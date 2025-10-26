Những ngày hội thể thao rèn đức luyện tài của học sinh TP.HCM

Ngày hội thể thao học sinh năm học 2025-2026 vừa khai mạc sáng nay (26.10) tại Trường THPT Võ Minh Đức, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của thầy Lê Hoàng Sơn Châu, chuyên viên phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM cùng 7 thầy cô trong Hội đồng bộ môn giáo dục thể chất của Sở GD-ĐT.

Lễ khai mạc ngày hội thể thao học sinh tại Trường THPT Võ Minh Đức, TP.HCM ẢNH: BTC

Sự kiện hưởng ứng tinh thần 'Khỏe để học tập - Khỏe để cống hiến - Khỏe để lập nghiệp' ẢNH: BTC

Cùng tham dự sự kiện có các thầy cô Trường THPT Võ Minh Đức: thầy Phạm Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng; thầy Phạm Văn Tùng, Phó hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức hội thi; cô Nguyễn Thị Minh Thoa, Phó hiệu trưởng; cô Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng tổ Giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng và an ninh, Phó ban tổ chức hội thi; thầy Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Công đoàn và nhiều thầy cô khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thầy Phạm Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường mong mỗi em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần thể thao cao thượng, nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất, không chỉ trong các môn thi đấu mà còn trong học tập và rèn luyện đạo đức. Đồng thời, thầy Tuấn đề nghị ban tổ chức và tổ trọng tài làm việc công minh, khách quan, chính xác, các em học sinh thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu học hỏi và tuân thủ nghiêm túc luật thi đấu.

Tiết mục của học sinh THPT Võ Minh Đức tại lễ khai mạc giải thể thao học sinh

Sau phần tuyên bố khai mạc, thầy Trần Huy Hà, đại diện tổ trọng tài và em Huỳnh Ngọc Như Ý, học sinh lớp 12.11, đại diện các vận động viên lên tuyên thệ, hứa điều hành công tâm và thi đấu trung thực, cao thượng, đúng tinh thần thể thao. Sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên diễn ra hấp dẫn ở bộ môn bóng chuyền tại nhà thi đấu đa năng của trường, thu hút nhiều cổ động viên là giáo viên và học sinh cùng theo dõi, cổ vũ cuồng nhiệt. Các môn thi đấu khác tại hội thi thể thao học sinh Trường THPT Võ Minh Đức là điền kinh, kéo co, bóng đá, bóng rổ và cầu lông. Môn bóng chuyền được thi đấu sau lễ khai mạc, được nhiều người cổ vũ ẢNH: BTC Nhà thi đấu đa năng hiện đại, khang trang của Trường THPT Võ Minh Đức, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM ẢNH: BTC Ngày hội thể thao, dịp để học sinh được rèn đức luyện tài ẢNH: BTC Sáng hôm qua (25.10), Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TP.HCM cũng tưng bừng ngày khai mạc giải thể thao học sinh năm học 2025 - 2026. Học sinh thi đấu bùng nổ các môn như bóng đá, bóng rổ... trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các thầy cô giáo, các phụ huynh, học sinh. Các môn thể thao được diễn ra tại nhà thi đấu đa năng hiện đại, khang trang của trường. Môn bóng rổ được đông đảo vận động viên học sinh yêu thích ẢNH: BTC ẢNH: BTC Các phần thi đấu bóng đá nam hấp dẫn tại Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn ẢNH: BTC Giải thể thao học sinh gắn kết tinh thần đồng đội ẢNH: BTC ẢNH: BTC Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn có nhà thi đấu đa năng hiện đại, khang trang, giải thể thao cấp trường giúp học sinh rèn đức luyện tài, tìm ra nhiều tài năng thể thao trong học sinh ẢNH: BTC Sáng 25.10, tại Trường THPT Tân Túc, xã Tân Nhựt, TP.HCM, lễ khai mạc giải thể thao học sinh cấp trường năm học 2025 - 2026 cũng không kém phần sôi động. Ngay sau lễ khai mạc là vòng loại 1 và vòng loại 2 của môn kéo co, tìm ra các gương mặt bước vào vòng tứ kết sắp tới. Ban giám hiệu các trường phổ thông tại TP.HCM cho biết, giải thể thao là hoạt động thiết thực, giúp học sinh không chỉ rèn luyện thể lực mà còn phát huy tinh thần đồng đội, trung thực trong thi đấu, sự kiên trì và niềm đam mê thể thao. Dù thắng hay thua, tất cả đều nở nụ cười, bởi điều quý giá nhất chính là sự gắn kết, niềm vui khi được cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp thời học sinh. Phần thi kéo co của học sinh THPT Tân Túc trong ngày hội ẢNH: BTC Thể thao kết nối học sinh, là dịp lưu giữ những kỷ niệm đẹp tuổi học trò ẢNH: BTC