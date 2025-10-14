TP.HCM: Gãy xương mũi sau cú vung vợt pickleball của đồng đội

Ngày 14.10, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả nội soi và chụp CT 128 lát cắt ghi nhận xương mũi của bệnh nhân P. bị gãy ở vị trí tháp mũi, phù nề tụ khí mô mềm vùng mũi, lệch vách ngăn mũi, viêm mũi xuất tiết. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nâng xương mũi, chỉnh hình vách ngăn mũi.

“Vỡ xương mũi (gãy xương mũi) là loại gãy xương mặt phổ biến nhất do mũi ở trị ví trung tâm mặt và nhô ra trước, thường do chấn thương như tai nạn, té ngã hoặc va đập trong thể thao như anh P.”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Bác sĩ trong quá trình phẫu thuật nội soi chỉnh xương mũi cho bệnh nhân ẢNH: T.A

Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau, sưng, bầm tím quanh mắt, chảy máu mũi, biến dạng mũi hoặc khó thở. Trường hợp anh P., cần phẫu thuật nâng xương mũi để đưa mũi về lại hình dáng tự nhiên, thông thoáng đường thở hốc mũi. Nếu không điều trị, xương mũi biến dạng, vẹo hoặc sụp mũi, làm tắc nghẽn gây viêm mũi xoang, khó thở. Trường hợp nặng, tụ máu vách ngăn dễ dẫn đến hoại tử sụn, biến dạng mũi, thậm chí rò dịch não tủy nếu tổn thương lan đến xương sàng.

Bệnh nhân được điều trị nội khoa 3 ngày để giảm phù nề, mũi hết sưng viêm trước khi nhập viện phẫu thuật. Người bệnh được gây mê toàn thân. Qua nội soi kết hợp CT, bác sĩ thấy mũi biến dạng, gãy di lệch tháp mũi và ngành lên xương hàm hai bên. Bác sĩ tiến hành chỉnh hình vách ngăn, cắt bỏ phần sụn và xương bị vẹo, sau đó nâng và nắn chỉnh xương mũi về vị trí cân đối. Cuối cùng, đặt gạc cố định trong hốc mũi để giữ xương ổn định.

Sau mổ, bệnh nhân thở dễ, không đau nhiều, sinh hoạt bình thường, sức khỏe ổn định, xuất viện sau 1 ngày hậu phẫu. Tái khám sau 2 tuần, vết mổ lành thương tốt, mũi cân đối, trở lại hình dáng tự nhiên.