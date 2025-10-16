Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non

Thúy Hằng
Thúy Hằng
16/10/2025 11:40 GMT+7

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu vừa ban hành các quyết định về việc thành lập 16 cụm chuyên môn giáo dục mầm non TP.HCM năm học 2025 - 2026 và phân công 16 hiệu trưởng là cụm trưởng.

Danh sách 16 hiệu trưởng

Hiệu trưởng các trường mầm non vừa được Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phân công là cụm trưởng 16 cụm chuyên môn giáo dục mầm non của thành phố trong năm học 2025-2026 như sau:

  1. Bà Lợi Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường mầm non Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, cụm 1;
  2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phong Lan, phường Tân Thới Hiệp, cụm 2;
  3. Bà Lương Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Dương, phường Tân Phú, cụm 3;
  4. Bà Trần Phương Thu, Hiệu trưởng Trường mầm non 11B, phường Bình Lợi Trung, cụm 4;
  5. Bà Vũ Đỗ Thuý Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa, cụm 5;
  6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, cụm 6;
  7. Bà Bùi Thị Thanh Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Tạo 1, phường Tân Tạo, cụm 7;
  8. Bà Lê Kim Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai 12, phường Xóm Chiếu, cụm 8;
  9. Bà Triệu Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Yến 3, phường Linh Xuân, cụm 9;
  10. Bà Ngô Thị Mỵ Châu, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen, phường Phước Long, cụm 10;
  11. Bà Võ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Thủy Tiên 2, xã Bình Hưng, cụm 11;
  12. Bà Huỳnh Thị Thủy Trinh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi, cụm 12;
  13. Bà Đoàn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc, phường Bình Cơ, cụm 13;
  14. Bà Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Định Hiệp, xã Dầu Tiếng, cụm 14;
  15. Bà Nguyễn Thị Huê, Hiệu trưởng Trường mầm non Phước Nguyên, phường Bà Rịa, cụm 15;
  16. Bà Mai Thị Thùy Trân, Hiệu trưởng Trường mầm non Sen Hồng, xã Kim Long. cụm 16.
16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non - Ảnh 1.

Một buổi họp triển khai công tác quản lý hoạt động tại các cơ sở giáo dục mầm non tại Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: THÚY HẰNG

Theo quyết định của Sở GD-ĐT TP.HCM cụm trưởng chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch; phân công thành viên trong cụm thực hiện chuyên đề cấp thành phố trong năm và các chuyên đề theo kế hoạch của cụm chuyên môn.

Còn thành viên cụm chuyên môn là cán bộ quản lý cốt cán của cơ sở giáo dục mầm non tại phường, xã và đặc khu phối hợp thực hiện các công tác chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn và thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch.

16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non - Ảnh 2.
16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non - Ảnh 3.

Danh sách cán bộ quản lý cốt cán hỗ trợ chuyên môn giáo dục mầm non tại 16 cụm chuyên môn

ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non - Ảnh 4.
16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non - Ảnh 5.

Danh sách cán bộ quản lý cốt cán hỗ trợ chuyên môn giáo dục mầm non tại 16 cụm chuyên môn

ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non - Ảnh 6.

Danh sách cán bộ quản lý cốt cán hỗ trợ chuyên môn giáo dục mầm non tại 16 cụm chuyên môn

ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

3 hoạt động chính của cụm chuyên môn mầm non TP.HCM

16 cụm chuyên môn mầm non TP.HCM được thành lập, phân công cụm trưởng trong bối cảnh TP.HCM mới, sau sáp nhập (gồm tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM cũ) trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước, quy mô giáo dục cũng lớn nhất toàn quốc.

Tới tháng 7.2025, TP.HCM mới gồm có 1.839 trường mầm non, trong đó có 692 trường công lập, 1.147 trường ngoài công lập; hơn 3.100 nhóm, lớp mầm non độc lập. Tổng số 521.552 trẻ mầm non đang theo học, trong đó 220.303 trẻ ở cơ sở công lập, 301.249 trẻ ngoài công lập. Do đó, ngành giáo dục mầm non TP.HCM lên chiến lược quản lý, đảm bảo an toàn cho mọi trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Cuối tháng 9.2025 Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành kế hoạch hoạt động cụm chuyên môn giáo dục mầm non thành phố năm học 2025-2026.

16 cụm chuyên môn có 3 hoạt động chính: Hỗ trợ công tác chuyên môn; hỗ trợ triển khai các chuyên đề năm học 2025-2026; tổ chức, tham gia các hoạt động, hội nghị, hội thi cấp thành phố, kết hợp công tác tuyên truyền và truyền thông.

16 hiệu trưởng TP.HCM được phân công là cụm trưởng cụm chuyên môn mầm non - Ảnh 7.

Hồi tháng 8.2025, tại Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM, diễn ra buổi bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý, giáo viên mầm non công lập, tư thục, nhóm lớp độc lập

ẢNH: THÚY HẰNG

Về hỗ trợ công tác chuyên môn, các nhiệm vụ của cụm chuyên môn gồm: tiếp tục tư vấn đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và phát triển chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn...

Về hỗ trợ triển khai các chuyên đề năm học 2025-2026, các hoạt động của cụm chuyên môn là phối hợp cán bộ phụ trách giáo dục mầm non phường, xã và đặc khu triển khai các nội dung chuyên đề trong năm học 2025-2026...


