF, có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng). Tiếp đến, cô sẽ tham dự giải Nhật Bản Masters diễn ra từ ngày 11.11. Giải đấu này nằm trong hệ thống World Tour Super 500 nên có tổng tiền thưởng lên tới 475.000 USD (khoảng 12 tỉ đồng), thu hút nhiều tay vợt mạnh. Cuối tháng 11, Thùy Linh sẽ tham dự giải Úc mở rộng cũng thuộc hệ thống World Tour Super 500.

Nếu tiến sâu ở các giải đấu trên, Nguyễn Thùy Linh có cơ hội vào tốp 15 thế giới trước khi tham dự SEA Games 33. Đây cũng là động lực để tay vợt số 1 VN phấn đấu bởi mục tiêu lớn nhất trong năm nay mà cô đặt ra là danh hiệu cao nhất ở SEA Games. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển cầu lông VN, trong đó có chuyên gia Hariawan Hong, cũng cân nhắc, tính toán cường độ tập luyện, thi đấu phù hợp, tránh để Nguyễn Thùy Linh quá tải, tái phát chấn thương.