Ý nghĩa giải pickleball ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Đây là lần thứ 2 giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được diễn ra. BTC đã trao tận tay mỗi em nhỏ 5,5 triệu đồng, giúp các em trang trải chi phí học tập. Nguồn tiền tặng các em do MC Lý Chánh - đại diện RuNam, ủng hộ 20 triệu đồng; anh Minh Tuấn Hàng Xanh - đại diện Minh Tuấn Mobile, ủng hộ 40 triệu đồng; Công ty Vạn An Phát Land ủng hộ 30 triệu đồng; luật sư Trương Anh Tú ủng hộ 10 triệu đồng; anh Huy Gà - thương hiệu Gà Spa, ủng hộ 10 triệu đồng. Dịp này, Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà gửi tặng các em 200 tập vở. Riêng bé Hoàng Anh, lớp 2 - người nhỏ tuổi nhất trong số 20 học sinh, được tặng thêm 2 triệu đồng từ anh Nông Quỳnh Lưu, đại diện thương hiệu đá quý Lục Yên (Yên Bái).

Các nhà hảo tâm, VĐV trao tiền, quà tặng và động viên 20 em nhỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại giải đấu, nhà báo Đức Trung, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến tấm lòng của những nhà hảo tâm, những người đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên để tổ chức thành công giải đấu. Người ủng hộ hiện kim, người góp sức, ủng hộ hiện vật, tất cả đều nỗ lực để mang đến một giải đấu ý nghĩa, tiếp sức cho trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19, giúp các em nhỏ có cơ hội học tập, làm chủ cuộc sống.

Đặc biệt, ngoài ủng hộ tiền tặng các bé, anh Lý Chánh còn tặng thêm mỗi em một túi quà, trong đó có bé voọc mũi hếch nhồi bông với thông điệp bảo tồn động vật hoang dã từ RuNam.

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" sáng 12.4 có sự tham gia của hơn 50 VĐV. Trong đó có Chủ tịch UBND H.Đạ Huoai Nguyễn Tiến Dũng; anh Cao Văn Hiếu, Phó chủ tịch Novaland; anh Võ Văn Thư, Phó tổng giám đốc Hưng Thịnh; anh Xuân Văn, Đội phó Tuần tra dẫn đoàn Công an TP.HCM; anh Tùng Quang, Phó trưởng đại diện Báo Nhân Dân tại miền Nam. Các văn nghệ sĩ: diễn viên Huy Khánh, Tân Trề, Hoàng Mèo, Lê Nam; ca sĩ Akira Phan, ca sĩ Ti Ti và nhiều VĐV khác...

BTC giải trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quà tặng và hậu cần của các thương hiệu: Zocker, Joola, đông trùng hạ thảo Kim Cương Vàng, Gà Spa, tinh dầu Om SCENT, Keepfly, Minh Tuấn Mobile, bánh mì ZonZon, tàu hủ tươi Nam Việt, cà phê

A Vàng, ứng dụng điều hành giải pickleball vRacket, hệ thống chăm sóc xe chuyên nghiệp Store Detailing và những người bạn đồng hành: diễn viên Huy Khánh, MC Lý Chánh, Minh Tuấn Hàng Xanh, Cao Minh Hiếu, Xuân Văn, Tuấn Trà Xanh, Thái Chí Hùng, Huy Gà, Lưu Quang Tuân (sân pickleball Passion), Cao Lê Thắng (nhà hàng 95, số 68 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh), Nguyễn Anh Nghĩa.

Được khởi động từ ngày 16.9.2021, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động nhằm chăm lo, bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 khi các em không may mất đi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do đại dịch gây ra. Tính đến tháng 1.2025, tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình là 64,5 tỉ đồng. Con số này là kết quả của sự chung tay, đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm trong và ngoài nước...