Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh trở lại sau chấn thương

Hoàng Lê
Hoàng Lê
23/10/2025 04:37 GMT+7

Tay vợt số 1 cầu lông VN Nguyễn Thùy Linh đã hồi phục sau chấn thương, trở lại hành trình chinh phục các giải quốc tế lớn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Không may gặp chấn thương ở cổ chân và bàn chân khiến Nguyễn Thùy Linh phải bỏ cuộc giữa chừng ngay vòng đấu đầu tiên nội dung đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc Masters diễn ra hồi tháng trước. Tập trung chữa trị chấn thương nên Thùy Linh không tham dự các giải quốc tế gồm Arctic Open (Phần Lan), Đan Mạch mở rộng, Hylo Open (Đức). Việc không tham dự các giải trên khiến tay vợt số 1 VN tụt hạng. Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Thùy Linh tụt 3 bậc, từ hạng 19 xuống 22.

Nguyễn Thùy Linh trở lại sau chấn thương- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu các giải quốc tế tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc trong tháng 11

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, Nguyễn Thùy Linh liên tiếp gặt hái thành công khi vô địch giải cầu lông VN mở rộng, vào tốp 16 tay vợt xuất sắc nhất giải vô địch thế giới, từ đó vươn lên hạng 17 thế giới, cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp. Cô cũng đặt mục tiêu vào tốp 15 thế giới nhằm được chọn làm hạt giống cao, tăng cơ hội cạnh tranh huy chương ở SEA Games 33. Tuy nhiên sự cố chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu của Thùy Linh.

Nguyễn Thùy Linh tái xuất giải cầu lông có tổng tiền thưởng 6 tỉ đồng

Hôm qua (22.10), theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển cầu lông VN, sau hơn 1 tháng điều trị, Nguyễn Thùy Linh đã hồi phục và đang trong quá trình tập luyện cường độ cao nhằm lấy lại phong độ. Theo kế hoạch mới nhất, Thùy Linh sẽ tái xuất ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters diễn ra từ ngày 4.11. Giải đấu này nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của BWF, có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng). Tiếp đến, cô sẽ tham dự giải Nhật Bản Masters diễn ra từ ngày 11.11. Giải đấu này nằm trong hệ thống World Tour Super 500 nên có tổng tiền thưởng lên tới 475.000 USD (khoảng 12 tỉ đồng), thu hút nhiều tay vợt mạnh. Cuối tháng 11, Thùy Linh sẽ tham dự giải Úc mở rộng cũng thuộc hệ thống World Tour Super 500.

Nếu tiến sâu ở các giải đấu trên, Nguyễn Thùy Linh có cơ hội vào tốp 15 thế giới trước khi tham dự SEA Games 33. Đây cũng là động lực để tay vợt số 1 VN phấn đấu bởi mục tiêu lớn nhất trong năm nay mà cô đặt ra là danh hiệu cao nhất ở SEA Games. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển cầu lông VN, trong đó có chuyên gia Hariawan Hong, cũng cân nhắc, tính toán cường độ tập luyện, thi đấu phù hợp, tránh để Nguyễn Thùy Linh quá tải, tái phát chấn thương.

Các tay vợt VN tăng cường cọ xát quốc tế

Ngoài Nguyễn Thùy Linh, các tài năng khác của cầu lông VN cũng tích cực tập huấn, thi đấu quốc tế. Nguyễn Hải Đăng (hạng 5 thế giới) cũng đủ điều kiện tham dự giải cầu lông Hàn Quốc Masters vào đầu tháng 11. Lê Đức Phát tham dự giải cầu lông Vietnam International Series đang diễn ra ở Ninh Bình. Tài năng trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á tại Bahrain.

Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh gặp khó vì chấn thương

Nguyễn Thùy Linh gặp khó vì chấn thương

Hôm qua 17.9, Nguyễn Thùy Linh (hạng 17 thế giới) phải chủ động xin bỏ cuộc khi đang thi đấu với tay vợt Singapore Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới) tại vòng 1 giải đơn nữ cầu lông Trung Quốc Masters.

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc

Nguyễn Thùy Linh đến Indonesia dự giải đấu có thể thức mới lạ, tiền thưởng hấp dẫn

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh cầu lông SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận