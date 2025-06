Trao trực tiếp 150 triệu đồng tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3

Tới dự lễ khai mạc giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 3 sáng nay - với sự tranh tài của hơn 80 vận động viên - có sự hiện diện của ông Đỗ Chánh Quang, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh (Đồng Nai); ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh; ông Trần Vĩnh Hiền, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Long Khánh.

Về phía đơn vị chủ trì, có nhà báo Đức Trung, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên.

Về phía đơn vị đồng hành tổ chức, có sự hiện diện của anh Võ Đại Khôi, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM; anh Nguyễn Bá Phi và anh Tùng Ngô, đại diện sân pickleball DSP Long Khánh; nghệ sĩ Huy Khánh.

Nhà báo Đức Trung trao tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm gửi tặng các trẻ mồ côi ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Đỗ Chánh Quang, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh (Đồng Nai) trao tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm gửi tặng các trẻ mồ côi thuộc chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' trong sáng nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong lễ khai mạc giải sáng nay, đông đảo các nhà hảo tâm, đại diện các đơn vị, quý công ty ủng hộ cho giải đấu đã có mặt đông đủ. Các nhà hảo tâm đã trao trực tiếp tổng số tiền 150 triệu đồng giúp 50 em học sinh mồ côi thuộc chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'. Mỗi em được trao hỗ trợ 3 triệu đồng tiền mặt để góp phần trang trải chi phí học tập ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong số tiền 150 triệu đồng này, ông Phạm Hữu Phú, Phó giám đốc Sacombank chi nhánh Long Khánh ủng hộ 60 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) ủng hộ 25 triệu đồng; chị Vân, chợ Nga ở TP.HCM ủng hộ 50 triệu đồng; nhóm bạn đọc: Phạm Văn Sỹ, Lê Hoàng Tú, Dương Trung Dũng, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thị Thu Hằng ủng hộ 15 triệu đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các nhà hảo tâm đã có mặt, trao tận tay số tiền ủng hộ tới các trẻ mồ côi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghệ sĩ Huy Khánh là một trong những người cùng đồng hành với Báo Thanh Niên tổ chức giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3 tại Long Khánh ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trực tiếp trao tận tay các món quà, hiện vật, tiền mặt cho các em mồ côi, các nhà hảo tâm, các đơn vị đồng hành cùng giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3 chúc các em học hành tốt, khỏe mạnh, thành công trong tương lai ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh 3 triệu đồng tiền mặt, mỗi em học sinh được thương hiệu Quà Việt (TP.HCM) trao tặng một túi quà gồm cặp sách, vở, bút cho các em, để các em chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thương hiệu Nước chấm Hoa Sen cũng gửi tặng các em mỗi người một túi quà ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những món quà này sẽ là hành trang, giúp các em thêm vững tin bước về phía trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Các vận động viên, nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành chúc các bạn nhỏ mạnh mẽ, chăm ngoan, học giỏi ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3 thu hút hơn 80 vận động viên ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm, những người cùng chung tay tổ chức giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3 nhận thư cảm ơn từ Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lá thư cảm ơn từ Tổng biên tập Báo Thanh Niên được trao tới đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm, những người cùng chung tay tổ chức giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lá thư cảm ơn từ Tổng biên tập Báo Thanh Niên được trao tới đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm, những người cùng chung tay tổ chức giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm, những người cùng chung tay tổ chức giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần 3 nhận thư cảm ơn từ Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện đơn vị đồng hành cùng BTC nhận thư cảm ơn từ Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' là giải đấu phi lợi nhuận, cùng thực hiện mục tiêu thiện nguyện. Giải lần 1 được tổ chức ở Nha Trang (Khánh Hòa) vào tháng 11.2024 - ủng hộ 100 triệu đồng cho trẻ mồ côi. Lần thứ 2, giải được diễn ra vào tháng 4.2025 ở TP.HCM - trao tặng 112 triệu đồng cho các bé mồ côi và lần thứ 3 này, giải diễn ra ở sân DSP Long Khánh, TP.Long Khánh, Đồng Nai, tặng trực tiếp 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều món quà hiện vật ý nghĩa cho các hoàn cảnh mồ côi vì đại dịch Covid-19 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Đỗ Chánh Quang, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh gửi tặng đại diện Báo Thanh Niên món quà lưu niệm, nhằm cảm ơn tấm lòng ban tổ chức giải đấu đã chung tay cùng chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi vì đại dịch tại đây ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải pickleball phi lợi nhuận, cùng thực hiện mục tiêu thiện nguyện

Khởi động từ ngày 16.9.2021, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động nhằm chăm lo, bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 khi các em không may mất đi cha, hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do đại dịch gây ra

Phát biểu tại lễ khai mạc giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 3 sáng nay, nhà báo Đức Trung, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên cho biết tính đến tháng 1.2025, tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" là 64,5 tỉ đồng. Trong đó, trao hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ sau khi đại dịch vừa đi qua là 4,3 tỉ đồng. Trao học bổng và các hoạt động khác (tổ chức cho các trẻ vui trung thu, du lịch dịp hè, khám sức khỏe, lì xì, vui tết thiếu nhi, trao quà đầu năm học mới…) là 2,7 tỉ đồng và bảo trợ lâu dài cho 444 trẻ với số tiền 57,5 tỉ đồng.

Bên cạnh chăm lo vật chất cho các em, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" còn thực hiện việc chăm lo đời sống tinh thần của các em, để các em sớm vượt qua hoàn cảnh, cú sốc trong đời khi mất đi bờ vai thân yêu sau đại dịch Covid-19.

"Tôi rất xúc động khi được đứng đây, chứng kiến tình cảm, sự chăm lo vật chất, tinh thần với trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19 của các nhà hảo tâm. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã chung tay, kề vai sát cánh cùng Báo Thanh Niên, tổ chức giải đấu ý nghĩa pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 3 để thêm nhiều hơn nữa trẻ mồ côi được chăm lo, hỗ trợ", nhà báo Đức Trung nói.

Tại chương trình, anh Võ Đại Khôi, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đại diện cho những người bạn đồng hành tin cậy cũng có những lời chia sẻ ý nghĩa về giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 3, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, học tập tốt tới các trẻ em mồ côi.