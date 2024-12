Ngày 15.11.2024, MV "PICKLEBALL" của nam ca sĩ Đỗ Phú Quí chính thức lên sóng và ngay lập tức nhận được sự quan tâm cực lớn từ dư luận. Nhưng nhận về lời khen thì ít, phần nhiều các ý kiến mà MV nhận về kiểu như: có bình luận nói đây là "nỗi đau âm nhạc", người lại nhận xét "dở đến mức gây nghiện"...

'PICKLEBALL' của Đỗ Phú Quí nổi rần rần- Vì sao thành trend dù bị chê tơi tả?

Bị chê là "thảm họa âm nhạc", nhưng kỳ lạ thay, giai điệu "anh hẹn em pickleball" lại đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Đến ngày 1.12, MV "PICKLEBALL" đã cán mốc hơn 2 triệu lượt xem và lọt vào Top 25 mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Phần nhạc lạ tai, phần lời khó hiểu, tưởng chừng là điểm yếu, nhưng lại biến "PICKLEBALL" thành chất liệu sáng tạo cực kỳ hút mắt bắt tai. Từ TikTok đến Facebook, đâu đâu cũng thấy "PICKLEBALL" với hàng loạt phiên bản chế hài hước.

Nhiều bạn trẻ nhảy trên nền nhạc "PICKLEBALL" ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cộng đồng mạng thì chia phe rõ rệt. Một bên chê tơi tả, gọi đây là 'thảm họa'. Nhưng bên còn lại lại không thể ngừng replay, tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười. Nhiều khán giả còn "quay xe" cho rằng sau khi nghe ca khúc này một thời gian thì lại cảm thấy "ghiền" lúc nào không hay. Và dù là yêu hay ghét, "PICKLEBALL" vẫn đang trở thành một hiện tượng khó ai làm ngơ.

Nhờ hiệu ứng của xu hướng Pickleball, cái tên Đỗ Phú Quí bất ngờ được nhiều người biết đến hơn. Trước đó, anh tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" nhưng phải dừng chân ngay vòng loại đầu tiên, không có nhiều cơ hội thể hiện trên sân khấu. Ở hai vòng thi đầu, các ca khúc nhóm anh trình diễn như: No Far No Star và Hít Drama cũng không gây tiếng vang trong chương trình.