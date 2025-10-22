Vì sao đội tuyển TDDC Việt Nam hạ chỉ tiêu tại SEA Games 33?

Không chủ quan việc Carlos Yulo vắng mặt

Mới đây, truyền thông Philippines đưa tin ngôi sao số 1 đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) nước này là Carlos Yulo (đoạt 2 HCV Olympic Paris 2024) sẽ không tham dự SEA Games 33. Nhiều ý kiến cho rằng nếu Yulo vắng mặt sẽ mở ra cơ hội cạnh tranh lớn hơn với đội tuyển TDDC VN.

Trao đổi hôm qua 21.10, một thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển TDDC VN bày tỏ: "Đến nay vẫn chưa rõ Carlos Yulo có tham dự SEA Games 33 hay không nhưng các tuyển thủ VN vẫn tập trung cao độ, chuẩn bị thật tốt về chuyên môn lẫn tinh thần để chinh phục SEA Games 33".

Đội tuyển TDDC VN dồn sức cho SEA Games 33 Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Được biết tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan cắt bỏ 2 nội dung của môn TDDC là đồng đội nam và cá nhân toàn năng nam. Bên cạnh đó còn quy định 1 VĐV không được tranh chung kết quá 2 nội dung và mỗi quốc gia chỉ được 1 VĐV dự tranh chung kết trong 1 nội dung cá nhân. Đó cũng là nguồn cơn khiến lãnh đạo Hiệp hội TDDC Philippines cho rằng những quy định đó nhằm hạn chế khả năng giành nhiều HCV của Carlos Yulo, vì thế anh quyết định không tham gia SEA Games 33.

Ở SEA Games 32, đội tuyển nam TDDC Philippines giành 4 HCV, trong đó Carlos Yulo đóng góp 2 HCV. Đội tuyển TDDC VN cũng xuất sắc đoạt 4 HCV, trong đó đánh bại Philippines ở nội dung đồng đội và Nguyễn Văn Khánh Phong vượt qua Carlos Yulo ở nội dung cá nhân vòng treo. Với việc SEA Games 33 chỉ còn 6 nội dung cùng những quy định khắt khe, đội tuyển TDDC VN dự báo sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore, nên ban huấn luyện quyết định hạ chỉ tiêu xuống còn 2 HCV tại SEA Games 33.

Chuẩn bị kỹ càng

Là một trong những môn thể thao được đầu tư trọng điểm, đội tuyển TDDC VN tập trung dài hạn, tập huấn, thi đấu quốc tế thường xuyên để cải thiện chuyên môn, tích lũy điểm trên bảng xếp hạng. Không chỉ dừng ở việc cạnh tranh HCV SEA Games, các tuyển thủ TDDC VN còn hướng đến đấu trường lớn hơn như ASIAD, Olympic.

Tại giải vô địch TDDC thế giới 2025 đang diễn ra tại Indonesia, đội tuyển nam TDDC VN có 4 gương mặt tham dự là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành và Đỗ Nam Anh. Giải đấu thu hút hầu hết VĐV hàng đầu thế giới nên các tuyển thủ VN dù nỗ lực hết mình nhưng không thể vượt qua vòng loại. Khánh Phong là tuyển thủ VN có thành tích cá nhân khả quan nhất với hạng 16 trong tổng số 102 VĐV tham gia nội dung vòng treo; Phương Thành xếp hạng 23 trong số 116 VĐV dự nội dung xà kép; Xuân Thiện xếp hạng 48 nội dung ngựa vòng; Nam Anh xếp hạng 90 nội dung xà đơn.

Trước đó vào tháng 6, đội tuyển TDDC VN cũng được cử tham dự giải vô địch châu Á tại Hàn Quốc, đoạt được 1 HCĐ do công Đặng Ngọc Xuân Thiện ở nội dung ngựa vòng. Qua từng giải đấu, ban huấn luyện cùng các tuyển thủ sẽ rút tỉa kinh nghiệm, tiếp tục trui rèn để phát huy hết khả năng ở nội dung sở trường, hướng đến phong độ tốt nhất cho SEA Games 33.