Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Bảo Vy
Bảo Vy
05/10/2025 20:45 GMT+7

Giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM khai mạc hôm 4.10. Ngay sau đó, các môn thi đấu từ bóng đá, bóng rổ, kéo co, cờ vua, cờ tướng đã diễn ra đầy gay cấn.

Sáng 4.10, lễ khai mạc giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2025 - 2026 đã diễn ra sôi nổi tại trụ sở của trường, nằm trên địa bàn phường An Khánh, TP.HCM. Buổi lễ có sự tham gia của các thầy cô trong Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên, khách mời và các đội, với tổng số hơn 1.000 vận động viên tham gia thi đấu.

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 1.

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 2.

Các tiết mục chào mừng lễ khai mạc giải thể thao học sinh

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 3.

Đại diện vận động viên tuyên thệ trong lễ khai mạc

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 4.

Ban giám hiệu nhà trường tặng hoa đại diện trọng tài và đại diện vận động viên thi đấu

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 5.

Giải thể thao học sinh được tổ chức thường niên tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

ẢNH: BTC

Ngay sau lễ khai mạc, các môn thi đấu bóng rổ, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, kéo co bắt đầu được thi đấu.

Giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2025 - 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là các em học sinh các khối lớp. Có tổng cộng 7 môn thể thao được thi đấu (bóng rổ, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, kéo co, bóng bàn, cầu lông). Hội thao sẽ diễn ra từ 4.10 tới giữa tháng 11.2025, bế mạc và trao giải trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 6.

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 7.

Môn kéo co đầy hứng khởi, nam vận động viên còn đội nón bảo hiểm để thi đấu thật sung sức

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 8.

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 9.

Môn bóng đá nam được rất nhiều khán giả quan tâm theo dõi, cổ vũ

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 10.

Môn cờ vua đòi hỏi sự tập trung rất cao của các kỳ thủ

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 11.

Cờ tướng cũng là môn thi đấu được nhiều vận động viên đăng ký tham gia

ẢNH: BTC

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nơi học sinh học xuất sắc, thi đấu thể thao giỏi

Bên cạnh việc là ngôi trường với chất lượng dạy và học hàng đầu hiện nay tại TP.HCM với nhiều tài năng trong học tập, nghiên cứu, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa còn có phong trào tập luyện, thi đấu thể thao sôi nổi.

Hiện nay, học sinh nhà trường cũng đang trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho tiết mục đồng diễn võ nhạc Vovinam hưởng ứng Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP.HCM với chủ đề "50 năm đổi mới Giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai".

Buổi đồng diễn chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 16.11 (chủ nhật). Tại sân khấu chính sẽ có 2.000 học sinh từ các trường THCS, THPT của TP.HCM đồng diễn trực tiếp. Có 50 điểm cầu trực tiếp, kết nối trực tiếp và truyền hình đồng bộ tại sân khấu chính, tạo nên không gian biểu diễn hoành tráng và lan tỏa. Trong đó, 300 học sinh khối 10 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tham gia đồng diễn điểm cầu trực tiếp tại cơ sở chính tại Lô P2, Khu tái định cư 38,4 ha, phường An Khánh, TP.HCM.

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 12.

Giải thể thao học sinh cấp trường Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được tổ chức hằng năm với mục tiêu tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 13.

Ngày hội giúp đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường; rèn luyện học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao nhằm nâng cao thể lực và góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 14.

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 15.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết giải thi đấu cũng là dịp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong nhà trường

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 16.

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 17.

Từ đây, nhà trường có thể phát hiện nhiều tài năng thể thao, bồi dưỡng, tuyển chọn các em vào đội tuyển của trường để tham gia các giải vô địch học sinh, năng khiếu của thành phố và toàn quốc

ẢNH: BTC

Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Ảnh 18.

Các môn thể thao giúp học sinh được rèn luyện thể chất, tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, đồng đội

ẢNH: BTC

