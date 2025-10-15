Báo Thanh Niên sẽ trao 400 triệu đồng tại giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời - tranh cúp PASSION002

Vào 8 giờ ngày 1.11 tới, tại sân pickleball Banger An Phú (90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM; trước đây thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức), Báo Thanh Niên phối hợp PASSION002, diễn viên Huy Khánh khai mạc giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời - tranh cúp PASSION002, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Thanh Niên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Phát động từ tháng 9. 2021, trong hơn 4 năm qua, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 của Báo Thanh Niên đã tổ chức các đợt hỗ trợ khẩn cấp cho gần 2.000 trẻ, nhận bảo trợ lâu dài cho 459 trẻ đến năm 18 tuổi, trao học bổng, tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em dịp lễ tết… với tổng số tiền tính đến tháng 9.2025 gần 65 tỉ đồng. Chương trình cũng nhận bảo trợ 86 trẻ mồ côi do bão Yagi vào năm 2024 tại các tỉnh miền Bắc với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Niên trao 150 triệu đồng giúp 50 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở Long Khánh cũ, Đồng Nai tại mùa 3 giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời, vào tháng 6.2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Báo Thanh Niên đã tổ chức 3 mùa giải pickleball: mùa 1 vào tháng 11.2024 ở Nha Trang, trao 100 triệu; mùa 2 ở TP.HCM vào tháng 4.2025, trao 112 triệu; mùa 3 vào tháng 6.2025 ở Long Khánh cũ, Đồng Nai, trao 150 triệu giúp trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn ở nơi diễn ra giải.

Mùa 4 giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời, trở lại tổ chức ở TP.HCM, với sự tài trợ chính của thương hiệu sản phẩm pickleball PASSION002 và sự đồng hành của diễn viên Huy Khánh (đồng hành từ mùa giải đầu tiên).

Một số vận động viên tham gia mùa 3 giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời, vào tháng 6.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

400 triệu đồng thiện nguyện của giải lần này giúp cho các em mồ côi do đại dịch Covid-19 ở TP.HCM, sẽ được trao trực tiếp tại sân pickleball Banger An Phú lúc khai mạc giải.

Nhiều gương mặt nghệ sĩ, vận động viên gắn bó và tham gia nhiệt thành

Quy mô giải lần này có hơn 70 cặp vận động viên (gấp khoảng 4 lần so với mùa 1 và hơn gấp đôi so với mùa 3), là những người bạn đồng hành thân thiết Báo Thanh Niên và có hỗ trợ trẻ mồ côi trong các mùa giải qua (không có vận động viên bên ngoài được đăng ký).

Giải có 5 nội dung thi đấu: đôi tự do trình Intermediate (5.0 trở xuống), đôi tự do trình Advance (6.0 trở xuống 5.0), đôi nam nữ newbie, đôi nghệ sĩ và đôi 50+.

Ca sĩ Lương Gia Huy và Ben SASA tham gia giải Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên tổ chức

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là giải đấu pickleball hoàn toàn phi lợi nhuận, Báo Thanh Niên không thu một khoản tiền nào cho báo từ công tác tổ chức giải. Giải mùa 4 lần này với tinh thần thiện nguyện vẫn duy trì mặc định như lâu nay, anh chị em vận động viên hội ngộ và thi đấu vẫn với slogan: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Với ý nghĩa thiện nguyện xuyên suốt từ mùa giải đầu tiên là sẻ chia yêu thương, giúp trẻ mồ côi có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, rất nhiều anh chị vận động viên đã nhiệt thành ủng hộ, hỗ trợ kinh phí để trao cho các em và giúp công tác hậu cần cho giải đấu diễn ra thuận lợi.

MC Lý Chánh tham gia từ mùa giải đầu tiên đến mùa 4 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, có những vận động viên tham gia từ mùa giải đầu tiên đến mùa 4, như: MC Lý Chánh, Võ Hoàng Sơn (Sơn GB), Thái Chí Hùng (thương hiệu thực phẩm bổ trợ sức khỏe Kim Cương Vàng), Quang Tuân Passion Pickleball, Minh Trí (thương hiệu tinh dầu Om SCENT)… Những anh chị tham gia 2 mùa giải, như: Mai Bùi (CLB Bà Bầu, TP.HCM), Trí Càng Long (Vôi Càng Long, Long An), Quân Lê (Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - YBA HCM), Minh Tuấn Mobile, Nhóm Pickleball B&B (TP.HCM), Ben SASA…

Ca sĩ Minh Hằng và vận động viên Trâm Ngô (nhà tài trợ PASSION002 đồng tổ chức giải) ẢNH: T.N

Đặc biệt, nhiều gương mặt nghệ sĩ cũng dành thời gian tham gia giải để động viên, giúp đỡ trẻ mồ côi, trong đó có vợ chồng diễn viên - doanh nhân Chi Bảo - Chang Lavender; vợ chồng ca sĩ - doanh nhân Minh Hằng - Bảo Nguyễn; các diễn viên Bình Minh, Huy Khánh, Kim Hải (vai chính phim Lật mặt 6), Long Đẹp Trai, Tân Trề, Lê Nam, BiMax (Nguyễn Đăng Khoa), Lợi Trần, Lại Nhật Khoa, Trần Nghĩa (vai thầy giáo Ngạn, phim Mắt biếc), Minh Luân, diễn viên - MC Đình Hiếu…; chủ phòng trà Không Tên - Đức Huy, Hoa hậu doanh nhân KimMy, ca sĩ Ưng Đại Vệ, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Đỗ Minh Quân, ca sĩ TiTi, ca sĩ Minh Dũng, MC Thiên Vũ…

Diễn viên Chi Bảo và diễn viên Bình Minh tham gia giải Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: T.N

Ở nội dung 50+ (dành cho những vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên trên 50 tuổi) có những gương mặt: Tony Hoàng, Lý Minh Tân, Bố Đường, Phú Hòa, Phong "gió núi", Văn Hoàn, Đại Hải, Phan Hùng, Sơn Trang, Bùi Đức Hữu, Quân TTA, Cao Minh Hiếu, Tâm Hồ…

Trong đó, Tony Hoàng (nhà sáng lập thương hiệu PASSION002 Pickleball) được biết đến là vận động viên chuyên nghiệp của NPL PASSION002 Pickleball - thương hiệu pickleball đầu tiên kết nối sự đổi mới và phong cách với những chiếc vợt chất lượng toàn cầu, liên tục hoàn thiện và phát triển các sản phẩm một cách tối ưu; có thể chơi phù hợp ở mọi cấp độ, cho mọi đối tượng và giá cả để người chơi pickleball có thể có những trải nghiệm thăng hoa, dễ dàng sở hữu cây vợt chất lượng cho mình.

"Chúng tôi đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm thay lời cam kết, và mong muốn chia sẽ những chiếc vợt đầy tâm huyết của mình đến với cộng đồng pickleball ngày càng rộng lớn hơn", anh Tony Hoàng chia sẻ.

Anh Tony Hoàng (áo đỏ, cùng với vận động viên Lý Minh Triết) vô địch nội dung đôi nam 50+ tại giải PPA Asia ở Malaysia vào ngày 28.9 vừa qua ẢNH: T.N

Tony Hoàng là Giám đốc khu vực pickleball - miền Trung, Mỹ; huấn luyện viên pickleball quốc tế chuyên nghiệp đã được chứng nhận; đại sứ pickleball và đại sứ chính thức của VAIR (Hệ thống trọng tài và xếp hạng chuyên nghiệp, Mỹ); chuyên gia đào tạo và chứng nhận huấn luyện viên pickleball dưới thẩm quyền của AAU tại Việt Nam…

Với kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, Tony Hoàng còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy pickleball toàn cầu, kết nối môn thể thao thu hút đông đảo người chơi giữa Mỹ và Việt Nam thông qua các tiêu chuẩn cho sân đấu, vợt và bóng của AAU - USAP - VAIR (Hiệp hội Pickleball Mỹ)…

Giải đấu 100% phi lợi nhuận

"Từng tham gia thi đấu và tài trợ giải thưởng tại giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời mùa 3 ở Long Khánh, tôi cảm nhận giải đấu rất ý nghĩa, đặc biệt vì mục tiêu thiện nguyện. Vận động viên tranh tài với tinh thần hòa nhã, vui vẻ, gắn bó và rất hào hứng, thể hiện đậm nét tình bằng hữu. Đó là lý do tôi quyết định tài trợ chính cho giải mùa 4 lần này ở TP.HCM", anh Tony Hoàng chia sẻ.

Diễn viên Huy Khánh đồng hành tổ chức, thi đấu liên tục 4 mùa giải Cùng con đi tiếp cuộc đời ẢNH: T.N

Đồng hành cùng giải từ mùa đầu tiên, diễn viên Huy Khánh đánh giá cao về nguồn vận động viên tham gia, vì phần lớn đã xuất hiện và gắn bó trong 3 mùa giải vừa qua, cả trên sân thi đấu và phần tài trợ, hậu cần.

"Đây là giải đấu 100% phi lợi nhuận! Báo Thanh Niên dù là chủ trì tổ chức nhưng không thu bất kỳ một khoản tiền nào cho báo. Sự ủng hộ của anh chị em đều chi trực tiếp cho trẻ mồ côi hoặc là chi trực tiếp cho các khoản hậu cần được minh định rõ từ trước.

Có lẽ chưa có một giải pickleball nào tổ chức theo cách thức như vậy, nhưng như nhiều anh chị em cũng đã từng biết, vì mục tiêu thiện nguyện, cho nên Báo Thanh Niên đã chọn cách thức như vậy để chúng ta có dịp cùng làm, cùng gắn bó và chia sẻ", Huy Khánh chia sẻ về lý do tin tưởng và đồng hành cùng chương trình pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Thái Chí Hùng (phải, Công ty Kim Cương Vàng) là vận động viên tham gia và tài trợ giải thưởng nhiều mùa giải Cùng con đi tiếp cuộc đời ẢNH: NHẬT THỊNH

Tri ân những người bạn đồng hành Báo Thanh Niên

Là giải đấu vì mục tiêu thiện nguyện, đậm tinh thần giao lưu, sẻ chia, Ban tổ chức sẽ trao cúp, huy chương chất lượng, nhiều giải thưởng và quà tặng hấp dẫn, với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng, trong đó có các thương hiệu PASSION002, Kim Cương Vàng, tinh dầu Om SCENT (tinh dầu kẹp gió ô tô), áo thể thao Keepfly, bánh pía Minh Khải, Minh Tuấn Mobile, mỹ phẩm MQ Skin…

Ca sĩ Ưng Đại Vệ và ca sĩ Đỗ Minh Quân ẢNH: T.N

Ban tổ chức giải sẽ phục vụ nước suối SATORI, bánh mì (ZonZon, Út Trọc), tàu hủ tươi Nam Việt, phở Phát Tài trong thời gian vận động viên thi đấu. Giải có đội hình y tế Home Care chăm sóc, phục vụ giãn cơ cho tất cả vận động viên. Và khi bế mạc giải, sẽ có gala tri ân đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm và vận động viên.

Với sự tài trợ của Beyond (chuyên nghiệp về hình ảnh sự kiện), Ban tổ chức và các tay máy chuyên nghiệp của Beyond sẽ chụp hình, quay clip khoảnh khắc tranh tài của tất cả vận động viên tham gia giải, với ứng dụng nhận diện và trích xuất hình ảnh AI rất tiện ích, đảm bảo vận động viên nào cũng có hình đẹp để kỷ niệm sau khi dự giải.

Báo Thanh Niên chân thành cám ơn những người bạn đồng hành tin cậy, thương hiệu đã ủng hộ tiền giúp trẻ mồ côi, ủng hộ quà tặng, giúp chi phí (tất cả đều chi trực tiếp cho các hạng mục cần chi) và nhiều phần việc hậu cần để giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời mùa 4 có thể tổ chức ở TP.HCM theo đúng kế hoạch: PASSION002 và Huy Khánh (đồng tổ chức giải), Beyond (chuyên nghiệp về hình ảnh sự kiện), Baseline (thương hiệu điều hành và livestream pickleball chuyên nghiệp), bia Heineken không độ, sân pickleball Banger An Phú (tài trợ sân thi đấu, nơi có không gian pickleball thoáng đẹp, nhiều tiện ích), Store Detailing Vietnam (hệ thống chăm sóc và nâng cấp xe chuyên nghiệp), Thương hiệu nước suối SATORI, Vôi Càng Long (đạt chứng nhận top 100 thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam năm 2017), Mai Bùi - Trung Nguyễn Luxury (CLB Bà Bầu, TP.HCM).

Chị Thu Hằng, vận động viên từng 2 lần tham gia giải và đồng hành Báo Thanh Niên giúp đỡ trẻ mồ côi ẢNH: T.N

Cùng với đó là các cá nhân và thương hiệu: Kim Cương Vàng, tinh dầu Om SCENT (tinh dầu kẹp gió ô tô), mỹ phẩm MQ Skin, Keepfly (thương hiệu áo quần thể thao ở TP.HCM và cả nước), bánh pía Minh Khải, Home Care (hệ thống chăm sóc sức khỏe tại nhà), Phòng khám thẩm mỹ Charm Angel, Kelme (quần áo thể thao), Minh Tuấn Mobile, cafe Tình Người, Tàu hủ Nam Việt, nhà hàng Việt Phố, Bất động sản Ngôi Nhà Xanh, Công ty TNHH giao nhận vận tải Tiến Phát Đạt, bánh mì ZonZon, bánh mì Út Trọc (pate nhà làm, bánh mì nhà Út ở TK33/21 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1 cũ), Tóc Xù Guitar.

Hội Pickleball B&B, cafe RuNam, phở Phát Tài (phở bò gia truyền có tiếng ở TP.HCM, có xe phục vụ di động ở nhiều nơi), Tháng Năm Homestay (Đà Lạt, Lâm Đồng), DuyKy Food và các anh: Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai).