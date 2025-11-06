Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/11/2025 17:03 GMT+7

Trong tiết tiếng Việt có cả âm nhạc, học sinh được vận động, tập thể dục; hay trong tiết mỹ thuật, học sinh như được đứng giữa 'thiên nhiên hoang dã châu Phi'... Giáo viên tiểu học tham gia hội thi đổi mới với nhiều sáng tạo.

Những ngày qua, trong hội thi "Giáo viên tiên phong đổi mới và chuyển đổi số" năm học 2025-2026, các giáo viên Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, có nhiều tiết dạy thực hành đón phụ huynh vào quan sát, học cùng con.

Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, hoạt động trải nghiệm

Sáng nay, (6.11) trong tiết tiếng Việt của lớp 1/1, cô Ngô Thụy Ngọc Trân dạy về vần "uc", "ưc". Để học sinh biết trao đổi với bạn, gọi tên sự vật hiển thị trong tranh, sử dụng được các từ khóa xuất hiện trong bài học như "chó mực", "cây trúc", "hoa cúc", "thể dục"..., cô giáo tiểu học cho học sinh xem video AI. Từ bức tranh trong sách giáo khoa, cô đặt "lệnh" để AI thực hiện thành một video, nơi các con vật có thể chạy nhảy sinh động.

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 1.

Tiết tiếng Việt của cô Ngọc Trân

ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 2.

Cô giáo viết chữ trên bảng, dùng máy soi trên màn hình lớn để học sinh có thể quan sát rõ hơn

ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 3.

Phụ huynh cũng học được nhiều điều hay sau tiết học mở

ẢNH: THÚY HẰNG

Ở phần nghỉ giữa tiết, cô giáo mời học sinh kể tên một số bài hát mang vần "uc", "ưc", đồng thời cả lớp vừa cùng hát một bài hát "Tập thể dục buổi sáng", vừa vận động theo để cơ thể khỏe khoắn.

Cô giáo tiểu học cũng có phần chuyển tiếp giữa các phần dạy học sinh đánh vần, đọc trơn vần, thực hành viết trên bảng, nhận xét bạn viết bảng... Đáng chú ý là phần ứng dụng AI của cô giáo ở cuối tiết học. Cô Trân cho các em cùng hát karaoke bài "Em học vần "uc", "ưc". Trên nền nhạc bài "Cả nhà thương nhau", cô viết lời mới, với các vần "uc", "ưc", đặt lệnh để AI tạo ra một video dễ học, dễ nhớ.

Cô giáo nhờ AI tạo video âm nhạc giúp học sinh ghi nhớ vần "uc", vần "ưc" trên nền ca khúc Cả nhà thương nhau

Tiết học mỹ thuật gần thiên nhiên

Trong hội thi đổi mới, chuyển đổi số, còn nhiều tiết học thể hiện sự sáng tạo của giáo viên tiểu học TP.HCM. Như hôm 5.11, cô Lê Thị Vuốt, giáo viên mỹ thuật lớp 5/1, thay đổi không gian lớp học, cho các em ra ngoài sảnh, thoải mái ngồi trên những chiếc bàn thấp để sáng tạo những bức tranh về động vật hoang dã ở châu Phi... sau khi xem video hình ảnh trong thực tế.

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 4.

Học sinh làm triển lãm tranh trong giờ mỹ thuật của cô Vuốt

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 5.

Tiết mỹ thuật học sinh được học trong không gian mở

ẢNH: THUẬN KIỀU

Ở môn toán lớp 3, trong bài học STEM, cô Ngô Thị Hoa cho các em làm sản phẩm trang trí góc học tập, từ đây các em có trải nghiệm trực quan với "một phần mấy", đồng thời ứng dụng phần mềm Plickers trong tiết dạy.

Hôm 3.11, cô Nguyễn Thị Thuý Hiền, giáo viên lớp 1/3, mang tới tiết toán chủ đề "Các số đến 10" với ứng dụng bảng tương tác sửa bài, các video AI được sử dụng nhẹ nhàng, hợp lý. Hay trước đó, tiết tiếng Anh lớp 5, vận dụng phương pháp dạy học theo trạm, cô Phạm Thị Thu dạy bài "Could you give me a melon, please?" sử dụng công nghệ khá linh hoạt, hợp lý.

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 6.

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 7.

Các tiết học tham gia thi không được dạy thử, dạy trước, mỗi phần thi có 3 giám khảo đánh giá

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 8.

Tiết toán nhiều năng lượng của cô Nguyễn Thị Thuý Hiền

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 9.

Học sinh lớp 5 trong tiết tiếng Anh của cô Phạm Thị Thu

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 10.

Học sinh lớp 5 ứng dụng công nghệ trong phần thực hành tại tiết tiếng Anh của cô Phạm Thị Thu

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh dự các tiết học mở, ứng dụng chuyển đổi số của các giáo viên đều bất ngờ bởi sự sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học ngày nay. Bên cạnh đó, là ấn tượng khi lớp học đông nhưng cô giáo quản lý học sinh tốt, chỉ trong 35-40 phút có thể tích hợp, liên kết giữa kiến thức nhiều môn học, trong tiếng Việt, toán có âm nhạc, thể dục; trong tiếng Anh, mỹ thuật cũng tích hợp kỹ năng công dân số... giúp học sinh vận dụng được nhiều trong đời sống.

Giáo dục tiểu học: Vận dụng công nghệ nhưng không lạm dụng

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, cho biết hội thi "Giáo viên tiên phong đổi mới và chuyển đổi số" năm học 2025-2026 nhằm thúc đẩy giáo viên thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới, như STEM/STEAM, dạy học dự án, lớp học đảo ngược... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả bài giảng.

Đồng thời, mỗi giáo viên phải là người tiên phong công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, AI và công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, quản lý lớp học và cá nhân hóa việc học cho học sinh.

Cô Thoa cho hay hội thi là một dịp để ban giám hiệu, các tổ chuyên môn cùng đánh giá, hoàn thiện chất lượng đội ngũ giáo viên về các tiêu chí việc giảng dạy chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có ổn không, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ của thầy cô trong giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục có phù hợp không. Đồng thời từ hội thi này sẽ khuyến khích, nhân rộng, phát triển những cách làm hay, ghi nhận, khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong ứng dụng công nghệ.

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 11.

Học sinh lớp 5 trong tiết tiếng Anh tham gia hội thi giáo viên đổi mới

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 12.

Dạy học tiếng Anh theo trạm

ẢNH: THUẬN KIỀU

Phụ huynh tiểu học TP.HCM bất ngờ: Trong tiết tiếng Việt có âm nhạc, thể dục - Ảnh 14.

Nhà trường khuyến khích giáo viên vận dụng công nghệ, nhưng không lạm dụng

ẢNH: THUẬN KIỀU

Đáng chú ý, cô Thoa thông tin, ngay từ khi tập huấn về công nghệ, về AI, nhà trường đã quán triệt với đội ngũ giáo viên là khai thác, vận dụng công nghệ nhưng không lạm dụng công nghệ. Công nghệ, AI, là phương tiện giúp học học sinh tiếp cận bài học hiệu quả, tăng hứng thú cho học sinh nhưng không phải cứ vào tiết dạy, giáo viên càng đưa công nghệ nhiều vào là càng tốt. Có những cách truyền thống, tự nhiên nhưng đem lại hiệu quả cho học sinh hơn thì hoàn toàn có thể áp dụng.

Chủ đề của hội thi là "Sáng tạo không gian, đột phá phương pháp, chủ động công nghệ" với  2 vòng thi. Giải thưởng cho các giáo viên đổi mới, chuyển đổi số được trao dịp 20.11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự kiến nhà trường sẽ trao các giải thưởng như Giáo viên sáng tạo tiêu biểu; Giáo viên ứng dụng công nghệ xuất sắc; Tiết dạy truyền cảm hứng; Ý tưởng lớp học linh hoạt...

Tin liên quan

Độc đáo nông nhạc Hàn Quốc ở trường học TP.HCM

Độc đáo nông nhạc Hàn Quốc ở trường học TP.HCM

Học sinh một trường tiểu học từ Hàn Quốc biểu diễn nông nhạc truyền thống của quốc gia này tại một trường tiểu học ở TP.HCM, sự kiện là cơ hội để trẻ em thành phố - hai quốc gia hiểu hơn về văn hóa, truyền thống nước bạn.

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Giáo viên cũng cần phải học

Khám phá thêm chủ đề

Tiểu học giáo viên đổi mới hội thi giáo viên đổi mới chuyển đổi số Giáo viên tiểu học ứng dụng AI Trường tiểu học Thuận Kiều lớp học mở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận