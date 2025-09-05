Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tennis Is Love 2025: Sân chơi phong trào, lan tỏa yêu thương

Diễm Quyên
Diễm Quyên
05/09/2025 11:58 GMT+7

Nhân dịp lễ 2.9.2025 và Kỷ niệm chào mừng 80 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam, Giải Tennis Is Love lần 9 ngày 31.8.2025 đã diễn ra thành công và đầy ý nghĩa tại TP.HCM. Sự kiện này không chỉ là một giải đấu thể thao thông thường mà còn là dịp để các vận động viên tennis phong trào kết nối, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao này.

Các tay vợt tham gia giải đấu đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, fair-play và đoàn kết. Họ đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn, gay cấn và đầy kịch tính, mang lại niềm vui và hứng thú cho khán giả.

Giải Tennis is Love cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, kết nối và xây dựng mối quan hệ mới. Thông qua giải đấu, họ có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về công việc, cuộc sống và cùng nhau phát triển phong trào tennis.

Tình yêu và đam mê với môn tennis là động lực chính giúp các vận động viên tham gia giải đấu này. Họ đã thể hiện sự nhiệt huyết, đam mê và tình yêu với môn thể thao này, mang lại không khí sôi động và hứng thú cho giải đấu.

Kết quả chung cuộc giải Tennis is Love Lần 9

  • Nội dung đôi nam 1230

Vô địch: Anh Nam VNS + Anh Ngô Phong

Hạng nhì: Anh Toàn Jacky + Anh Tý

Đồng hạng 3: A Trung (Đà Lạt) + A Hưng (Quy Nhơn), A Đức Phát + A Xuân Thành

  • Nội dung đôi nam nữ 1230

Vô địch: Chị Thảo Lê + Bác sĩ Đức

Hạng nhì: Chị Út Quyên + Anh Hoàng Chánh

Đồng hạng 3: Chị Thảo + A Luật BK, Chị Trang + Anh Thuận.

  • Nội dung đôi nam 1250

Vô địch: Anh Nhật Tuấn + Anh Khánh Nguyễn

Hạng nhì: Anh Đức + Anh Vương

Đồng hạng 3: A Sang + A Hùng, Anh 5 Huy + Luật sư Trí.

Giải đấu đã thành công trong việc tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các vận động viên và góp phần gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện. Sự kiện này cũng là minh chứng cho tinh thần thể thao và đoàn kết của cộng đồng tennis.

Ban chủ nhiệm Tennis is Love từ bên phải qua: Anh Trần Xương Vinh, Chị Đinh Ngọc Thư Trang, Chị Ngọc Như, Anh Phan Minh Tâm và Anh Nguyễn Thanh Hải

Xuyên suốt quá trình hoạt động của Tennis is Love đã vận động các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức cùng các vận động viên chia sẻ tinh thần, vật chất đến các mảnh đời khó khăn cơ nhỡ ở nhiều nơi như:

- Hỗ trợ 50 phần quà cho hội viên Nông dân thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn của xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Ủng hộ nhu yếu phẩm gồm gạo, nước tương, dầu ăn, mì, khăn giấy chung tay chăm lo đời sống nuôi dưỡng cho các trẻ mồ côi tại Mái ấm Đức Quang - tỉnh Vĩnh Long.

- Trao tặng trang thiết bị và nhu yếu phẩm (trị giá 40.000.000 - Bốn mươi triệu đồng) nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ tại Mái ấm Phật Minh - tỉnh Vĩnh Long.

- Đã trao tặng nhiều phần quà tại chùa Lâm Quang Quận 8 (cũ), TP.HCM.

- Gây quỹ Chương trình Cặp bánh yêu thương, các vận động viên, các doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM cũng ủng hộ vật chất chung tay cùng chương trình chia sẻ với những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn được tổng số tiền là 115 triệu đồng.

Giải đấu đã khép lại thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tham dự. Tennis is Love không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích, mà còn là cầu nối tình bạn, tình đồng đội và tinh thần thiện nguyện. Hy vọng trong những mùa giải tiếp theo, sự kiện sẽ tiếp tục phát huy giá trị, góp phần làm phong trào tennis phong phú hơn và lan tỏa nhiều ý nghĩa nhân văn đến xã hội.

Xem thêm bình luận