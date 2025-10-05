Gay cấn, hấp dẫn giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Sáng 4.10, lễ khai mạc giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2025 - 2026 đã diễn ra sôi nổi tại trụ sở của trường, nằm trên địa bàn phường An Khánh, TP.HCM. Buổi lễ có sự tham gia của các thầy cô trong Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên, khách mời và các đội, với tổng số hơn 1.000 vận động viên tham gia thi đấu.
Ngay sau lễ khai mạc, các môn thi đấu bóng rổ, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, kéo co bắt đầu được thi đấu.
Giải thể thao học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2025 - 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là các em học sinh các khối lớp. Có tổng cộng 7 môn thể thao được thi đấu (bóng rổ, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, kéo co, bóng bàn, cầu lông). Hội thao sẽ diễn ra từ 4.10 tới giữa tháng 11.2025, bế mạc và trao giải trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nơi học sinh học xuất sắc, thi đấu thể thao giỏi
Bên cạnh việc là ngôi trường với chất lượng dạy và học hàng đầu hiện nay tại TP.HCM với nhiều tài năng trong học tập, nghiên cứu, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa còn có phong trào tập luyện, thi đấu thể thao sôi nổi.
Hiện nay, học sinh nhà trường cũng đang trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho tiết mục đồng diễn võ nhạc Vovinam hưởng ứng Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP.HCM với chủ đề "50 năm đổi mới Giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai".
Buổi đồng diễn chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 16.11 (chủ nhật). Tại sân khấu chính sẽ có 2.000 học sinh từ các trường THCS, THPT của TP.HCM đồng diễn trực tiếp. Có 50 điểm cầu trực tiếp, kết nối trực tiếp và truyền hình đồng bộ tại sân khấu chính, tạo nên không gian biểu diễn hoành tráng và lan tỏa. Trong đó, 300 học sinh khối 10 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tham gia đồng diễn điểm cầu trực tiếp tại cơ sở chính tại Lô P2, Khu tái định cư 38,4 ha, phường An Khánh, TP.HCM.
Bình luận (0)