Đỗ Phú Quí rủ rê khán giả chơi pickleball tại VieON All-Star Championship 2025

Tại VieON All-Star Championship 2025, tiết mục Pickleball của ca sĩ Đỗ Phú Quí đã khuấy động trường quay khiến khán giả phấn khích. Với âm nhạc sôi động, dàn dựng hoành tráng, vũ đạo lôi cuốn, tiết mục có thể được xem là điểm nhấn cho toàn bộ chương trình. Đỗ Phú Quí cho biết, anh muốn rủ rê mọi người cùng tham gia các hoạt động, lan tỏa tinh thần thể thao và hơn hết là ủng hộ nồng nhiệt cho dàn nghệ sĩ có mặt tại sự kiện.

Sáng 25.6, sự kiện thể thao giải trí VieON All-Star Championship 2025 được ghi hình tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của khán giả với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và loạt phần thi vận động thú vị.

Chương trình quy tụ những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí như Lâm Vỹ Dạ, Tiêu Minh Phụng và đặc biệt là sự góp mặt của các anh trai Dương Domic, Nicky, Vũ Thịnh, em xinh như Muộii, Orange, JukySan, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Quỳnh Anh Shyn trong các chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi mang lại những màn tranh tài hấp dẫn.