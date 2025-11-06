Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục

Những ngày qua, trong hội thi "Giáo viên tiên phong đổi mới và chuyển đổi số" năm học 2025-2026, các giáo viên Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, có nhiều tiết dạy thực hành đón phụ huynh vào quan sát, học cùng con.

Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, hoạt động trải nghiệm

Sáng nay, (6.11) trong tiết tiếng Việt của lớp 1/1, cô Ngô Thụy Ngọc Trân dạy về vần "uc", "ưc". Để học sinh biết trao đổi với bạn, gọi tên sự vật hiển thị trong tranh, sử dụng được các từ khóa xuất hiện trong bài học như "chó mực", "cây trúc", "hoa cúc", "thể dục"..., cô giáo tiểu học cho học sinh xem video AI. Từ bức tranh trong sách giáo khoa, cô đặt "lệnh" để AI thực hiện thành một video, nơi các con vật có thể chạy nhảy sinh động.

Tiết tiếng Việt của cô Ngọc Trân ẢNH: THÚY HẰNG

Cô giáo viết chữ trên bảng, dùng máy soi trên màn hình lớn để học sinh có thể quan sát rõ hơn ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh cũng học được nhiều điều hay sau tiết học mở ẢNH: THÚY HẰNG

Ở phần nghỉ giữa tiết, cô giáo mời học sinh kể tên một số bài hát mang vần "uc", "ưc", đồng thời cả lớp vừa cùng hát một bài hát "Tập thể dục buổi sáng", vừa vận động theo để cơ thể khỏe khoắn.

Cô giáo tiểu học cũng có phần chuyển tiếp giữa các phần dạy học sinh đánh vần, đọc trơn vần, thực hành viết trên bảng, nhận xét bạn viết bảng... Đáng chú ý là phần ứng dụng AI của cô giáo ở cuối tiết học. Cô Trân cho các em cùng hát karaoke bài "Em học vần "uc", "ưc". Trên nền nhạc bài "Cả nhà thương nhau", cô viết lời mới, với các vần "uc", "ưc", đặt lệnh để AI tạo ra một video dễ học, dễ nhớ.

Cô giáo nhờ AI tạo video âm nhạc giúp học sinh ghi nhớ vần "uc", vần "ưc" trên nền ca khúc Cả nhà thương nhau

Tiết học mỹ thuật gần thiên nhiên

Trong hội thi đổi mới, chuyển đổi số, còn nhiều tiết học thể hiện sự sáng tạo của giáo viên tiểu học TP.HCM. Như hôm 5.11, cô Lê Thị Vuốt, giáo viên mỹ thuật lớp 5/1, thay đổi không gian lớp học, cho các em ra ngoài sảnh, thoải mái ngồi trên những chiếc bàn thấp để sáng tạo những bức tranh về động vật hoang dã ở châu Phi... sau khi xem video hình ảnh trong thực tế.

Học sinh làm triển lãm tranh trong giờ mỹ thuật của cô Vuốt ẢNH: THUẬN KIỀU

Tiết mỹ thuật học sinh được học trong không gian mở ẢNH: THUẬN KIỀU

Ở môn toán lớp 3, trong bài học STEM, cô Ngô Thị Hoa cho các em làm sản phẩm trang trí góc học tập, từ đây các em có trải nghiệm trực quan với "một phần mấy", đồng thời ứng dụng phần mềm Plickers trong tiết dạy.

Hôm 3.11, cô Nguyễn Thị Thuý Hiền, giáo viên lớp 1/3, mang tới tiết toán chủ đề "Các số đến 10" với ứng dụng bảng tương tác sửa bài, các video AI được sử dụng nhẹ nhàng, hợp lý. Hay trước đó, tiết tiếng Anh lớp 5, vận dụng phương pháp dạy học theo trạm, cô Phạm Thị Thu dạy bài "Could you give me a melon, please?" sử dụng công nghệ khá linh hoạt, hợp lý.

ẢNH: THUẬN KIỀU

Các tiết học tham gia thi không được dạy thử, dạy trước, mỗi phần thi có 3 giám khảo đánh giá ẢNH: THUẬN KIỀU

Tiết toán nhiều năng lượng của cô Nguyễn Thị Thuý Hiền ẢNH: THUẬN KIỀU

Học sinh lớp 5 trong tiết tiếng Anh của cô Phạm Thị Thu ẢNH: THUẬN KIỀU

Học sinh lớp 5 ứng dụng công nghệ trong phần thực hành tại tiết tiếng Anh của cô Phạm Thị Thu ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh dự các tiết học mở, ứng dụng chuyển đổi số của các giáo viên đều bất ngờ bởi sự sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học ngày nay. Bên cạnh đó, là ấn tượng khi lớp học đông nhưng cô giáo quản lý học sinh tốt, chỉ trong 35-40 phút có thể tích hợp, liên kết giữa kiến thức nhiều môn học, trong tiếng Việt, toán có âm nhạc, thể dục; trong tiếng Anh, mỹ thuật cũng tích hợp kỹ năng công dân số... giúp học sinh vận dụng được nhiều trong đời sống.

Giáo dục tiểu học: Vận dụng công nghệ nhưng không lạm dụng

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, cho biết hội thi "Giáo viên tiên phong đổi mới và chuyển đổi số" năm học 2025-2026 nhằm thúc đẩy giáo viên thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới, như STEM/STEAM, dạy học dự án, lớp học đảo ngược... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả bài giảng.

Đồng thời, mỗi giáo viên phải là người tiên phong công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, AI và công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, quản lý lớp học và cá nhân hóa việc học cho học sinh.

Cô Thoa cho hay hội thi là một dịp để ban giám hiệu, các tổ chuyên môn cùng đánh giá, hoàn thiện chất lượng đội ngũ giáo viên về các tiêu chí việc giảng dạy chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có ổn không, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ của thầy cô trong giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục có phù hợp không. Đồng thời từ hội thi này sẽ khuyến khích, nhân rộng, phát triển những cách làm hay, ghi nhận, khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong ứng dụng công nghệ.

Học sinh lớp 5 trong tiết tiếng Anh tham gia hội thi giáo viên đổi mới ẢNH: THUẬN KIỀU

Dạy học tiếng Anh theo trạm ẢNH: THUẬN KIỀU

Nhà trường khuyến khích giáo viên vận dụng công nghệ, nhưng không lạm dụng ẢNH: THUẬN KIỀU

Đáng chú ý, cô Thoa thông tin, ngay từ khi tập huấn về công nghệ, về AI, nhà trường đã quán triệt với đội ngũ giáo viên là khai thác, vận dụng công nghệ nhưng không lạm dụng công nghệ. Công nghệ, AI, là phương tiện giúp học học sinh tiếp cận bài học hiệu quả, tăng hứng thú cho học sinh nhưng không phải cứ vào tiết dạy, giáo viên càng đưa công nghệ nhiều vào là càng tốt. Có những cách truyền thống, tự nhiên nhưng đem lại hiệu quả cho học sinh hơn thì hoàn toàn có thể áp dụng.

Chủ đề của hội thi là "Sáng tạo không gian, đột phá phương pháp, chủ động công nghệ" với 2 vòng thi. Giải thưởng cho các giáo viên đổi mới, chuyển đổi số được trao dịp 20.11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự kiến nhà trường sẽ trao các giải thưởng như Giáo viên sáng tạo tiêu biểu; Giáo viên ứng dụng công nghệ xuất sắc; Tiết dạy truyền cảm hứng; Ý tưởng lớp học linh hoạt...

