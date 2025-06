Báo Thanh Niên tổ chức giải pickleball ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’ ở Long Khánh

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" là giải đấu vì mục tiêu thiện nguyện, quyên góp giúp trẻ mồ côi ở những nơi giải đấu diễn ra. Giải đấu cũng là dịp để những người bạn đồng hành của Báo Thanh Niên giao lưu, gắn kết thể thao cộng đồng vì mục tiêu thiện nguyện.

Doanh nhân Võ Đại Khôi, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA HCM) ẢNH: YBA HCM

Tiếp nối ý nghĩa và thành công của giải đấu lần thứ 1 ở Nha Trang (Khánh Hòa) vào tháng 11.2024 - ủng hộ 100 triệu đồng; lần thứ 2 vào tháng 4.2025 ở TP.HCM - trao tặng 112 triệu đồng; lần thứ 3 này, giải diễn ra ở sân DSP Long Khánh (đường Lê Hồng Phong, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh) - Báo Thanh Niên phối hợp UBND TP.Long Khánh trao tặng trực tiếp 150 triệu đồng giúp trẻ mồ côi ở Long Khánh tại lễ khai mạc giải (vào lúc 7 giờ 45 ngày 29.6).

Số tiền 150 triệu đồng do Sacombank chi nhánh Long Khánh ủng hộ 60 triệu đồng, chị Vân - chợ Nga (TP.HCM) ủng hộ 50 triệu đồng, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA HCM) 25 triệu đồng, nhóm bạn đọc: Phạm Văn Sỹ, Lê Hoàng Tú, Dương Trung Dũng, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thị Thu Hằng ủng hộ 15 triệu đồng đồng.

Diễn viên Huy Khánh đồng hành ở 3 mùa giải. Anh trao tiền giúp học sinh ở TP.HCM trong lần thứ 2 của giải đấu, vào tháng 4.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần thứ 3 ở Long Khánh có sự phối hợp tổ chức của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA HCM), diễn viên Huy Khánh (đồng hành từ giải lần thứ 1) và sân DSP Long Khánh, quy mô 36 cặp vận động viên là lãnh đạo địa phương, nghệ sĩ, doanh nhân, nhà báo... ở TP.HCM và Đồng Nai.

Cùng với nhiều gương mặt pickleball cộng đồng quen thuộc của YBA HCM, sân DSP Long Khánh, CLB Bà Bầu (TP.HCM), giải đấu lần này tiếp tục có sự tham gia thi đấu của MC Lý Quí Chánh, diễn viên Huy Khánh, Quang Tuân Passion, Xo Quàng Zỡn (tham gia cả 3 mùa giải). Giải đấu càng thêm hào hứng khi có sự tham gia lần đầu tiên của các tay vợt: Tài Trần Joola, diễn viên Kim Hải (vai chính phim Lật mặt 6), ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Đỗ Minh Quân, Nguyễn Thanh...

MC Lý Quí Chánh (phải) tham gia 3 mùa giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời", với thành tích lần thứ nhất về nhì, lần thứ 2 vô địch ẢNH: NHẬT THỊNH

Là giải đấu vì mục tiêu thiện nguyện, đậm tinh thần giao lưu, sẻ chia, Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng và quà tặng hấp dẫn, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, trong đó có các thương hiệu Joola, Zocker, ZonZon, Passion002, Minh Tuấn Mobile, đông trùng hạ thảo Kim Cương Vàng, tinh dầu Om SCENT (tinh dầu kẹp gió ô tô), áo thể thao Keepfly…

Hai tay vợt Hoàng Quỳnh (phải) và Độc Lập của Báo Thanh Niên, tham gia 3 mùa giải. Trong đó, Độc Lập 2 lần vô địch ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo Thanh Niên chân thành cám ơn những người bạn đồng hành tin cậy đã ủng hộ tiền giúp trẻ mồ côi, ủng hộ quà tặng và giúp nhiều phần việc hậu cần để giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần thứ 3 có thể tổ chức ở Long Khánh theo đúng kế hoạch: Sacombak chi nhánh Long Khánh, chị Vân - chợ Nga (TP.HCM), YBA HCM, DSP Long Khánh, Kim Cương Vàng, Joola, Zocker, Công ty Vôi Càng Long, Công ty Passion002, Bà Bầu Club - Trung Nguyễn Luxury, Phở Mợ Út, Phở Phát Tài, nước chấm Hoa Sen, trang phục thể thao KEEPFLY, Hội bằng hữu Long Khánh, Quà Việt, tinh dầu nước hoa Om Scent, bánh mì ZonZon, cà phê Runam, nước suối Water Maxx, nước suối Analife, bánh pía Minh Khải, tàu hũ tươi Nam Việt, Công ty Phi Nhân Phát, Store Detailing Vietnam, Minh Tuấn Mobile, rèm cửa Hồng Anh - TP.HCM, Tháng Năm Homestay, anh Hoàng (Việt kiều) và Nhật Bean, nông cơ Vũ Văn Bự, Gardenville Vân Trang, Nhất Năm Sánh (Sóc Trăng).

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã thực hiện 64,5 tỉ đồng

Khởi động từ ngày 16.9.2021, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động nhằm chăm lo, bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 khi các em không may mất đi cha, hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do đại dịch gây ra.

Tính đến tháng 1.2025, tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là 64,5 tỉ đồng. Trong đó, trao hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ sau khi đại dịch vừa đi qua là 4,3 tỉ đồng. Trao học bổng và các hoạt động khác (tổ chức cho các trẻ vui trung thu, du lịch dịp hè, khám sức khỏe, lì xì tết, vui tết thiếu nhi, trao quà đầu năm học mới…) là 2,7 tỉ đồng và bảo trợ lâu dài cho 444 trẻ với số tiền 57,5 tỉ đồng.

Bên cạnh chăm lo vật chất cho các em, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời còn thực hiện việc chăm lo đời sống tinh thần của các em, để các em sớm vượt qua hoàn cảnh, cú sốc trong đời khi mất đi bờ vai thân yêu sau đại dịch Covid-19.

Đó là việc thực hiện chuyên mục Lá thư tâm sự để các em có cơ hội trải lòng mình về những biến cố đã qua, ước mơ cho tương lai… Là thực hiện các chuyến tham quan dịp hè để các em xả stress sau những tháng ngày học tập; hay chăm lo sức khỏe cho các em thông qua chương trình khám sức khỏe tổng quát.

Những ngày lễ tết, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đều tổ chức gặp gỡ các em tại mái nhà chung Thanh Niên, để các vui chơi, giao lưu, nhận quà tặng, dùng quà bánh… Đây cũng là dịp những người làm chương trình của Báo Thanh Niên gặp lại các em, thấy các em ngày một trưởng thành và đặc biệt, nụ cười tươi vui đã dần trở lại trên khuôn mặt tươi xinh của các em.

Có được những kết quả ấy trong hành trình hơn 3 năm qua, Cùng con đi tiếp cuộc đời may mắn nhận được sự chung tay, đồng hành của rất nhiều cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm trong và ngoài nước.

Đặc biệt, nhiều cá nhân, đơn vị tại TP.HCM có đam mê môn thể thao pickleball cũng rất quan tâm đến chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", và sẵn sàng chung tay tổ chức các giải đấu giao lưu để vận động kinh phí hỗ trợ các em.